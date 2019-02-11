Liseliler ‘İyi Yönetim İlkeleri’ için yarışıyor

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kamu Denetçiliği Kurumu’nun (KDK) düzenlediği ‘İyi Yönetim İlkeleri Yarışması’ devam ediyor. Lise çağındaki gençlerin idareden hizmet beklentilerinin standartlarını yükseltmek, onlara iyi yönetim için gerekli olan temel ilkeleri ve idarenin bu ilkelere göre hareket etmeleri gerektiğini öğretmeyi amaçlayan yarışmaya, sadece İstanbul’daki lise öğrencileri katılabiliyor. Yarışmanın bir diğer amacı ise KDK’nın gençler arasında tanınmasını ve bilinmesini sağlayarak gençlerin ombudsmanlık ile iyi yönetim arasındaki ilişkiyi kurmalarına yardımcı olmak, ombudsmanlığın insanların hak arama yollarından biri olduğunu ve kamu hizmetlerinde kalitenin artırılması için önemli olduğu bilincini yerleştirmek.

NEDEN İSTANBUL?

İstanbul’da 1.500’den fazla lise ve 1 milyon lise öğrencisi bulunuyor. Bu sayı, ortalama 10’dan fazla Anadolu ilindeki toplam öğrenci sayısından fazla. Sadece bir ilde yapılacak organizasyonla en fazla kitleye ulaşmak için böyle bir seçime gidildi. Yarışmaya ‘İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ bünyesinde bulunan, özel okullar dâhil tüm lise ve dengi okullardaki öğrenciler katılabilecek.

YARIŞMANIN 3 KONUSU VAR

Yarışmada birbiriyle bağlantılı, iyi yönetim ilkelerinden olan üç konu seçildi. Bunlar; ‘Kamu Hizmetlerinde Şeffaflık ve Ombudsmanlığın Rolü’, ‘Kamu Hizmetlerinde Nezaket ve Ombudsmanlığın Rolü’, ‘Kamu Hizmetlerinde Ayrımcılık Yapılmaması ve Ombudsmanlığın Rolü’. Öğrenciler, bu konulardan herhangi birini seçip işleyebileceği gibi, üç konuyu tek bir eserde de ele alabilecek.

Öte yandan yarışma, dört alanda gerçekleştirilecek. Kompozisyon; resim veya dijital resim; sloganlı afiş tasarımı; kısa film veya animasyon çalışmalarıyla katılacak olan lise öğrencileri, yarışma sonunda derecesine göre para ödülünün sahibi olacak, Alanlarında yetenekli olan öğrencilerden, birinciye 5 bin TL; ikinciye 2 bin TL; üçüncüyeyse 3 bin TL ödül verilecek. Ayrıca her daldan üç yarışmacı da, 1.000 TL teşvik ödülünün sahibi olacak. Ödül almaya hak kazanan öğrenciler, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve KDK’nın internet sayfalarından açıklanacak. 17 Aralık – 22 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilen yarışmanın ödül töreniyse 19 Mayıs Gençlik Haftası’nda yapılacak.