Liseliler 9 çeşit temizlik ürünü üretiyor

Yenice Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Döner Sermaye İşletmesinde öğretmen ve öğrenciler üretim çalışmalarına başladı. Yaklaşık bir yıldır alan öğretmenleri tarafından sürdürülen AR-GE çalışmaları sonunda üretim aşamasına gelindi. Kimya bölümü öğretmen ve öğrencileri, tamamen kendi imkânlarıyla geliştirerek satışa sundukları sıvı sabun, köpük sabun ,yüzey temizleyici, çamaşır suyu, banyo ve tuvalet temizleyici, bulaşık deterjanı, cam sil ve kolonyadan oluşan ürünlerine ‘METEM’ markasıyla patent aldı. Öğrenciler günde 5 tona kadar imâlat yapıyor.

Ürünlerden elde edilen gelir hem okula, hem de öğrencilere kalıyor. Üretimde yer alarak bilgi ve beceri sahibi olan öğrencilerin mezun olduktan sonra kolayca iş bulabilecekleri belirtildi.

Şu ana kadar 9 çeşit temizlik ürünleri ürettiklerini söyleyen Kimya Teknolojileri Alan Şefi Funda Tekin, "Okulumuzda 27 öğrenciyle birlikte temizlik ürünleri yapıyoruz üretiyoruz. Bulaşık deterjanı, elde yıkama, sıvı sabunlarımız gibi çeşitlerimiz var. Gül kokulu var. Böğürtlen esanslı var. Çamaşır suyu üretiyoruz. Kıvamlı çamaşır suyu yapmayı düşünüyoruz. Endüstriyel anlamda bulaşık ve çamaşır deterjanı yapmayı düşünüyoruz. Bunlarla ilgili çalışmalarımız mevcut. Öğrencilerimizle birlikte bu ürünleri üretiyoruz. Öğrencilerimiz burada temizlik ürünlerinin nasıl yapıldığını, içeriklerinin ne olduğunu öğreniyorlar. Ayrıca öğrencilerimiz döner sermaye kapsamında belirli bir miktar ücret alıyor. Bu da öğrencilerimizi teşvik ediyor" dedi.

Öğrenci Ali Rıza Özcan, "Kimya bölümü iş imkânı geniş olan mesleklerden biri. Bu yüzden kimyayı tercih ettim. Mezun olduğumuzda usta başı belgesi ile iş yeri açabiliyoruz. Okulumuzda uygulamalı öğreniyoruz, deneyler yapıyoruz" dedi.