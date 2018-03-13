Liseliler uluslararası olimpiyatlara katılıyor

Lise öğrencilerine yönelik her yıl düzenlenen bir yarışma olan Uluslararası Yerbilimleri Olimpiyatları’na (IESO) Türkiye bu yıl ilk kez katılıyor. Bu yıl Tayland’da 12’ncisi düzenlenecek olimpiyatta, Türkiye’yi İzmir Amerikan Koleji (ACI) öğrencilerinden oluşan takım temsil edecek.

Yerbilimleri Olimpiyatları’nda katılımcılar jeoloji, jeofizik, meteoroloji, oşinografi, karasal astronomi ve çevre bilimleri dahil olmak üzere yer bilimleri alanlarında yeteneklerini test etme fırsatı yakalıyor. Resmi dili İngilizce olan olimpiyatlar, teorik ve pratik sınavdan oluşuyor.

TÜRKİYE İLK KEZ KATILIYOR

Olimpiyatlar için elemeler bu yıl ilk kez Türkiye genelinde iki merkezde gerçekleştirildi. Coğrafya Eğitimi Derneği tarafından Türkiye Ulusal Takımı’nı belirlemek üzere yapılan IESO seçme sınavı, dört ana başlıktan ve 60 sorudan oluştu. Türkiye genelinde 26 liseli gencin katıldığı ve İngilizce yapılan sınavda, ilk 4 derece ACI öğrencilerinden oluştu.

Sınavda; ACI öğrencilerinden İbrahim Ulaş Ayyılmaz 1’inci, Deniz Aktaş 2’nci, İkra Kuyumcu 3’üncü, Tibet Tugay 4’üncü, Ali Bora Aydın 6’ncı, Arda Aydın 11’inci, Arda Satıcı ise 16’ncı olarak başarı elde ettiler.

AĞUSTOS’TA TAYLAND YOLCUSU OLACAKLAR

08–17 Ağustos tarihlerinde Mahidol Üniversitesi Kanchanaburi Kampüsü’nde (Tayland) gerçekleştirilecek olimpiyatlarda, Ulusal Takım’a ilk dört öğrenci girmeye hak kazandığı için Türkiye’yi, ACI öğrencileri İbrahim Ulaş Ayyılmaz, Deniz Aktaş, İkra Kuyumcu ve Tibet Tugay temsil edecek.