Liseliler sürücüsüz araç yaptı, ikinci oldu

Sürücüsüz araç tasarlayan öğrenciler dereceye girdi. Özel SEV Amerikan Koleji (SAC) öğrencileri, OpenZeka tarafından Bilkent Üniversitesi‘nde düzenlenen MARC Mini Otonom Araç Yarışması’na katıldı. Yapay zeka ve derin öğrenme algoritmaları kullanılarak tasarlanan araçların otonom (sürücüsüz) şekilde yarışmasını amaçlayan bu yarışmada, 22 takım birbirinden başarılı tasarımlarla görücüye çıktı.

SAC Makers Otonom Takımı PhoeniX, 22 takımın yer aldığı organizasyonun ilk ayağında Lise Ligi kategorisinde ikincilik başarısını elde etti. Yarışmaya katılan SAC öğrencileri, 25 puanın 23’ünü alarak, 25 Mart’ta yapılacak olan 2’nci etap yarışında şampiyonluk için yarışmaya hak kazandı.