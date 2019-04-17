Liseliler gazlı bez projesiyle ikinci oldu
Liselilerin hazırladığı gazlı bez projesi, TÜBİTAK’tan ikincilik ödülü aldı. Anti-bakteriyel ve kanser-savar gazlı bez; 12 dalda hazırlanan 220 proje arasından kimya kategorisinde ikinci oldu.
‘50. TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri’ yarışmasında Kültür Fen Lisesi 10’uncu sınıf öğrencileri Sude Nur Yıldırım, Yasemin Kaval ile danışman öğretmen Öznur Pamukçu Gezer, ameliyat sırasında hasta vücudunda unutulan gazlı bezlerin daha görünür olması için ‘Poli (Vinil Pirolidon)-Magnetit Nanoliflerinin Sentezi ve Ferro-Spanç Üretimi’ adında bir proje üretti. Bu projeyle Türkiye ikincisi olan öğrencilerin geliştirdiği gazlı bezin diğerlerinden farkı; kanser hücrelerini yok etmesi, daha anti-bakteriyel, emici ve görünür olması.
‘KANSER HÜCRELERİNİ ÖLDÜRÜYOR’
Ödül töreni sonrasında Kültür Fen Lisesi 10’uncu sınıf öğrencisi Sude Nur Yıldırım, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) verilerine göre yılda yaklaşık 1.5 milyar ameliyat yapıldığını söyledi. Bu ameliyatlar sırasında 1000-1500 operasyonda hasta vücudunda unutulan yabancı cisimlerin ölüme neden olduğunu, bunun önüne geçebilmek için araştırmaya başladıklarını anlatan Yıldırım, “Yaptığımız deneylerde farklı başarılı sonuçlara ulaşmanın da mutluluğunu yaşıyoruz. Çünkü ‘ferro spançlar’ kanser hücrelerini öldürüyor, anti-bakteriyel özelliğiyle de daha güvenli ameliyatların yapılmasına olanak sağlıyor. Ayrıca günümüzde kullanılan 'spançlardan' iki kat daha emici olması da fark yaratıyor” dedi.
‘BİLİM BİR BAYRAK YARIŞI’
Yasemin Kaval ise başarı için çok çalıştıklarını, özveride bulunduklarını, kazanmanın emek gerektirdiğini söyledi. Kaval şöyle devam etti:
“Bilim dünyasındaki gelişmeler bir bayrak yarışı gibi. Einstein’ın yer çekimini keşfetmesi, Edison’un elektriği, Graham Bell’in telefonu icat etmesi bugünkü bilim dünyasındaki buluşların temel taşı. Biz de bilim dünyasındaki gelişmelere katkı sağlamak için çok çalıştık. Başarıyı elde ettik. Çok mutluyuz.”
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