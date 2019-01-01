Liseliler sahil temizledi
Temiz sahil ve ormanlar için yola çıktılar. İlk durakaları Rumeli Feneri ve Topçu Kalesi olan liseliler, “En güzel temizlik kirletmemek” mesajını verdi.
İstanbul Bahçelievler’de bulunan Aydın Doğan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, okul idaresi ve rehber öğretmenleri Mehmet Gökkaya eşliğinde doğa temizliği projesi başlattı. ‘Genç eller, temiz sahiller’ sloganıyla yola çıkan öğrencilerin ilk durağı Sarıyer ilçesine bağlı Garipçe köyündeki Rumeli Feneri ve Topçu Kalesi oldu.
Şarkılar, türküler eşliğinde gittikleri sahilde, büyük bir coşkuyla çöpleri toplayan öğrenciler, burada en çok plastik atıklarla karşılaştı. Plastiğin doğada kaybolmasının çok uzun sürdüğünü belirten öğrenciler, “En güzel temizlik, kirletmemek” dedi. Proje kapsamında sadece deniz değil, dere ve göllerin kıyıları ile ormanları da temizlemek isteyen liseliler amaçlarının, projeyi kitlesel bir harekete dönüştürmek olduğunu söyledi. Öğrenciler, sahil temizliği sırasında, büyük bir doğa kirliliğinin yanı sıra, tarihi eserlerin tahrip edildiğini de gördü.
Liseliler, çevre kirliliği ve yaptıkları çalışmalarla ilgili videoları sosyal medya hesaplarından paylaşıyorlar. Söz konusu videonun sunum ve röportajları, okulun tarih öğretmeni Aslıhan Bilici tarafından yapılıyor.
GERİ DÖNÜŞÜME TEŞVİK İSTİYORLAR
Okul idaresi ve öğrencilerin; Büyükşehir Belediyesi’nden de bir talebi var. O da içerisine plastik atıklar atıldığında ‘İstanbul Kart’a yükleme yapan makinelerin yaygınlaştırılması.
‘DOĞADAN ÖĞRENECEK ÇOK ŞEYİMİZ VAR’
Proje fikrini oluşturan Rehber Öğretmen Mehmet Gökkaya, “Bu proje sayesinde dayanışmayı, paylaşmayı ve yardımlaşmayı beraber öğreniyoruz. Deniz kıyıları, tahrip edilmiş tarihi mekânlar ve ormanları temizleyerek toplumsal bilinçlenme yaratmak istiyoruz. İstanbul’daki sahillerin ardından diğer illere gitmeyi düşünüyoruz” dedi.
Okul Müdürü Murat Karabulut ise kendilerine emanet olan doğanın temizliğinde öğrencilerin payının olmasını çok önemsediklerini söyledi.
Proje sloganını belirleyen öğrencilerden Aleyna Serap Tüt de öğretmeni bu fikri ortaya attığı zaman duyduğu heyecanı anlattıktan sonra, “Proje için ilk adımı attığımız için ve belki bir deniz canlısının hayatını kurtardığımız için çok mutluyum” diye konuştu.
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