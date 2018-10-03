Liseliler Çin’den birincilikle döndü
Lise öğrencilerinin ‘Fenerbahçe Parkı Topluluk Bahçesi’ projesi, Çin’de düzenlenen ‘İkinci İpek Yolu Kadın İnovasyonu Tasarım Yarışması’nda ‘Yeşil Yaşam’ kategorisinde birinci oldu.
‘Fenerbahçe Parkı Topluluk Bahçesi’ projesi Çin’de inovasyon alanında birincilik sahibi oldu. İstanbul Özel Saint-Joseph Fransız Lisesi’nin 2016’dan bu yana permakültür ilkelerini uygulayarak geliştirdiği proje, Shaanxi Kadın Federasyonu, Xi’an Kadın Federasyonu ve Xi’an Beilin Üniversitesi Endüstriyel İnovasyon Bölgesi Yönetim Komitesi tarafından düzenlenen İkinci İpek Yolu Kadın İnovasyonu Tasarım Yarışması’nda ödül kazandı. Yükseköğretim kurumları, tasarım firmaları, araştırma şirketleriyle rekabet eden lise öğrencileri, “Green Living” (Yeşil Yaşam) kategorisinde birinci geldi.
FENERBAHÇE PARKI TOPLULUK BAHÇESİ ZİYARETE AÇILDI
Girişimcilik faaliyetleri ve inovasyon çalışmaları için kadınların cesaretlendirilmesi amaçlanan bu yarışmada, lisenin coğrafya öğretmeni Şükran Toy ve permakültür kulübü öğrencilerinin elde ettiği başarıyı değerlendiren İstanbul Özel Saint-Joseph Fransız Lisesi Müdürü Paul Georges, Kadıköy Belediyesi’nin desteğiyle hayata geçirilen Fenerbahçe Parkı Topluluk Bahçesi Projesi’nin ilk günden itibaren takdir gördüğünü söyledi. Lisenin öğretmen, öğrenci ve velilerinin yanı sıra çevre okullardan, sivil toplum kuruluşlarından ve çeşitli meslek gruplarından gönüllülerin de bu projeye büyük destek verdiklerini anlatan Georges, geliştirdikleri sanal gerçeklik uygulamasıyla ‘Fenerbahçe Parkı Topluluk Bahçesi’nin yurtiçi ve yurtdışında ziyaretçilere açıldığını belirtti.
Sürdürülebilir yaşam alanları kurgulamak için gönüllü bir harekete dönüşen ve teknolojiyle farklı bir boyuta taşınan bu projenin Çin’de inovasyon tasarımı alanında çalışan kuruluşların dikkatini çektiğini söyleyen Paul Georges, “Sürdürülebilirliğin yanı sıra yardımlaşmayı, kent bahçelerinde birlikte çalışmayı ve doğal bahçeciliği ön plana çıkaran ‘Fenerbahçe Parkı Topluluk Bahçesi’ projesiyle permakültür kulübü öğrencilerimiz bu yarışmaya davet edildi ve Yeşil Yaşam kategorisinde birinci oldu. Okulumuzun ‘Permakültür Kulübü’ tarafından yapılan çalışmaların güzel sonuçlar verdiğini ve öğrencilerimizin motivasyonlarının arttığını görmek mutluluk verici. Bu ödülün okulumuzdaki yeni projeler için ilham kaynağı olmasını diliyorum” dedi.
50’YE YAKIN SEBZE VE MEYVE YETİŞİYOR
Önce okul bahçesinde, ardından Fenerbahçe Parkı’nda Kadıköy Belediyesi’nin özel olarak tahsis ettiği bir bölümde bahçecilik çalışmaları yapan Saint-Joseph Lisesi Coğrafya Öğretmeni Şükran Toy ve Permakültür Kulübü öğrencileri, farklı yaş ve meslek gruplarından birçok gönüllüyle birlikte, bir dönümlük bir arazide 50’ye yakın sebze ve meyve yetiştiriyor.
MOBİL UYGULAMASI DA VAR
Lise, geçtiğimiz yıl aralık ayında, ‘Fenerbahçe Parkı Toplululuk Bahçesi’ni sanal gerçeklik teknolojisiyle buluşturarak, Türkiye’de eğitim ve sanal gerçekliğin birleştiği ilk permakültür projesine imza attı. Android ve iOS işletim sistemlerine sahip akıllı telefonlardan ‘Fenerbahçe Parkı Topluluk Bahçesi’ni gezme fırsatı sunan mobil uygulama da büyük ilgi gördü.
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