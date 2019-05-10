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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
Hürriyet Eğitim
10.05.2019 - 15:53, Son Güncelleme:/

Liseli mucitler ödüllerini aldı

MEF Okulları ve MEF Üniversitesi iş birliği ile düzenlenen; fizik, kimya ve biyoloji alanlarındaki yetenekli lise öğrencilerini bilimsel araştırmalara özendirmeyi amaçlayan 28’inci Uluslararası Dr. İbrahim Arıkan MEF Eğitim Kurumları Araştırma Projeleri Yarışması’nda ödüller sahiplerini buldu. Türkiye dahil 15 ülkenin 90 proje ile finale kaldığı yarışmanın ödül törenine onur konuğu olarak Kuşak Araştırmacısı Evrim Kuran katıldı.

Liseli mucitler ödüllerini aldı
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MEF Eğitim Kurumlarının Kurucusu Dr. İbrahim Arıkan’ın adı ile anılan ve 07-09 Mayıs 2019 tarihleri arasında MEF Üniversitesinde gerçekleşen yarışmada sergilenen projeler arasında Türkiye’den fizik alanında Birincilik Ödülünü İzmir Özel Çakabey Lisesi, kimyada İzmir Özel Oğuzhan Özkaya Koleji Fen Lisesi, biyolojide Özel Antalya Sınav Anadolu Lisesi birincilik ödülüne layık görüldü. İnovasyon ödülünü ise Amerikan Robert Lisesi kazandı.

Yarışmaya yurt dışından katılan projeler arasında yapılan değerlendirme sonucunda ise fizik alanında Gürcistan, kimya alanında Polonya, biyoloji alanında ise Kuzey Makedonya birincilik ödülünün sahibi oldular.

'AKLINIZIN İPİYLE KALBİNİZİN KUYUSUNA İNİN'
Tüm Dünya’dan başvuruda bulunan toplam 701 proje arasında yapılan ön eleme sonucunda Türkiye dahil 15 ülkenin 90 proje ile finale kaldığı yarışmanın ödül töreninde yaptığı konuşma ile dikkat çeken Kuşak Araştırmacısı Evrim Kuran söz konusu yarışmanın ülkemizde eğitim ve girişimciliği harmanlayan önemli platform olduğuna değindi. Kuran konuşmasında Türkiye’nin Z Kuşağı için araştıran, soran, sorgulayan bir nesil olmanın neden önemli olduğunu ve geleceğin bilim insanları için bugün hangi yetkinliklerle donanmamız gerektiğini anlattı. Kuran sözlerine şöyle devam etti: “Ünlü fizikçi Albert Einstein ‘‘Özel bir yeteneğim yok fakat tutkulu derecede meraklıyım’’ der. Baş döndürücü bir değişimin yaşandığı ve hız sözcüğüyle tarif edilebilecek çağımızda, tutkulu derecede meraklı olmak artık özel bir yetenek olarak ele alınabilir. Neden çok kıymetli bir sorudur. Bizi bilgeliğe getirir. 21’inci yüzyılın en büyük sermayesi umut, iyimserlik ve geleceğe olan inançtır. Dünya ve demografi değişiyor. Yaşlanan bir dünya var. Dünyanın sorunlarını düşünüp fırsatı sormak lazım. Dünyanın bir problemini çözmeye niyetli olan kişi en değerli kişidir. Lütfen siz de bunu yapın. Dünyaya katkı verin. Bir diplomadan fazlası olun. Aklınızın ipiyle kalbinizin kuyusuna inin ’’ dedi.

TEMEL BİLİMLERDE ÇÖZÜM ODAKLI PROJELER
MEF Üniversitesinde 07 Mayıs 2019 tarihinden itibaren üç gün boyunca sergilenerek kamuoyuna ve jüriye sunulan projelerde bu yıl en fazla, lise öğrencilerinin yeşil sentez yoluyla biyomedikal, atık su arıtımı ve sensör amaçlarıyla üretilmiş nanoteknolojik malzemeler, işlevsel polimer ve kompozitlerin üretimi, kontrollü ilaç salım araçları ve enerji alanında yapay fotosentez araçları, doğal kaynakların biyoteknolojik, tedavi ve çevre uygulamalarındaki etkileri, veri bilgisinin yazılımla birleştirilmesine dayalı uygulamalar, doku mühendisliği, hastalık ilişkili temel bilim mekanizmaların araştırılması, bilinen deneysel teknikler ile toplum yararına hizmet edebilecek, problemlere özgün çözümler sunan, yeni ve özgün ölçüm tekniklerinin geliştirilmesi ile ilgili projeler dikkat çekiyor. Yapılan ön değerlendirme sonucunda 150 öğrencinin hazırladığı 90 projenin sergilenmeye değer görüldüğü yarışmada jüri üyelerinin ortak görüşü, günümüz sorunlarına bilimsel çözüm önerileri getiren ve  hayata geçirilebilecek birçok proje olduğu yönünde.

YARIŞMADA BİRİNCİ OLAN PROJELER (ULUSAL)
Fizik: Taşınabilir Fresnel Yansıma Tabanlı Fiber Optik Sensör- İzmir Özel Çakabey Lisesi
Kimya: Kolajen Katkılı Ve Titanyum ile Güçlendirilmiş Yapay Kemik Üretimi- İzmir Özel Oğuzhan Özkaya Koleji Fen Lisesi
Biyoloji: Nar (Punica Granatum) Meyvesinden Elde Edilen Kabuk Ve Çekirdek Çözeltileri İle Melanosisi Önlemek- Özel Antalya Sınav Anadolu Lisesi

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