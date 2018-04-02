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    Liseliler Atatürk’ü anlatacak

    Hürriyet Eğitim
    02.04.2018 - 17:04 | Son Güncelleme:

    Lise öğrencileri, Atatürk’ü farklı yönleriyle ele alarak anlatacak. ‘Atatürk’ü Anlamak’ adıyla düzenlenen sempozyum 5 Nisan Perşembe günü düzenlenecek.

    Liseliler ‘Atatürk’ü Anlamak’ başlıklı sempozyum düzenliyor. Atatürk ilke ve düşüncelerini benimsemiş nesiller yetiştirme misyonuyla yola çıkan İSTEK Vakfı kuruluş yıldönümünü Atatürk’ü anlatan sempozyumla kutlayacak. ‘Atatürk’ü Anlamak’ başlıklı sempozyumda, İSTEK Okulları’nın İstanbul, Antalya ve İzmir’de bulunan 10 kampüsünden 14 lise öğrencisi, Atatürk’ü anlatacak. Liseliler, ‘Atatürk’ün Evrensel Eğitim Reformu’, ‘Atatürk Döneminde Sanayi’, ‘Atatürk’ün Giyim Tarzı’, ‘1929 Ekonomik Bunalımı ve Türkiye’, ‘Atatürk’ün Bilinmeyen Yönleri’ ve “Atatürk’ün Kurtuluş Mücadelesi İçinde Kullandığı İletişim Yöntemi” gibi daha birçok konuyu ele alacak. Sempozyum 5 Nisan Perşembe günü 10.00-14.00 saatleri arasında Yeditepe Üniversitesi’nde gerçekleşecek.

    Etiketler: ÖĞRENCİ
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