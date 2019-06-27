Liseliler başarılarını sergiledi
Lise öğrencileri, çeşitli alanlarda sağladıkları başarılarla ilgili okullarındaki bir etkinlikte sunum yaptı. Düzenlenen etkinlikte öğrenciler; müzik, sosyal bilimler, teknoloji, spor ve görsel sanatlardaki çalışmalarıyla projelerini sergiledi.
Türk Eğitim Vakfı İnanç Türkeş Özel Lisesi (TEVİTÖL) öğrencileri, kulüp çalışmalarını anlatarak deneyim ve bilgilerini paylaştı. TEVİTÖL Yerleşkesi’nde düzenlenen etkinlikte, öğrenciler müzik, sosyal bilimler, teknoloji, spor ve görsel sanatlardaki çalışma ve projelerini sergiledi. Türk Eğitim Vakfı (TEV) Genel Müdürü Yıldız Günay etkinlikte öğrencilerin başarılarıyla ilgili duygularını paylaştı:
'ÖĞRENCİLERİMİZİN BAŞARILARI HEPİMİZE İLHAM VERİYOR'
“Öğrencilerimiz, yoğun akademik çalışmalarının yanında, yetenekleri, istekleri ve eğitimcilerin yönlendirmeleri doğrultusunda farklı alanlara yönleniyorlar. Okul yönetimi olarak biz de öğrencilerimizin 21'inci yüzyıl becerileriyle çağdaş, akademik, çok yönlü gelişim gösteren ve kültürel birikim kazanarak sosyal etki yaratan dünya insanı olarak yetişmesini amaçlıyoruz. Bu doğrultuda okulumuzda, sosyal bilimlerden teknolojiye, spordan sanata uzanan pek çok alanda çocuklarımızın gelişimine katkı sunan çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Öğrencilerimiz, bir yandan derslerini başarıyla sürdürürken diğer yandan, birden fazla alanda faaliyet gösteriyor. Sözgelimi dramayla, sporla, robotikle ilgilenip kendilerini geliştiriyor ve okulumuzu ulusal ve uluslararası alanda başarıyla temsil ediyorlar. Öğrencilerimizin bu başarıları ve azimleri hepimize ilham veriyor, kendileriyle gurur duyuyor ve çok başarılı yerlere geleceklere inanıyoruz.”
SOSYAL BİLİMLER ÇALIŞTAYI
Öğrenciler, proje sunumlarına ‘Sosyal Bilimler Çalıştayı’ ile başladı. Lise öğrencilerini alanında uzman akademisyenlerle 20’den fazla sosyal bilimler atölyesinde buluşturan çalıştay, bu özelliğiyle Türkiye’de ilk olma özelliğini de taşıyor.
PİYANİSTLER OKULDA MÜZİK GRUBU KURDU
Öğrencilerin ve yönetimin istekleri doğrultusunda kurulan ‘Güher & Süher Pekinel Müzik Bölümü’nün öğrencileri, bölümdeki çalışmaları ve çaldıkları enstrümanlar hakkında bilgi verdi. Güher ve Süher Pekinel kardeşler tarafından kurulan bölümde bu yıl 36 öğrenci sekiz farklı branşta eğitim aldı.
ROBOT TASARIMLARI YAPILIYOR
Öğrenciler, mekanik yapıların nasıl çalıştıklarını keşfederken, düzenekleri hem tasarlayarak hem de kodlayarak oluşturuyor. Bu çalışmaların sonunda ‘VEX Robotics Turnuvaları’na katılan ve başarılı sonuçlar alan öğrenciler, 'VEX Robotics' başlıklı etkinlikte robot sunumlarını gerçekleştirdi.
ANİMASYONDAN HEYKELE
Liseliler, ‘Görsel Sanatlar Atölyesi’nde bir yandan derslerini görürken diğer yandan baskı, animasyon, fotoğraf, minyatür ve heykel etkinliklerini sürdürdü. Yıl boyunca atölyede yaptıkları çalışmaları anlatan öğrenciler, açtıkları resim sergisiyle de etkinliğe katılanların beğenisini kazandı.
SPORDA OKULLARINI TEMSİL ETTİLER
Altı farklı spor alanında müsabakalara katılarak okullarını temsil eden öğrenciler, ‘Spor Bölümü ve Etkinliklerin Tanıtımı’nda, faaliyetler hakkında bilgi verdi.
ROBOTİKTE DÜNYA ÇAPINDA BAŞARILAR
Etkinlik, ‘İnanç Mekatronik Kulübü’nün sunumuyla sona erdi. Robotik çalışmalarını yürütmek, ulusal ve uluslararası yarışmalara katılmak amacıyla kurulan kulüp, ilk olarak FLL (FIRST LEGO League) kategorisinde yarıştı. Burada elde ettiği başarıların ardından FRC (FIRST Robotics Competition) yarışmasına da katılım sağlayan kulüp, bu alanda Türkiye’de kurulan dördüncü takım oldu.
Türkiye ikincisi olarak 2017-2018 sezonunda ABD’de düzenlenen Dünya Şampiyonası’nda katılmaya hak kazanan takım, robotuyla ilk sekize girerek Türk takımları arasında bir ilke imza attı. IMC bu sezon da, Kanada’da katıldığı bölgesel yarışmada ödül aldı.
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