Liseliler başarılarını sergiledi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEğitim HaberleriLiseliler başarılarını sergiledi
GeriEğitim Liseliler başarılarını sergiledi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Eğitim
Hürriyet Eğitim
27.06.2019 - 11:31, Son Güncelleme:/

Liseliler başarılarını sergiledi

Lise öğrencileri, çeşitli alanlarda sağladıkları başarılarla ilgili okullarındaki bir etkinlikte sunum yaptı. Düzenlenen etkinlikte öğrenciler; müzik, sosyal bilimler, teknoloji, spor ve görsel sanatlardaki çalışmalarıyla projelerini sergiledi.

Liseliler başarılarını sergiledi
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Türk Eğitim Vakfı İnanç Türkeş Özel Lisesi (TEVİTÖL) öğrencileri, kulüp çalışmalarını anlatarak deneyim ve bilgilerini paylaştı. TEVİTÖL Yerleşkesi’nde düzenlenen etkinlikte, öğrenciler müzik, sosyal bilimler, teknoloji, spor ve görsel sanatlardaki çalışma ve projelerini sergiledi. Türk Eğitim Vakfı (TEV) Genel Müdürü Yıldız Günay etkinlikte öğrencilerin başarılarıyla ilgili duygularını paylaştı:

'ÖĞRENCİLERİMİZİN BAŞARILARI HEPİMİZE İLHAM VERİYOR'
“Öğrencilerimiz, yoğun akademik çalışmalarının yanında, yetenekleri, istekleri ve eğitimcilerin yönlendirmeleri doğrultusunda farklı alanlara yönleniyorlar. Okul yönetimi olarak biz de öğrencilerimizin 21'inci yüzyıl becerileriyle çağdaş, akademik, çok yönlü gelişim gösteren ve kültürel birikim kazanarak sosyal etki yaratan dünya insanı olarak yetişmesini amaçlıyoruz. Bu doğrultuda okulumuzda, sosyal bilimlerden teknolojiye, spordan sanata uzanan pek çok alanda çocuklarımızın gelişimine katkı sunan çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Öğrencilerimiz, bir yandan derslerini başarıyla sürdürürken diğer yandan, birden fazla alanda faaliyet gösteriyor. Sözgelimi dramayla, sporla, robotikle ilgilenip kendilerini geliştiriyor ve okulumuzu ulusal ve uluslararası alanda başarıyla temsil ediyorlar. Öğrencilerimizin bu başarıları ve azimleri hepimize ilham veriyor, kendileriyle gurur duyuyor ve çok başarılı yerlere geleceklere inanıyoruz.”

SOSYAL BİLİMLER ÇALIŞTAYI
Öğrenciler, proje sunumlarına ‘Sosyal Bilimler Çalıştayı’ ile başladı. Lise öğrencilerini alanında uzman akademisyenlerle 20’den fazla sosyal bilimler atölyesinde buluşturan çalıştay, bu özelliğiyle Türkiye’de ilk olma özelliğini de taşıyor.

PİYANİSTLER OKULDA MÜZİK GRUBU KURDU
Öğrencilerin ve yönetimin istekleri doğrultusunda kurulan ‘Güher & Süher Pekinel Müzik Bölümü’nün öğrencileri, bölümdeki çalışmaları ve çaldıkları enstrümanlar hakkında bilgi verdi. Güher ve Süher Pekinel kardeşler tarafından kurulan bölümde bu yıl 36 öğrenci sekiz farklı branşta eğitim aldı.

ROBOT TASARIMLARI YAPILIYOR
Öğrenciler, mekanik yapıların nasıl çalıştıklarını keşfederken, düzenekleri hem tasarlayarak hem de kodlayarak oluşturuyor. Bu çalışmaların sonunda ‘VEX Robotics Turnuvaları’na katılan ve başarılı sonuçlar alan öğrenciler, 'VEX Robotics' başlıklı etkinlikte robot sunumlarını gerçekleştirdi.

ANİMASYONDAN HEYKELE
Liseliler, ‘Görsel Sanatlar Atölyesi’nde bir yandan derslerini görürken diğer yandan baskı, animasyon, fotoğraf, minyatür ve heykel etkinliklerini sürdürdü. Yıl boyunca atölyede yaptıkları çalışmaları anlatan öğrenciler, açtıkları resim sergisiyle de etkinliğe katılanların beğenisini kazandı.

SPORDA OKULLARINI TEMSİL ETTİLER
Altı farklı spor alanında müsabakalara katılarak okullarını temsil eden öğrenciler, ‘Spor Bölümü ve Etkinliklerin Tanıtımı’nda, faaliyetler hakkında bilgi verdi.

ROBOTİKTE DÜNYA ÇAPINDA BAŞARILAR
Etkinlik, ‘İnanç Mekatronik Kulübü’nün sunumuyla sona erdi. Robotik çalışmalarını yürütmek, ulusal ve uluslararası yarışmalara katılmak amacıyla kurulan kulüp, ilk olarak FLL (FIRST LEGO League) kategorisinde yarıştı. Burada elde ettiği başarıların ardından FRC (FIRST Robotics Competition) yarışmasına da katılım sağlayan kulüp, bu alanda Türkiye’de kurulan dördüncü takım oldu.

Türkiye ikincisi olarak 2017-2018 sezonunda ABD’de düzenlenen Dünya Şampiyonası’nda katılmaya hak kazanan takım, robotuyla ilk sekize girerek Türk takımları arasında bir ilke imza attı. IMC bu sezon da, Kanada’da katıldığı bölgesel yarışmada ödül aldı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Eğitim Haberleri

Sıradaki Haber
Liseliler başarılarını sergiledi
Yarışmada derece alan öğrencilere Cumhuriyet altını
150’inci yıl mezunları diplomalarını aldı
Serebral palsili Şeyda Melis birincilikle mezun oldu