Liseliler kitap okumuyor

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) 2017 Faaliyet Raporu’na göre, ilkokul öğrencilerinin bir yılda 25 kitap okuması hedeflendi, yıl sonunda bu sayı 20.84 oldu. Ortaokulda hedef 9 iken öğrencilerin yılda 8.10 kitap okunduğu tespit edildi. İmam hatip ortaokullarında hedef 14.15’ti, 8.79 olarak gerçekleşti. Bir lise öğrencisi yılda en fazla 9 kitap okudu. Bakanlık genel liselerde hedefini 5 olarak belirledi, yıl sonunda sayı 4.72’de kaldı. Mesleki teknik liselerde hedef 2.70 iken, bunun üzerine çıkıldı ve 3.63 oldu. Anadolu imam hatiplerde 8.79 hedeflendi, yıl sonunda 4 olarak gerçekleşti. Rapordan dikkat çeken diğer veriler ise şöyle:

OKUL ÖNCESİ OKULLAŞMADA HEDEF AŞILDI

- Okul öncesinde okullaşma hedefi 46 idi, yüzde 53.01’e ulaşıldı.

- İlkokul birinci sınıf öğrencilerinden en az bir yıl okul öncesi eğitim alanlarla ilgili hedef yüzde 65’ti, yıl sonunda yüzde 61.53 olarak gerçekleşti.

- İlkokul ve ortaokuldaki yüzde 100 okullaşma hedeflerinin gerçekleşme durumu sırasıyla yüzde 98.13 ve 99.23 olarak kayıtlara geçti.

- Lisede okullaşma hedefi yüzde 82 iken, gerçekleşen yüzde 83 oldu.

- 2017’de liselere girişte son kez uygulanan TEOG ile tercih listesindeki ilk 5 okuldan birine yerleşen öğrenci hedefi yüzde 72 idi, yıl sonunda yüzde 73.16 olduğu tespit edildi.

ÖZEL OKULLARIN PAYI ARTTI

- Bakanlık özel okul öncesi eğitim kurumlarının oranını yüzde 16.30’a çıkarmayı planladı, yıl sonunda 15.20 oldu. İlkokulda yüzde 4.50’lik hedefin yüzde 4.30’u; ortaokulda yüzde 5.60’lık hedefin yüzde 5.40’ı gerçekleşti. Bakanlık özel liselerin payını yüzde 11.20’ye çıkarmayı planladı, yıl sonunda bu oran yüzde 12’ye yükseldi.

MESLEK LİSELİLERİN YÜZDE 10’U SINIF TEKRARI YAPIYOR

- Mesleki ve teknik lise öğrencilerinin sınıf tekrarı oranı yüzde 7’ye çekilmeye çalışıldı, yıl sonunda yüzde 10.08 oldu. Anadolu imam hatiplerde bu hedef yüzde 9.13 iken, gerçekleşen yüzde 8.11 oldu. Genel liselerin sınıf tekrarı oranları ise sınıf sınıf verildi. En çok sınıf tekrarının yine 9’uncu sınıflarda olduğu görüldü. Buna göre 9’uncu sınflarda öğrencilerin yüzde 4.59’unun (hedef yüzde 4), 10’larda yüzde 2.11’inin (hedef 1.70), 11’lerde yüzde 1.10’unun (hedef 0.70), 12’lerde ise yüzde 0.28’inin (hedef yüzde 1) sınıf tekrarı yaptığı ortaya çıktı.

OKUL ÖNCESİ EĞİTİM YETERSİZ

- Raporda ayrıca bakanlığın ‘zayıflıklar’ olarak nitelediği bölüme de yer verildi. Zayıflıklar bölümende yer alan birkaç başlık şöyle: Okul öncesi eğitim imkânları, zorunlu eğitimden ayrılmaların önlenmesine ilişkin etkili bir izleme ve önleme mekanizmasının yeterliliği, ücretli öğretmen uygulaması.

DEVAMSIZLIK VE OKUL TERKİNİ ÖNLEMEK İÇİN ÇALIŞILACAK

Raporda tedbir ve öneriler de sıralandı. Bunlar arasında devamsızlık, sınıf tekrarı ve okul terkini önlemek için çalışmalar yapılacağı, okul öncesi eğitimde okullaşma oranının arttırılması için dezavantajlı bölgelerin destekleneceği, öğretmenlik mesleği ile ilgili algıyı iyileştirmek ve statüsünü güçlendirmek için kurumlar ve bölgeler arası farklılıklara göre tedbirler uygulanacağı yer aldı.