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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
DHA
09.04.2018 - 13:25, Son Güncelleme:

TÜBİTAK kabul etmedi, Harvard davet etti

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TÜBİTAK kabul etmedi, Harvard davet etti

Lise öğrencilerinin melisa, okaliptüs ve karanfil yağlarının havadaki bakterileri temizleme özelliğiyle ilgili araştırması, TÜBİTAK tarafından ’eksik belge’ nedeniyle kabul edilmedi ancak liseliler ABD’deki Harvard Üniversitesi’nden davet aldı. Kobalt 60 izotopunun alternatif enerji kaynağı olarak kullanılabilmesine yönelik diğer projeyi tasarlayan öğrenciler de hem Harvard Üniversitesi’ne hem de Almanya’da yapılacak Uluslararası Sanat ve Bilim Konferansı’na davet edildi.

Manisa’da özel okul öğrencilerinin TÜBİTAK tarafından ’eksik belge’ nedeniyle kabul görmeyen 2 projesi, Harvard Üniversitesi’nin ilgisini çekti. Harvard’dan kimya ve biyoloji alanındaki çalışmalarıyla davet alan 4 öğrenci, büyük gurur yaşadı. Biyoloji öğretmeni Nuray Avcı eşliğinde 10’uncu sınıf öğrencisi Göktuğ Altıparmak ve 11’inci sınıf öğrencisi Seda Erol’un melisa, okaliptüs ve karanfil yağlarının havadaki bakteriler üzerindeki etkisi ve bu yağların bakterileri temizlemesine yönelik projesi, büyük ilgi gördü.

Harvard Üniversitesi’nden davet alan projeyi anlatan biyoloji öğretmeni Nuray Avcı şunları söyledi:
"Projemizi ağustos ayından bu yana hazırlıyoruz. İnsanların toplu olarak yaşadığı hastaneler, toplu taşıma araçları, okullar gibi alanlarda üst solunum yolu hastalıklarının çoğaldığını tespit ettik. Bununla ilgili olarak havalandırmaların rutin temizliğinin yapılması gerekiyor; ancak bu temizlikte kullanılan maddeler tamamen kimyasal olup, alerjiye neden olabiliyor. Biz yaptığımız çalışmada doğal ürünler olan aynı zamanda antiseptik özelliğini bildiğimiz melisa, okaliptus ve karanfil yağlarını kullandık. TÜBİTAK için başvurduğumuz bu proje için Harvard’dan davet aldık.”

TÜBİTAK kabul etmedi, Harvard davet etti

HAVADAKİ BAKTERİLERİN ÜREMESİ ENGELLENİYOR
11’inci sınıf öğrencisi Seda Erol ise çok mutlu olduklarını belirterek, "Klima filtrelerinden örnekler aldık, bakterilerin kolonileşmesini gözlemledik. Ardından bitkisel yağların etkisini araştırdık ve melisa, okaliptus ve karanfil yağlarını bakterilerin üremesini önemli derecede sınırlandırdığını, hatta azalttığını gözlemledik. Yaptığımız proje sonunda Harvard’da bilimsel konferans sunumu için davet aldık. Çok heyecanlıyız ve çok mutluyuz" diye konuştu.

10’uncu sınıf öğrencisi Göktuğ Altıparmak da ucuz maliyetli gaz antiseptik üretmeyi hedeflediklerini dile getirerek, "Normalde klima filtrelerimizi temizlemeyi amaçlamıştık ancak havadaki bakterileri ciddi miktarda azalttığımızı gözlemledik. Kanserli hastaların akciğerleri bakterilere karşı daha dirençsiz oluyor, bunlara da çok ciddi bir yarar sağlayabileceğini düşünüyorum. Projemiz TÜBİTAK’tan kabul göremedi; ama canları sağ olsun. Sonuçta ülkemiz için çalışıyoruz. Harvard’dan davet aldık, oraya gideceğiz" dedi.

TÜBİTAK kabul etmedi, Harvard davet etti

ALTERNATİF ENERJİ ÜZERİNDE ÇALIŞTILAR
Harvard Üniversitesi’ne ve Almanya’nın Münih kentinde düzenlenecek Uluslararası Sanat ve Bilim Konferansı’na ’Kobal 60 izotopunun alternatif enerji kaynağı olarak kullanılabilirliği’ üzerindeki araştırmalarıyla davet edilen 10’uncu sınıf öğrencileri Yusuf Ergül ve Bengisu Şentürk de büyük gurur yaşadıklarını söyledi. Öğrencilerle birlikte projeyi hazırlayan kimya öğretmeni Serpil Yazıcı, şöyle konuştu:
"Geçen mayıs ayında projemiz için çalışmaya başladık. Günümüzün problemlerinden en başta geleni enerji ihtiyacıdır. Biz de alternatif bir enerji sunmak istedik. Alternatif enerji kaynağı olarak elementler üzerinde araştırma yaptık. Celal Bayar Üniversitesi’nden öğretim görevlisi Gültekin Yeğin bize destek oldu. Radyoaktif bir element olan Kobalt 60 üzerinde çalıştık. Kobalt 60’ın yaydığı radyasyon enerjisini ısı enerjisine çevirip, oradan da elektrik enerjisi üreterek gereken alternatif enerjiyi temin etmiş olduk. Kobalt 60 az bulunan bir element. Bu elementin temin edilmesi halinde insanoğlunun ihtiyaç duyduğu enerji ihtiyacını, kritik tesislerde kullanılabilirliğini teorik hesaplamalarla kanıtlamış olduk. 20 Mayıs’ta Harvard Üniversitesi’nde bu çalışmanın sunumunu yapacaklar."

TÜBİTAK kabul etmedi, Harvard davet etti

PROJEYLE 10 YIL SÜREYLE 100 EVİN ENERJİ İHTİYACI KARŞILANACAK
Kobalt 60 izotopunun alternatif enerji kaynağı olarak kullanılabilmesine yönelik araştırmalarını anlatan Yusuf Ergül ise "Her geçen gün yeni bir enerji kaynağına ihtiyaç var. Kobalt 60 izotopunu alternatif bir enerji kaynağı olarak düşünebiliriz. Bunu araştırdık ve hesaplamalar yaptık. Ülkemizde Kobalt 60 üreten reaktörler kurulduğu taktirde bu enerji kaynağı kullanılabilir" dedi.

Yapılan araştırmalar sonucu 1 kilogram kobalt 60 izotopunun 10 yıl boyunca 100 hanenin enerji ihtiyacını karşılayabileceğini öngördüklerini dile getiren Bengisu Şentürk de "Teorik olarak da hesaplamalarımız bunu gösterdi. Kobalt 60 izotopu çok bulunamayan bir izotop olduğu için bu izotopun enerjisini kritik tesislerde kullanmayı öngördük. TÜBİTAK’a projemizi gönderdik, ancak TÜBİTAK’tan davet alamadık. Aynı zamanda Harvard Üniversitesi’ne ve Münih Üniversitesi’ne de bu projemizi göndermiştik. Harvard’dan ve Münih’ten davet aldığımız için çok gururluyuz, çok mutluyuz" diye konuştu.

TÜBİTAK kabul etmedi, Harvard davet etti

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