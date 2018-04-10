Liseliler uzay eğitimi için NASA'da

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Eğitim
AA
10.04.2018 - 15:20, Son Güncelleme:

Liseliler uzay eğitimi için NASA'da

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Liseliler uzay eğitimi için NASA'da

Türkiye’den bir grup Anadolu ve fen lisesi öğrencisi, uzay eğitimi almak için NASA kampına katıldı.

Bir grup lise öğrencisi NASA kampına katıldı. Bursa Bilfen Anadolu ve Fen Lisesi öğrencileri, Orlando'da bulunan NASA Ulusal Havacılık ve Uzay Yönetimi'ne ait Kennedy Space Center'de uzaya ve bilinmeyene yolculuk yaptı. Öğrenciler, Amerika'da Sertifikalı NASA Eğitim Programı Organizasyonuyla merak ettikleri konularda araştırma yapma şansı buldu. NASA yetkilileri tarafından karşılanan öğrenciler, kendileri için özel olarak düzenlenen eğitim programına katıldı. Verilen uzay görevlerini takımlar halinde koordineli olarak başarıyla tamamlayan öğrenciler ayrıca 6 milyar dünya nüfusu içinden uzaya yolculuk yapan 488 NASA astronotundan biri olan Bob Springer ile söyleşi yapma fırsatı yakaladı.Kennedy Space Center'de NASA eğitmenleri eşliğinde uzay araçlarının kademe kademe nasıl üretildiğini, NASA'nın Vecihle Assembly Building (VAB) binasında hazırlanan araçların fırlatma rampasına nasıl yerleştirildiğini gözlemleyen öğrenciler, ayrıca daha önce 33 kez uzay görevi tamamlayan efsanevi uzay mekiği Atlantis'i yakından fotoğraflama imkanı bularak benzersiz bir uzay simülasyonunda roket fırlatışı deneyimi yaşadı.Bilim keşiflerine Orlando Science Center'de fizik, kimya ve biyoloji alanında deneyleri gözlemleyip uygulayarak devam eden öğrenciler, Miami şehrinin en büyük bilim müzesi olan Phillip and Patricia Frost Museum of Science'yi de ziyaret etti.

Liseliler uzay eğitimi için NASAda

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