Liseliler kendi tasarladıkları dronu uçurmayı başardı
Kadıköy Anadolu Lisesi öğrencileri, İHA Tasarım Atölyesi’nde yaptıkları tasarımı kendilerine ait dronu uçurdu.
Kadıköy Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan ve Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenen ‘İHATA: İnsansız Hava Aracı Tasarım Atölyesi’, Golf range antrenman alanı ve ‘Sessiz Tanıklar Selatin Yapıları’ fotoğraf sergisi Kadıköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Sadık Aslan, Kadıköy Belediye Başkan Yardımcısı Başar Necipoğlu, Kadıköy Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Tarkan Mercul, Kadıköy İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Engin Boyraz, eski mezunlar, öğretmen ve öğrencilerin katılımıyla açıldı.
Okul Müdürü Ali Fuat Güney, 1.392 mevcutlu okulda her öğrencinin ilgi alanına göre 51 kulüpte faaliyet gösterdiğini söyledi. Güney, açılışını gerçekleştirdikleri Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenen ‘İHATA: İnsansız Hava Aracı Tasarım Atölyesi’nde öğrencilerin milli İnsansız Hava Aracı (İHA) prototipi tasarlamayı amaçladıklarını belirtti.
Öğrencilerin bu amaçla tasarladıkları droneyi 3 boyutlu yazıcı aracılığıyla kalıbını çıkarıp özgün bir çalışma yaptıklarını belirten Ali Fuat Güney, “Bilgisayarları eski mezunlarımızdan Ali Altun’un sponsorluğuyla aldık. Beş bilişim kulübünün ortak kullandığı atölyede öğrenciler kodlama, tasarım ve 3 boyutlu yazıcı dersleri alıyor. Burada öğrencilerimiz sıfırdan yaptıkları İHA’yı uçurmayı başardı. Ayrıca kumandayla İHA’lar arasındaki kodlamayı da yine kendileri yaparak önemli bir çalışmaya imza attılar. Bunun dışında yurtiçi ve yurtdışında yarışmalara gidecek projeler hazırlıyorlar” dedi.
GOLF ANTRENMAN ALANLARI AÇILDI
Golf sporunun okullarda tanınması ve benimsenmesi amacıyla eski mezunlarının katkılarıyla golf antrenman alanı açtıklarını söyleyen Güney, bir yıldır faaliyet gösteren takımda 39 öğrencinin bulunduğunu belirtti.
Güney, eski mezunlardan Cavit Yıldız’ın ve beden eğitimi öğretmeni Şenay Yerlikaya’nın gayretleriyle, öğrencilerin oluşturulan drive range alanında antrenman yaptıklarını ve antrenörleri eşliğinde Ataşehir’de gerçek golf sahasında da her hafta çalıştıklarını söyledi. Güney, golfun okul sporları arasına alınması için okullarının öncülük ettiğini, 19 Mayıs’ta yapılacak turnuvada başarı elde ederek milli sporcular yetiştirmek istediklerini anlattı.
TARİHİ YAPILARI FARKLI AÇILARDAN ÇEKTİLER
Açılışı gerçekleşen bir diğer projenin ise ‘Sessiz Tanıklar Selatin Yapıları’ fotoğraf sergisi olduğunu söyleyen Güney, bu çalışmanın da Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklediğini belirtti. Proje kapsamında Fotoğraf Kulübü ve diğer öğrencilerin İstanbul’un siluetini oluşturan tarihi yapıların fotoğrafları İHA ve helikopter yardımı ile çektiğini anlatan Güney, şöyle konuştu:
“Fotoğrafçılık eğitimi alan öğrencilerimiz İstanbul’daki selatin yapılarının bugüne kadar pek çekilmemiş farklı açılardan çekim gerçekleştirdi. Projede 35 ayrı tarihi yapı bulunuyor ve öğrencilerimiz bu yapıların tarihi ve mimari özellikleri hakkında da bilgi sahibi oluyor. Bu sayede genç nesillerin tarihi yerleri daha yakından tanımalarına, özellikle Mimar Sinan’ın eserlerindeki muhteşem hesaplamaları bizzat görme fırsatını yakaladılar.”
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