Liseliler uzay eğitimi için NASA'da
Türkiye’den bir grup Anadolu ve fen lisesi öğrencisi, uzay eğitimi almak için NASA kampına katıldı.
Bir grup lise öğrencisi NASA kampına katıldı. Bursa Bilfen Anadolu ve Fen Lisesi öğrencileri, Orlando'da bulunan NASA Ulusal Havacılık ve Uzay Yönetimi'ne ait Kennedy Space Center'de uzaya ve bilinmeyene yolculuk yaptı. Öğrenciler, Amerika'da Sertifikalı NASA Eğitim Programı Organizasyonuyla merak ettikleri konularda araştırma yapma şansı buldu. NASA yetkilileri tarafından karşılanan öğrenciler, kendileri için özel olarak düzenlenen eğitim programına katıldı. Verilen uzay görevlerini takımlar halinde koordineli olarak başarıyla tamamlayan öğrenciler ayrıca 6 milyar dünya nüfusu içinden uzaya yolculuk yapan 488 NASA astronotundan biri olan Bob Springer ile söyleşi yapma fırsatı yakaladı.Kennedy Space Center'de NASA eğitmenleri eşliğinde uzay araçlarının kademe kademe nasıl üretildiğini, NASA'nın Vecihle Assembly Building (VAB) binasında hazırlanan araçların fırlatma rampasına nasıl yerleştirildiğini gözlemleyen öğrenciler, ayrıca daha önce 33 kez uzay görevi tamamlayan efsanevi uzay mekiği Atlantis'i yakından fotoğraflama imkanı bularak benzersiz bir uzay simülasyonunda roket fırlatışı deneyimi yaşadı.Bilim keşiflerine Orlando Science Center'de fizik, kimya ve biyoloji alanında deneyleri gözlemleyip uygulayarak devam eden öğrenciler, Miami şehrinin en büyük bilim müzesi olan Phillip and Patricia Frost Museum of Science'yi de ziyaret etti.
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