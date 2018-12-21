Liseliler robotla kodlama öğreniyor
Gaziantep'teki bir fen ve teknoloji lisesinin öğrencileri, kodlama derslerini kendi programladıkları insansı robot ‘Pepper’ ile işliyor. Yapay zekaya sahip ‘Pepper’ ile robotik dersinde interaktif olarak diyalog kuran ve ona istedikleri şeyleri yaptırabilen öğrenciler, öğrendikleri kodlamayla ilgili bilgileri pratikte görebiliyor.
Gaziantep'teki bir fen ve teknoloji lisesinin öğrencileri, kodlama derslerini kendi programladıkları insansı robot "Pepper" eşliğinde işliyor. Gaziantep Sanko Okulları Fen ve Teknoloji Lisesi'nde robotik öğretmeni olarak görev yapan Neriman Ersönmez, robotların artık günlük hayatın her aşamasında bulunduğunu, insanların robotlarla daha fazla zaman geçirmeye başladığını söyledi.
Robotik, mekatronik, kodlama gibi derslerinin zorunlu dersler olduğunu, 9 ve 10'uncu sınıf öğrencilerinin hepsinin bu dersleri gördüğünü anlatan Ersönmez, öğrencilerin ayrıca kulüp dersleriyle de bu konulardaki yeteneklerini geliştirebildiğini belirtti. Okul olarak öğrencilerin robotlar konusundaki farkındalıklarını artırmak için ‘Pepper’ adını verdikleri insansı robotu eğitime dahil ettiklerini söyleyen Ersönmez, "Pepper'ı geçen yıl Fransa'dan aldık ve öğrencilerimizle tanıştırdık. Öğrencilerimiz interaktif bir şekilde onunla programlama yapıyor. Robotlar hayatımızda giderek daha fazla yer tutmaya başladı. O nedenle biz ders anlatmasını da istedik. Pepper öğrencilerimiz tarafından programlanıyor" dedi.
‘ÇOK İYİ BİR NOKTAYA GELDİĞİMİZİ DÜŞÜNÜYORUZ’
Pepper'ın yapabildiklerinin öğrencilerin hayal güçleriyle eş güdümlü olduğunu belirten Ersönmez, şöyle devam etti:
"Programlamayı Pepper ile somutlaştırarak çok iyi bir noktaya geldiğimizi düşünüyoruz. Pepper'ı biz donanım olarak satın aldık. Fakat daha sonra öğrencilerimizin programlama seviyeleri yükseldikçe, onu programlayarak ders anlatım seviyesine kadar getirebildiler. Pepper okulumuza dahil olduktan sonra programlama derslerimiz daha somutlaştı. Hayatımızda robotların nereye gelebileceği konusunda öğrencilerimiz belirli bir bakış açısı kazanmaya başladı. Robotları nerelerde kullanabiliriz, hayatımızı nasıl kolaylaştırabiliriz noktasında öğrencilerimiz birçok işlem yapabiliyor. Bu açıdan faydalı oldu. Pepper'dan önce de bir robotumuz vardı. Lise seviyesinde böyle bir laboratuvara sahip olmak öğrencilerimize farklı bir vizyon kazandırıyor. Üniversitede görme ihtimali olan şeyleri lisede görmeleri, üniversiteye bir tık önde başlamalarını sağlıyor."
10’uncu sınıf öğrencisi İpek Akkuş ise, "Burada çağın gereksinimlerini karşılayacak şekilde eğitim alıyoruz. Bu anlamda da Pepper ile yazılım alanında çalışmak çok güzel. İleride mesleki seçimimizi de etkileyecek eğitim çalışmaları yapmak çok heyecan verici. Yapay zeka önü çok açık olan bir konu. Bu anlamda çalışmaya lisede başlamak bize bir artı oluyor. Pepper'ın etkileşimleri oluyor bizimle ama bir öğretmen kadar olduğunu söyleyemeyeceğim" diye konuştu.
9’uncu sınıf öğrencisi Levent Benzer de insansı bir robotun derslerde kullanılabilmesinin, kodlama konusunda kendisini geliştirmesine imkân tanıdığını söyledi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle