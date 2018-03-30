Liseliler yaz okulunda üniversiteli oluyor

Lise öğrencilerine yaz okuluyla üniversite deneyimi yaşama şansı veriliyor. Özyeğin Üniversitesi, bu yıl altıncı kez ‘Liseliler için Yaz Okulu’ düzenliyor. Akademik eğitimin yanı sıra sosyal aktivitelerin ve spor etkinliklerinin de olduğu program kapsamında lise öğrencileri 360 derecelik tam bir kampüs deneyimi yaşıyor. 24 Haziran-8 Temmuz ile 15-29 Temmuz olmak üzere iki farklı dönemde gerçekleştirilecek programa katılmak için son başvuru tarihi, 1 Mayıs.

MERAK ETTİKLERİNİ DENEYİMLEYECEKLER

Programla lise hazırlık, 9, 10, 11 ve 12’nci sınıf öğrencilerinin yaz dönemini verimli değerlendirebilmeleri hedefleniyor. İki haftalık programa katılanlar, gelecekte okumak istedikleri bölümü yakından tanıma fırsatı yakalayacak. Bölüm konusunda kararsız olan ya da kampüs hayatının nasıl olduğunu merak eden gençler de akıllarındaki sorulara cevap bulabilecek. Özyeğin Üniversitesi ayrıca, ‘eğitimde fırsat eşitliği’ felsefesi doğrultusunda, Lise Yaz Okulu’na başvuran öğrencilere akademik başarılarını ve ekonomik koşullarını göz önünde bulundurarak burs desteği de sağlayacak.

ÖĞRENCİLER YURTLARDA KALABİLECEK

Yaz okulu 10 saati İngilizce, 27’si akademik dersler, 15’i ise seçmeli dersler ve atölye çalışmaları olmak üzere toplam 52 saatten oluşuyor. Derslerin tamamı üniversite akademisyenleri tarafından veriliyor. Kamp süresince öğrencilere üniversitede okumak isteyecekleri mesleklere yönelik derslerden kişisel gelişim atölyelerine, hayat boyu kullanabilecekleri uygulamaları deneyimlemeye; yabancı dil bilgilerini geliştirmekten öğretici sosyal ve sportif aktivitelere katılmaya kadar pek çok olanak sunuluyor. Programa katılmaya hak kazanan öğrenciler, yurtlar da dahil olmak üzere derslerin yapıldığı Çekmeköy Kampüsü’nün tüm imkânlarından yararlanabilecek.

Başvuru için online formun doldurulması gerekiyor.

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