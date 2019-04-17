Liseliler gazlı bez projesiyle ikinci oldu

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEğitim HaberleriLiseliler gazlı bez projesiyle ikinci oldu
GeriEğitim Liseliler gazlı bez projesiyle ikinci oldu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Eğitim
Hürriyet Eğitim
17.04.2019 - 15:26, Son Güncelleme:/

Liseliler gazlı bez projesiyle ikinci oldu

Liselilerin hazırladığı gazlı bez projesi, TÜBİTAK’tan ikincilik ödülü aldı. Anti-bakteriyel ve kanser-savar gazlı bez; 12 dalda hazırlanan 220 proje arasından kimya kategorisinde ikinci oldu.

Liseliler gazlı bez projesiyle ikinci oldu
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

50. TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri’ yarışmasında Kültür Fen Lisesi 10’uncu sınıf öğrencileri Sude Nur Yıldırım, Yasemin Kaval ile danışman öğretmen Öznur Pamukçu Gezer, ameliyat sırasında hasta vücudunda unutulan gazlı bezlerin daha görünür olması için ‘Poli (Vinil Pirolidon)-Magnetit Nanoliflerinin Sentezi ve Ferro-Spanç Üretimi’ adında bir proje üretti. Bu projeyle Türkiye ikincisi olan öğrencilerin geliştirdiği gazlı bezin diğerlerinden farkı; kanser hücrelerini yok etmesi, daha anti-bakteriyel, emici ve görünür olması.

KANSER HÜCRELERİNİ ÖLDÜRÜYOR
Ödül töreni sonrasında Kültür Fen Lisesi 10’uncu sınıf öğrencisi Sude Nur Yıldırım, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) verilerine göre yılda yaklaşık 1.5 milyar ameliyat yapıldığını söyledi. Bu ameliyatlar sırasında 1000-1500 operasyonda hasta vücudunda unutulan yabancı cisimlerin ölüme neden olduğunu, bunun önüne geçebilmek için araştırmaya başladıklarını anlatan Yıldırım,  “Yaptığımız deneylerde farklı başarılı sonuçlara ulaşmanın da mutluluğunu yaşıyoruz. Çünkü ‘ferro spançlar’ kanser hücrelerini öldürüyor, anti-bakteriyel özelliğiyle de daha güvenli ameliyatların yapılmasına olanak sağlıyor. Ayrıca günümüzde kullanılan 'spançlardan' iki kat daha emici olması da fark yaratıyor” dedi.

BİLİM BİR BAYRAK YARIŞI
Yasemin Kaval ise başarı için çok çalıştıklarını, özveride bulunduklarını, kazanmanın emek gerektirdiğini söyledi. Kaval şöyle devam etti:
“Bilim dünyasındaki gelişmeler bir bayrak yarışı gibi. Einstein’ın yer çekimini keşfetmesi, Edison’un elektriği, Graham Bell’in telefonu icat etmesi bugünkü bilim dünyasındaki buluşların temel taşı. Biz de bilim dünyasındaki gelişmelere katkı sağlamak için çok çalıştık. Başarıyı elde ettik. Çok mutluyuz.”

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Liseliler gazlı bez projesiyle ikinci oldu

Liselilerden 1 milyon liralık üretim hedefi

81 ilde 647 okul servisi trafikten men edildi

MEB'den psikososyal destekte yeni dönem