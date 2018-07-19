Liseliler yaz tatilinde kodluyor

Milli Eğitim Bakanlığı’nın Eğitim Bilişim Ağı (EBA) İzmir ekibi robotik ve kodlama eğitimi, İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde açılan Yaz Okulu kursları ile devam ediyor. Kurs bünyesinde endüstriyel robotu programlamayı öğrenen lise öğrencileri, geleceğin mesleklerine de şimdiden adapte oluyor. Öğrenciler robota nasıl işlev katılacağını, nasıl programlanacağını ve hangi amaçlar için kullanılacağını öğreniyor.

İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, İzmir’de 17 ilçede robotik kodlamayla ilgili çalışmaların devam ettiğini söyledi. İnsansız teknolojinin önemine değinen Yahşi, "Bu çocuklara robotik kodlamayı anlatmaya ve bu konuda farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Öğrencilerin kurslara ilgisi yoğun. Merkezdeki okulların yanı sıra dezavantajlı bölgelerde, köy okullarında gelemeyen öğrencilerimize mobil araçlarla robotik kodlamayı götürmek için mobil araçlar dizayn ettik. Onlara da ulaşıyoruz" diye konuştu.

Yaz tatilinden fedakarlık yaparak çalışmalara katılan öğrencilerin taleplerini karşılamak için çalıştıklarını söyleyen Ömer Yahşi, "Biz de bu talepleri karşılamak için özel sektörde bulamayacakları materyallerlle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Uzmanların anlattığına göre gelecekte fabrikalardan tutun da birçok yerde artık insansız araçlar hizmet verecek. Biz de bu kapsamda öğrencilerimizi donanımlı hale getirmeye çalışıyoruz" dedi.

'İNSANLAR GİBİ YORULMUYOR'

Cihat Kora Anadolu Lisesi öğrencilerinden Erdem Özbaykuş (15), bu tür çalışmaların ilgi alanına girdiğini belirterek, şunları söyledi:

"Gelecekte okumak istediğim üniversiteye yönelik bir adım oldu. Bana eğlenceli geliyor. Bunun eğitimini almakta doğal olarak eğlenceli oluyor. Bu robotlar bizim kollarımıza çok benziyor. Ama insanlar gibi yorulmuyor. Bir şeylere üzülmüyor. Üzüldüğü zaman işine yansıtmıyor. Bunlar bana ilginç geliyor. İlerde iş dünyasında benim yerimi alamazlar çünkü onları ben programlayacağım. Bana karşı gelemezler. Eğer üretirken belli bir sınır koymazsak elbette bizim yerimize geçebilirler. Ama biz o sınırı koyarsak kesinlikle geçemezler."

'ROBOTLARA İSTEDİĞİMİ YAPTIRABİLİYORUM'

Suphi Koyuncu Anadolu Lisesi öğrencisi Mirza Erdoğan (15) ise kursa başladığında hiçbir şey bilmediğini, iki gün içerisinde ise bir robotu çalıştırmayı öğrendiğini söyledi. Kodlamayı öğrenerek robotlara istediğini yaptırabildiğini belirten Erdoğan, "Çizim yapabiliyor, sanayilerde kullanılabiliyor. Robotlarla ilgili daha fazla bilgim oldu” dedi.

Bornova Anadolu Lisesi öğrencisi Elif Nayiş (16) de "Hedefim tıp. Burada mühendislik alanında eğitim gördük. Ben alanların birbiriyle bağlantılı olarak çalıştığını düşünüyorum. Çünkü hayatta da her şey birbiriyle bağlantılı. Geleceğimin alt yapısını şimdiden hazırlıyorum" diye konuştu.