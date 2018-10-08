Liseliler ‘belgeselin Oscar’ını kazandı
İrlanda’da her yıl düzenlenen ve dünyanın dört bir yanından binlerce belgeselin yarıştığı ‘Wexford Documentary’ Film Festivali’nin birincisi Türkiye oldu. ‘Yaşamın Kıyısında’ belgeseliyle yarışmaya katılan liseliler, Türkiye’ye Oscar ödülüyle döndü.
İrlanda’da her yıl düzenlenen ve binlerce belgeselin yarıştığı ‘Wexford Documentary’ Film Festivali’nin kazananı belli oldu. ‘Wexford Documentary’nin bu yılki birincisi Üsküdar Amerikan Lisesi (UAA) oldu. Okulun kısa film kulübü öğrencileri, mülteci sorununu konu alan ‘Yaşamın Kıyısında’ adlı filmleriyle Türkiye’ye ‘belgeselin Oscar ödülü’yle döndü.
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