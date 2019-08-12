Liseliler kariyer hedeflerine MEB’in ‘akıllı öneri’ sistemiyle ulaşacak
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "11 ve 12’nci sınıf öğrencilerimizin hedefledikleri üniversite tercihlerine ulaşabilmeleri noktasında, kişiye özel çalışma programı oluşturan ve eksiklerini belirleyerek onlara tavsiyede bulunan 'akıllı öneri' özellikli bir sistem geliştiriyoruz" dedi. Uygulamanın EBA üzerinden yeni dönemde hizmete açılması planlanıyor.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yeni eğitim öğretim yılında, 10 milyonun üzerinde öğrenci ve öğretmenin kullandığı Eğitim Bilişim Ağı (EBA) portalını, bireyselleştirmeye olanak tanıyan, lise son sınıf öğrencilerinin hedefledikleri üniversite tercihlerine ulaşabilmeleri için kişiye özel çalışma programı oluşturacak şekilde donatacaklarını açıkladı. Bakan Selçuk, öğrenci ve öğretmenler için ders içeriklerinin sunulduğu EBA üzerinden 2019-2020 eğitim öğretim yılında hayata geçirilecek yeni hizmetler hakkında bilgi verdi.
2023 Eğitim Vizyonu kapsamında, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmada, EBA'daki mevcut içeriklere ek olarak, öğretmenlerin etkileşimli tahtalarla kullanabileceği içeriklerin de yer alacağını anlatan Selçuk, şunları söyledi:
"11 ve 12’nci sınıf öğrencilerimizin, hedefledikleri üniversite tercihlerine ulaşabilmeleri noktasında, kişiye özel çalışma programı oluşturan ve eksiklerini belirleyerek onlara tavsiyede bulunan 'akıllı öneri' özellikli bir sistem geliştiriyoruz. Bu uygulamayı EBA üzerinden yeni dönemde hizmete açmayı planlıyoruz. Söz konusu sistemden sadece öğrenciler değil ortaöğretim kurumlarında görev yapan öğretmenlerimiz de faydalanabilecek.
Daha önce tüm zorunlu ve seçmeli derslerin müfredatları 'e-okul' sisteminden EBA'ya entegre edilmişti. Video, animasyon, simülasyon, kitaplar, uygulamalar, soru ve sınavlar gibi tüm ders içerikleri, kullanıcı öğretmense branşına; öğrenci ise sınıf ve okul düzeyine göre sunulacak. Böylelikle içeriklere erişim kolaylaştırılacak.
EBA’DA ‘BİREYSEL’ PLATFORM OLUŞTURULACAK
EBA'nın kütüphane alanında, ders kazanımlarıyla eşleşmeyen fakat öğrenci ve öğretmenlere yararlı içerikler de yer alacak. EBA üzerinden yeni dönemde kişiselleştirme konusunda da çalışmalar yürüteceğiz. Öğrencilerimiz için kendi performanslarını izleyebilecekleri, yazılı tarihlerini takviminden takip edebilecekleri, eksik oldukları ders konularıyla ilgili içeriklerden yararlanabilecekleri, bireyselleştirmeye imkân tanıyan yeni bir platform oluşturulacak. Öncelikli olarak kendi derslerini görebilecek öğrencilerimiz, buradan isterlerse tüm okul türlerine ait derslere de ulaşabilecek.
ÖĞRETMENLER, ÖĞRENCİ PERFORMANSLARINI TAKİP EDEBİLECEK
Öğretmenlerimiz için de öğrencilerinin performanslarını, ders eksikliklerini detaylı analiz edebilecekleri, EBA'daki içerik kullanım oranlarını görebilecekleri platform geliştirilecek. Ayrıca öğretmen ve öğrencilerin EBA'yı daha aktif kullanmalarını sağlamak amacıyla ‘puanlandırma sistemi’ devreye sokulacak.
ÖĞRENCİLER İÇİN PROFİL SAYFASI
EBA üzerinden öğrenciler, projelerini ve başarılarını paylaşabilecekleri gelişmiş bir profil sayfasını kullanma imkânına da kavuşacak. Öğretmen ve öğrencilerimizin birbirleriyle iletişimini desteklemek amacıyla platform üzerinden kişisel mesaj gönderebilmeleri de sağlanacak. Portalda kullanıcı girişlerinin daha güvenli şekilde yapılabilmesi için öğretmen ve veliler tarafından öğrenci hesaplarının sisteme tanımlanması sağlanacak. Yeni dönem için ders kitaplarının arkasındaki karekodlarla ders içeriklerine hızlı erişimi destekleyen mobil uygulamaya yönelik çalışmalar da devam ediyor.”
KULLANICI SAYISI 10 MİLYONU AŞTI
Bakanlığın verilerine göre, EBA'da hali hazırda 1 milyon 88 bin 211 kayıtlı öğretmen ve 10 milyon 795 bin 679 kayıtlı öğrenci bulunuyor.
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