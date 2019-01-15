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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Eğitim
DHA
15.01.2019 - 12:33, Son Güncelleme:/

Liseliler ‘sıradan’ para kazanıyor

Şanlıurfa’da Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin ürettiği sıra, masa ve büro malzemeleri ile okula para girdisi sağlandı, öğrenciler harçlıklarını çıkardı. İl Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Turan, kentteki 94 meslek lisesinin 393 okulun tüm malzemelerini yaptığını söyledi.

Liseliler ‘sıradan’ para kazanıyor
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Şanlıurfa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Mobilya ve İç Mekan Tasarım Bölümü öğrencileri, teorik derslerinin yanı sıra haftada 18 saat atölyede çalışarak mobilya üretiyor. Öğretmenlerin gözetiminde okul sırası, masa ve büro malzemeleri gibi eşyalar üreten öğrenciler hem öğreniyor, hem de para kazanıyor. Aralarından kız öğrencilerinin de bulunduğu okulların atölyelerinde modern makinelerle imal edilen ve yapılan seri üretimle adete bir fabrika gibi çalışan okullar, hem öğrencilerin, hem de okul yönetiminin yüzünü güldürüyor.

Liseliler ‘sıradan’ para kazanıyor

Şanlıurfa’daki 393 okulun bütün temel ihtiyaçlarını meslek liselerinden karşıladıklarını anlatan İl Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Turan, atölyelerde sıra, masa ve büro malzemelerinin seri üretimi yapıldığını belirtti. Turan şunları söyledi:
"Bizler, Şanlıurfa içerisinde sayın valimiz liderliğinde yaklaşık 82 devlet lisesi, 12 tane de özel meslek lisesi olmak üzere 94 tane meslek lisemizde çok güze çalışmalar yapıyoruz. 393 okulumuzun bütün malzemelerini biz öğrencilerimize yaptırıyoruz. Bunun bedeli de yaklaşık 15 milyon lira. Bunu biz meslek lisesindeki döner sermayesi olan okullarımızla birlikte masa, dolap, sıra, pano gibi ne ihtiyaç varsa, bunun tamamını biz okullarımıza yaptırabiliyoruz. Öğrencilerimiz okullarımızın bu ihtiyaçlarını karşılayarak hem meslek öğreniyor, hem de ayda ortalama 700 lira harçlık elde ediyor."

Liseliler ‘sıradan’ para kazanıyor

‘EN FAZLA DA BİR ASGARİ ÜCRET KAZANIYORLAR’
Öğrencilerin asgari ücrete kadar para kazanabileceğini söyleyen İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı İbrahim Canbey ise, Geçen ay mesleki eğitim raporu yayınlandı. Şanlıurfa üretimde 9’uncu sırada ve biz bunu daha üst sıralara taşımak istiyoruz. Şanlıurfa genelinde 2271 derslik için toplam 34 bin 205 tane ilkokul ve ortaokul sırası, 2271 tane sınıf panosu, 2271 tane üçlü çerçeve ve buna bağlı olarak yaklaşık 2900 tane sınıf dolabı ve öğretmen masası üretildi. Toplam 50 bin tane üretim bandımız var" dedi.

Öğrenciler ise hem meslek öğrendikleri, hem de para kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

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