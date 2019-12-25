Liseliler en iyi üniversitelerden tam burslu kabul aldı

Bahçeşehir Fen ve Teknoloji Lisesi öğrencileri, Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel ile bir araya geldi. Onlara tavsiyeler veren Yücel, başarı dileklerini de ileterek, “Biz gençlerimize fırsat verdiğimizde neler olduğunu gördük. Yeter ki bizler sizin önünüzü açabilelim. Yeter ki sizin arzularınızı yerine getirmeye çalışalım. Şu anda Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi’nin dünya çapında bir okul olduğunu ispatladınız” dedi.

‘HAYALLERİM YERİN ÇOK ÜSTÜNDEYDİ’

ABD’deki Northwestern Üniversitesi’ne kabul edilen 17 yaşındaki Ekin Şenvardarlı küçük yaşlarından beri uzayla ilgili olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Benim küçükken uzaya ilgim vardı ve sonrasında fark ettim ki malzeme bilimi bana hem uzaya hem de insan hücresinin içine kadar geniş bir olanak sağlıyordu. Aileme ‘Malzeme bilimi okumak istiyorum’ dedim ancak çevremden biraz metalurji ve madenle karıştırıldı. Ama benim hayallerim yerin altında madende değil yerin çok daha üzerindeydi. En çok istediğim okul da Northwestern’di. Northwestern hem dünya sıralamasında ilk 20’de yer alıyor hem de benim istediğim alanda dünya 1’incisi. Başvurduktan bir ay sonra da kabul edildiğimi öğrendim ve şimdi tam burslu olarak orada okuyacağım. Kabul edilme sürecinde birçok soru soruldu. Şanslıydım. Benim çok güzel ve dünyanın en başarılı takımlarından biri olan robotik takımında bulunma şansım oldu. Bu süre içinde de 8 bin takım arasından sadece üç takıma verilen bir ödülü iki kere kazanma fırsatım oldu. Bunun da etkisi kabul edilmemde çok fazla oldu ama süreç boyunca yaptığımız etkinlikler sayesinde benim başarım olduğu kadar okulumun da öğretmenlerimin de başarısı. Pembe giyindim çünkü kızların da yapabileceğini göstermek istedim."

‘HEDEFİM NASAYA GİRMEK’

Berkin Binbaş da burslu olarak Massachusetts Institute of Technology’e (MIT) yüzde 100 burslu olarak kabul edildi. NASA’da çalışmak istediğini söyleyen Binbaş, "Uzay mühendisliği için başvurmuştum ama oraya gidince iki yıl tercih süresi veriyorlar. Ben de başta uzay mühendisliği olmak üzere ilgi alanlarımı keşfetmeyi ve hangisi ilgimi çekerse o alanda ilerlemeyi düşünüyorum. Eğer uzay mühendisliği alanında çalışırsam hedefim NASA’ya girmek ve Mars görevinde bir rol almak” dedi.

‘HER SENE AYNI GURURU YAŞIYORUZ’

Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ ise her sene öğrencileri için aynı heyecanı yaşadıklarını söyledi. Dağ, konuşmasına şöyle devam etti:

"Biz her sene bu dönemlerde gurur duyduğumuz haberler alıyoruz. Bu sene de yine öğrencilerimiz dünyanın en itibarlı üniversitelerinden burslu kabul aldı. Bu aslında Bahçeşehir Koleji için değil Türkiye için bir gurur. Bahçeşehir Fen ve Teknoloji liseleri 13 yıl önce Türkiye’nin projesi olarak yola çıktı. Bunun ne anlama geldiğini de aslında yaptığımız tüm işler gösteriyor. 13 yıldır MIT’den Stanford’a dünyanın en iyi üniversitelerinde öğrencilerimiz burslu kabullerle en iyi bölümlerde okuyor. Mezuniyet sonrasında da yaptıkları işlerle göğsümüzü kabartıyorlar."

KABUL ALAN ÖĞRENCİLER

Öğrencilerden Berkin Binbaş Massachusetts Teknoloji Enstitüsü' (MIT); Mehmet Eren Aldemir Dartmouth Üniversitesi'ne; Erim Eşref Hakkı Durham Üniversitesi'ne; Yunus Emre Parmaksız Princeton Üniversitesi'ne, Ekin Şanvardarlı Northwestern Üniversitesi'ne; Elif Tucel Bucknell Üniversitesi'ne, Mahmut Mustafa Tuğtekin ise Amsterdam Utrecht Üniversitesi'ne kabul edildi.