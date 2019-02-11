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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
Hürriyet Eğitim
11.02.2019 - 11:37, Son Güncelleme:/

Liseliler ‘İyi Yönetim İlkeleri’ için yarışıyor

KDK ile İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, lise öğrencileri için ‘İyi Yönetim İlkeleri Yarışması’ düzenliyor. 17 Aralık’ta başlayan yarışma, 22 Şubat’a kadar devam edecek. İstanbul’da okuyan lise öğrencilerinin katıldığı yarışmanın sonuçları, 19 Mayıs Gençlik Haftası’nda açıklanacak. Yarışmanın birincisi, 5 bin TL’lik ödülü almaya hak kazanacak.

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İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kamu Denetçiliği Kurumu’nun (KDK) düzenlediği ‘İyi Yönetim İlkeleri Yarışması’ devam ediyor. Lise çağındaki gençlerin idareden hizmet beklentilerinin standartlarını yükseltmek, onlara iyi yönetim için gerekli olan temel ilkeleri ve idarenin bu ilkelere göre hareket etmeleri gerektiğini öğretmeyi amaçlayan yarışmaya, sadece İstanbul’daki lise öğrencileri katılabiliyor. Yarışmanın bir diğer amacı ise KDK’nın gençler arasında tanınmasını ve bilinmesini sağlayarak gençlerin ombudsmanlık ile iyi yönetim arasındaki ilişkiyi kurmalarına yardımcı olmak, ombudsmanlığın insanların hak arama yollarından biri olduğunu ve kamu hizmetlerinde kalitenin artırılması için önemli olduğu bilincini yerleştirmek.

NEDEN İSTANBUL?
İstanbul’da 1.500’den fazla lise ve 1 milyon lise öğrencisi bulunuyor. Bu sayı, ortalama 10’dan fazla Anadolu ilindeki toplam öğrenci sayısından fazla. Sadece bir ilde yapılacak organizasyonla en fazla kitleye ulaşmak için böyle bir seçime gidildi. Yarışmaya ‘İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ bünyesinde bulunan, özel okullar dâhil tüm lise ve dengi okullardaki öğrenciler katılabilecek.

YARIŞMANIN 3 KONUSU VAR
Yarışmada birbiriyle bağlantılı, iyi yönetim ilkelerinden olan üç konu seçildi. Bunlar; ‘Kamu Hizmetlerinde Şeffaflık ve Ombudsmanlığın Rolü’, ‘Kamu Hizmetlerinde Nezaket ve Ombudsmanlığın Rolü’, ‘Kamu Hizmetlerinde Ayrımcılık Yapılmaması ve Ombudsmanlığın Rolü’. Öğrenciler, bu konulardan herhangi birini seçip işleyebileceği gibi, üç konuyu tek bir eserde de ele alabilecek.

Öte yandan yarışma, dört alanda gerçekleştirilecek. Kompozisyon; resim veya dijital resim; sloganlı afiş tasarımı; kısa film veya animasyon çalışmalarıyla katılacak olan lise öğrencileri, yarışma sonunda derecesine göre para ödülünün sahibi olacak, Alanlarında yetenekli olan öğrencilerden, birinciye 5 bin TL; ikinciye 2 bin TL; üçüncüyeyse 3 bin TL ödül verilecek. Ayrıca her daldan üç yarışmacı da, 1.000 TL teşvik ödülünün sahibi olacak. Ödül almaya hak kazanan öğrenciler, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve KDK’nın internet sayfalarından açıklanacak. 17 Aralık – 22 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilen yarışmanın ödül töreniyse 19 Mayıs Gençlik Haftası’nda yapılacak.

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