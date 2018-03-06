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    Liseliler sürücüsüz araç yaptı, ikinci oldu

    Hürriyet Eğitim
    06.03.2018 - 13:10 | Son Güncelleme:

    Özel bir okulun öğrencileri, katıldıkları bir yarışmada tasarladıkları sürücüsüz araçla dereceye girdi. MARC Mini Otonom Araç Yarışması’nın 1’inci etabında Lise Ligi kategorisinde ikinci oldu. Öğrenciler, 25 Mart’ta şampiyonluk için yarışacak.

    Sürücüsüz araç tasarlayan öğrenciler dereceye girdi. Özel SEV Amerikan Koleji (SAC) öğrencileri, OpenZeka tarafından Bilkent Üniversitesi‘nde düzenlenen MARC Mini Otonom Araç Yarışması’na katıldı. Yapay zeka ve derin öğrenme algoritmaları kullanılarak tasarlanan araçların otonom (sürücüsüz) şekilde yarışmasını amaçlayan bu yarışmada, 22 takım birbirinden başarılı tasarımlarla görücüye çıktı.

    Liseliler sürücüsüz araç yaptı, ikinci oldu

    SAC Makers Otonom Takımı PhoeniX, 22 takımın yer aldığı organizasyonun ilk ayağında Lise Ligi kategorisinde ikincilik başarısını elde etti. Yarışmaya katılan SAC öğrencileri, 25 puanın 23’ünü alarak, 25 Mart’ta yapılacak olan 2’nci etap yarışında şampiyonluk için yarışmaya hak kazandı.

    Liseliler sürücüsüz araç yaptı, ikinci oldu

    Etiketler: Lise , ÖĞRENCİ , Araç , Özel SEV Amerikan Koleji , Bilkent Üniversitesi , Yarışma , MARC Mini Otonom Araç Yarışması
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