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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
AA
17.04.2019 - 12:54, Son Güncelleme:/

Liselilerden 1 milyon liralık üretim hedefi

Kayseri Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin Metalurji Bölümü döküm atölyesinde, kentin içme suyu şebekesinde kullanılan ve daha önce İngiltere, Almanya gibi ülkelerden ithal edilen döküm malzemeleri, öğretmen-öğrenci iş birliğiyle üretiliyor. Geçen yıl yaklaşık 600 bin lira ciroya ulaşan döküm atölyesiyle, 2019'da katma değeri yüksek ürünlerle 1 milyon lira ciro hedefleniyor.

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Kayseri'de, Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin Metalurji Bölümü öğrenci ve öğretmenleri, daha önce Almanya ve İngiltere'den ithal edilen, içme suyu şebekesinde kullanılan döküm malzemelerini üreterek ülke ekonomisine katkıda bulunuyor. ‘Bölge Sanat Okulu’ adıyla 1942'de temelleri atılan Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde, 2 bin 500 öğrenci eğitim görüyor. Lisenin metalurji bölümü öğrencileri, öğretmenlerinin önderliğinde, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (KASKİ) muhtelif içme suyu şebekesinde kullanılan döküm malzemelerini, evlere su götürülmesini sağlayan kelepçeleri, ana boru tamiratlarında kullanılan hazır tamir gereçlerini ve vana muhafaza kapaklarını üretiyor. Okulda döküm yapmayı uygulamalı öğrenen 41 öğrenci, döner sermayeden elde edilen kazanç sayesinde de aile bütçesine katkı sunuyor.

Özel kıyafetleri ve baretleriyle titizlikle çalışan liseli ustalar, iş güvenliği kurallarına dikkat ederek, birkaç gün öncesinden kalıbını hazırladıkları malzemelerin dökümünü yapıyor. Kalıptan çıkarılan, temizlenen ve boyanan malzemeler, ambalajlanarak firmalara sunuluyor. Türkiye'de aktif çalışan sayılı atölyelerden biri olan döküm atölyesinde 2018'de üretilen malzemelerle yaklaşık 600 bin lira ciroya ulaşıldı. Üretilen malzemelerin bilgisayar ortamındaki tasarım, model ve çizimi de aynı okulun makine model bölümü öğrencileri tarafından yapılıyor.

Liselilerden 1 milyon liralık üretim hedefi

‘ALMANYA VE İNGİLTERE'DEN İTHALATA SON’
Metalurji bölümü alan şefi Murat Çalışlar, bu okulda 1997'den bu yana görev yaptığını söyledi. Bölümlerinin 12 ay boyunca döner sermayeyle çalıştığını anlatan Çalışlar, "Öğrencilerimiz aile bütçesine katkı sağlayacak bir ücret alıyor. Bu da öğrencileri buraya bağlıyor. Mesleklerinde kendilerini güzel yetiştiriyorlar. Mezun olduklarında işsiz kalma problemi yaşamıyorlar. Geçen hafta İskenderun Demir Çelik Fabrikasından arayıp bölüm mezunu öğrencilerimizden istediler. Sadece dört işsiz öğrenci bulabildik. Aranan meslek kollarından birisi. Talepte bulunulan ürünün tasarımından ambalajlanmasına kadar her aşamasında bulunuyoruz. Makine model bölünde tasarımı yapılan ürün türlü aşamalardan geçiyor ve ambalajlanıyor. Bizden önce bu ürünlerin büyük bölümü ithal ediliyordu. İlk yaptığımız ürünü KASKİ, İngiltere'den ithal ediyordu. 15 yıldır bu ürünü biz üretiyoruz. Daha sonra Almanya'dan da ithal edilen bazı ürünleri üretmeye başladık. Bu yıl, indüksiyon ocağıyla beraber katma değeri yüksek ürünler üreterek yaklaşık 1 milyon lira civarında ciro hedefliyoruz. Birinci amacımız öğrencileri en iyi şekilde yetiştirmek. Özel sektördeki bir firmayla rekabet etmeyi değil öncülük yapmayı hedefliyoruz” dedi.

11’inci sınıf öğrencisi Ferhat Yiğit ise mesleğini sevdiğini, dökümden montaja kadar işin içinde olduklarını belirtti. Bölümün tek kız öğrencisi Nisanur Horuz da atölyedeki çalışmalarının karşılığını aldıklarını anlatarak, "Arkadaşlarımla eşit çalışıyorum, her işi yapabiliyorum. Buradan mezun olunca metalurji mühendisliği okumak istiyorum" diye konuştu.

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