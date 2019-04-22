Liseliler 36 saat boyunca kodlama yaptı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEğitim HaberleriLiseliler 36 saat boyunca kodlama yaptı
GeriEğitim Liseliler 36 saat boyunca kodlama yaptı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Eğitim
AA
22.04.2019 - 12:15, Son Güncelleme:/

Liseliler 36 saat boyunca kodlama yaptı

Denizli'de fen lisesi öğrenci topluluğunun düzenlediği maratonda, 80 lise öğrencisi 36 saat boyunca günlük hayatta karşılaşılan problemlerin çözümüyle ilgili yazılım geliştirdi.

Liseliler 36 saat boyunca kodlama yaptı
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Erbakır Fen Lisesi Bilişim ve Elektronik Topluluğu öğrencileri, 36 saatlik kodlama maratonu düzenledi. Okulun spor salonunda gerçekleştirilen ‘1. Ulusal Hackathon Maratonu’na, Türkiye'nin çeşitli kentlerinden 80 lise öğrencisi katıldı. Teknolojiye ilgi duyan, bilişime meraklı lise öğrencileri, günlük hayata dair problemlerin çözümüne yönelik yazılım geliştirmek için cuma günü başlayan 36 saatlik kodlama maratonunda kurdukları takımlarla proje üretip dereceye girmeye çalıştı.

‘ORGANİZAYSONU TAMAMEN ÖĞRENCİLER YAPTI’
Erbakır Fen Lisesi öğretmeni İzzet Dalgıç, okul olarak Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk liseler arası ulusal hackathon olimpiyatını düzenledikleri için mutlu olduklarını söyledi. Dalgıç, günlük hayatta karşılaşılan problemleri 21’inci yüzyılın enstrümanlarıyla çözmek için öğrencilerin bilgisayarda kodlama yaparak çözmeye çalıştığını anlatarak "Yapay zeka, kodlama bilimi burada çok önemli. Bir diğer önemli konu da organizasyonun tamamen öğrenciler tarafından yapılması. Önümüzdeki yıllarda bu etkinliği uluslararası düzeye taşırız" diye konuştu.

TEKNOLOJİ BAĞIMLILIĞINI TEKNOLOJİ ÜRETEREK YENECEĞİMİZİ DÜŞÜNÜYORUZ’
Okulun bilişim ve elektronik topluluğu üyesi 11’inci sınıf öğrencisi İsmail Yaşar Kökçüler de maratonda, spesifik bir soruna kısıtlı sürede çözüm bulduklarını ve çözümlemede kodlamayı, yazılımı, bilişim araçlarını kullandıkları anlattı. Kökçüler, şöyle devam etti:
"Üretkenlik aslında kesintisizlikte ortaya çıkıyor. Genelde böyle etkinlikler üniversite düzeyinde düzenleniyor. Türkiye'de ve Avrupa'da lise düzeyinde ilk olması bakımdan da önemli. İnovatif, çağın gereklerine uygun yenilikçi çözümler üretmek bizim buradaki en büyük temel gayemiz. 26 ilden 156 başvuru aldık. Maratonu 80 katılımcıyla sınırladık. Artık teknolojiyi yönetme kabiliyetini, liseye belki ortaokula hatta ilkokul düzeyine indirmemiz gerekiyor. 21’inci yüzyılda en büyük problem olan teknoloji bağımlılığını teknoloji üreterek yeneceğimizi düşünüyoruz."

Yarışmaya Şanlıurfa'dan katılan Viranşehir Fen Lisesi öğrencisi Çağrı Demirkan ise obez insanların ya da günlük yiyecek miktarını sınırlayamayan insanların hayatını düzene sokabilmesi için geliştirdikleri web sitesi ve mobil uygulamayla ilgili bilgi verdi.

Yarışmaya Bursa'dan katılan Emre Yaprak, birlikte problem çözmenin önemli olduğunu belirterek "Bildiklerimizi paylaştık, bilmediğimiz problemleri birlikte çözdük. Çok güzel bir deneyim. 36 saatte ne yapabileceğimizi, elimizden neler gelebileceğini öğrendik" dedi.

Maratonun tamamlanmasının ardından lise öğrencileri, projelerinin sunumunu yaptı. Jürinin yaptığı değerlendirme sonucu, Sudenaz Aşcı, Berna Kaya, Ceylin Gözüm ve Çağla Irmak Kılıç'ın yurtlarda ikamet eden öğrencilerin melatonin hormon dengesini koruyarak geceleri ihtiyaçlarını görmesi için geliştirdikleri ‘Slipper’ projesi birinci oldu. Dereceye giren öğrencilere para ve çeşitli ödüller verildi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Eğitim Haberleri

Sıradaki Haber

Liseliler 36 saat boyunca kodlama yaptı

MEB, fen lisesi öğrencilerini büyük bilim zirvesinde buluşturacak

Bakan Selçuk'tan 23 Nisan mesajı

Bu bayram, bize en güzel hediye