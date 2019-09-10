Liseliler için kodlama kampı
Lise seviyesindeki öğrencilere yönelik düzenlenen ilk kodlama kampı 10 gün sürdü. Günde 10 saat kodlama yapan liseliler, bilişim sektörüne bile örnek olabilecek yazılımlar geliştirdi.
Sağlık ve Eğitim Vakfı (SEV) tarafından düzenlenen Türkiye’nin lise seviyesindeki ilk kodlama kampı, İzmir Amerikan Koleji’nin (ACI) tarihi kampüsünde gerçekleşti. SEV’e bağlı Üsküdar Amerikan Lisesi (UAA), İzmir Amerikan Koleji (ACI), SEV Amerikan Koleji (SAC) ve Tarsus Amerikan Koleji’nden (TAC) bilişim teknolojilerine ilgi duyan 26 öğrenci, ‘mySEV Bootcamp’ isimli yatılı kodlama kampı için bir araya geldi. Facebook, Microsoft gibi dünya devlerinden uzmanların bazıları İzmir’deki kampa katılırken, bazıları da Silikon Vadisi’nden canlı yayınla bağlanarak deneyimlerini paylaştı.
YAPAY ZEKÂLI NOT TAHMİNİ
Kamp süresince çeşitli sunum ve eğitimlere katılan öğrenciler, kendi kullandıkları okul yönetim yazılımlarını kendileri geliştirirken bunun dışında bilişim sektörüne bile örnek olabilecek yazılımlara imza attılar. Öğrenciler yapay zekâ ile not ortalaması tahmini yapan robot, öğrencilerin “bugün yemekte ne var” gibi her türlü sorusuna cevap alabileceği “Ceylin “ adındaki sesli asistan, öğrencilerin tüm dilek ve önerilerini iletebileceği akıllı bir Feedbox geliştirdiler.
SİLİKON VADİSİ’NDEN TAVSİYELER
Google, Facebook, Microsoft, Logo, Univera, UberCloud, CraftBase, ACM, Loki, PMI Turkey, Scrum.org, CraftBase, UberCloud gibi dünya devlerinde çalışmalarını sürdüren deneyimli uzmanlar da kodlama kampına destek verdi. Bilişim dünyasında en üst seviyelerde çalışan uzmanların bir kısmı kampa gelerek konuşma yaparken bazıları da Silikon Vadisi’ndeki ofislerinden canlı yayınla öğrencilere bu alanın içerisinden ipuçları verdi.
Sağlık ve Eğitim Vakfı Genel Müdürü Binnur Karademir, mySEV Cooding Bootcamp adı verilen kodlama kampının, Türkiye’de lise seviyesinde yapılan ilk kodlama kampı olduğuna dikkat çekti. Kodlama kamplarının (Coding Bootcamp), IT dünyasında son yıllarda giderek yaygınlaştığını belirten Karademir, şu bilgileri verdi:
“Bilişim çağının temel gereklerinden biri olan ve algoritmik düşüncenin kazandırılmasını sağlayan ‘kodlama’ artık hayatın her alanında karşımıza çıkıyor. Vakıf olarak biz de okullarımızda daha ilköğretim sıralarından itibaren bu alanda öğrencilerimize eğitim veriyoruz. Çalışmalarımızı bir adım daha ileriye taşıyarak lise düzeyindeki ilk kodlama kampını düzenlemeye karar verdik. Kodlamaya meraklı, yazılım geliştirebilen, ileride meslek yaşamlarında bu alanda çalışmayı düşünen öğrencilerimiz, tatillerinin son günlerinde bu kadar yoğun bir çalışma temposu olan bir kampa büyük bir hevesle katıldı.”
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