Liseliler şehitlerin kahramanlıklarını türkülerle anlatacak

Kabataş Erkek, Vefa Anadolu ve İstanbul Erkek liseleri, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Milli Mücadele'yi başlatmasının 100’üncü yılı dolayısıyla Osmanlı ve Cumhuriyet döneminde yaşanan savaşlarda şehit düşen kahramanlar anısına konser düzenleyecek. Cemal Reşit Rey Konser Salonunda 17 Mayıs'ta gerçekleştirilecek anma konserinde, üç lisenin öğrencilerinden oluşan koro, Osmanlı ve Cumhuriyet döneminde vatanın selameti için cepheye gönüllü giderek, şehit düşen öğrenci ve öğretmenler ile vatandaşların kahramanlıklarını, fedakarlıklarını ve vatanperverliklerini türkülerle dile getirecek.

Türkiye'deki liselerden gönüllü olarak Balkan, Çanakkale ve 1. Dünya Savaşı'nda çeşitli cephelerde savaşan ve Kurtuluş Savaşı'na katılıp şehit ve gazi olan öğretmen ve öğrenciler anısına çekilen ‘Daha bir çiçekken’ isimli yedi dakikalık İngilizce alt yazılı kısa filmin gösterileceği konserde, ‘Annem Beni Yetiştirdi’, ‘Hey Onbeşli’, ‘Eledim Eledim’, ‘Mağusa Limanı’, ‘Şu Kışlanın Kapısına’, ‘Ah Bir Ataş Ver’ ve ‘Çanakkale’ türküleri ile Michael Jackson'ın ‘Heal The World’ şarkısı seslendirilecek.

Milli Mücadele döneminde öğrencilerini ve öğretmenlerini şehit veren liselerden resim, fotoğraf ve tarihi belgelerin sergileneceği konserde, dünya barışına katkı sunmak, Türkiye'nin tanıtımına destek verip, milletler arasında dostluk ve gönül köprüsü kurulması hedefleniyor. Konserde seslendirilecek yedi türküye ve ‘Heal The World’ şarkısına çekilen video klipler, 24 Şubat itibarıyla tamamlanıp, tanıtım ve duyarlılık oluşturulması adına tüm Türkiye'de yayınlandı. Konserden sonra yedi türkülük bir müzik CD'si hazırlanarak, buradan elde edilen gelir, Türkiye genelinde şehit veren tüm liselerde okuyan öğrencilere, ‘Öğrenci ve Öğretmen Şehitleri Bursu’ adı altında dağıtılacak.

Öte yandan, Çanakkale Cephesi'ndeki taarruzda şehit düşen askerleri ebedi istirahatgahlarına uğurlamak ve yaralıları siperler arasından almak için ilan edilen geçici ateşkeste Anzaklar ile Türk askerlerinin arasında dostluğun ilk temellerinin atılması dolayısıyla 24 Ekim'de Yeni Zelanda'da, 29 Ekim'de de Avustralya'da bir anma konseri düzenlenmesi de planlanıyor.

‘KAHRAMANLIK ATMOSFERİNİN YAŞANACAĞI ESERLER SESLENDİRİLECEK’

Kabataş Erkek Lisesi İngilizce Öğretmeni ve proje koordinatörü Ümit Kurt, Osmanlı ve Cumhuriyet döneminde yaşanan savaşlarda şehit düşen öğrenciler, öğretmenler ve diğer tüm şehitlerin kahramanlıklarını ve fedakarlıklarını türkülerle anlatacakları bir konser programı organize ettiklerini söyledi. Konserde türküleri seslendirecek koronun üç okulun 17 öğrencisinden oluştuğunu anlatan Kurt, şöyle konuştu:

"Konserde sekiz eser seslendirilecek. Misafirlerin duygulanacağı ve kahramanlık atmosferini yaşayacağı eserleri seçtik. 'Annem beni yetiştirdi' eserini, 1915 yılında Çanakkale Cephesinde bizim öğrencilerimiz, 18 Mayıs'ı 19 Mayıs'a bağlayan gece Anzak siperlerine doğru hücuma geçerken söyledi. 'Eledim Eledim'in acıklı bir hikayesi var. Şehit Aybüke öğretmenimizin seslendirdiği 'Mağusa Limanı' türküsü, içerisinde geçen 'Beni öldürende yoktur din, iman' sözleriyle arkadaşları tarafından tüm Türkiye ile paylaşılmıştı. Bu paylaşımdan sonra bu türkü, şehit Aybüke öğretmenimiz ve tüm öğretmen şehitlerimiz hatırasına söylenecek. Konser sırasında sahnenin arka planında da o döneme ait görüntüleri göstereceğiz. Anma konserimizin çok ses getireceğine inanıyoruz.

1. Dünya Savaşı’nda hayatını kaybeden 18 milyon ile yaralanan 21 milyon insanın anısına ise Michael Jackson'ın ‘Heal the World’ şarkısı seslendirilecek.

Avustralya, Yeni Zelanda ve Kanada'nın devlet başkanları, başbakanları ve meclis başkanları ile Türkiye'deki yabancı misyon şeflerini de konsere davet ettik. Türkiye ile dünyanın diğer ülkeleri arasında ilişkilerin geliştirilmesine katkı sunmayı hedefliyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve bakanlar kurulu üyelerini de anma konserine davet edeceğiz.”

‘TARİH YAZAN AĞABEYLERE SAHİP BİR NESLİMİZ VAR’

Kabataş Erkek Lisesi Müdürü Selman Küçük de İstanbul'da Milli Mücadele döneminde öğrencilerini şehit veren ve mezun çıkaramayan okulların arasında Galatasaray, Vefa Anadolu, İstanbul Erkek ve Kabataş Erkek liselerinin bulunduğunu söyledi. Bu okullardaki öğrencilerin vatan uğruna gözlerini kırpmadan savaşa çağrıldığı zaman okullarından feragat edip, cephelere giderek şehit düştüklerini hatırlatan Küçük, okullarındaki arşivde bir annenin, çocuğunun savaşa gitmesi için okul idaresine vermiş olduğu muvafakatnameyle karşılaştığında çok duygulandığını belirtti.

Şehitlere olan minnet borçlarını bir nebze de olsa gerçekleştirmek istediklerini anlatan Küçük, "Türkiye'nin göz bebeği 100 yıllık kurumlarda eğitim gören öğrenciler sadece kitaplardan tarih okuyan çocuklar değil. Bu ülkenin kuruluşu döneminde tarih yazan ağabeylere sahip bir neslimiz var. Bunun farkına varmak gerekiyor. Bu projenin içerisinde olan birçok öğrencimin etkilendiğini ve hassasiyetlerinin yükseldiğini görüyorum" dedi.

‘ŞEHİTLERİMİZ MİLLETİMİZİN BAĞLAYICI UNSURU’

İstanbul Erkek Lisesi Müzik Öğretmeni Hakan Alıç, her yıl mayıs ayında eğitimini bırakarak, savaşa giden ve şehit olan öğrencileri anmak için tören düzenlediklerini söyledi. Tarihi derinliği olan birçok okulun o dönem öğrencilerini şehit verdiğini ve mezun çıkaramadığını hatırlatan Alıç, "Şehitlerimizi anarken, hep bu liselerin adını zikrederdik. 'Liselerden mezun olmayan büyüklerimiz olmuş' derdik. Şehitlerimiz o dönem okulumuzda bıraktığı izlerle her an kendilerini hatırlatıyor. Şehitlerimiz ülkemiz ve milletimizin temel taşı, bağlayıcı unsurumuz. O yüzden bu proje önemli" diye konuştu.

Vefa Anadolu Lisesi 10’uncu sınıf öğrencisi Yasin Uçaroğlu da vatanın birleştirici öğelerinden biri olan şehitleri anmak amacıyla bu organizasyonu düzenlediklerini belirtti. Çanakkale Türküsü'nü söylerken duygulandığını anlatan Uçaroğlu, "Sadece o dönemde yaşananları bilip, ezbere anlatmaktan ziyade onlardan feyzalarak bugüne uyarlamayı hedefliyoruz" dedi.

Kabataş Erkek Lisesi hazırlık sınıfı öğrencisi Yasemin Azra Dinler ise şehitlerin ve gazilerin Türk milleti için çok önemli olduğunu belirterek, koroda yer almaktan duyduğu mutluluğu söyledi.