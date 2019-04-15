Liseli modacılar tasarımlarıyla yarışacak

İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) ile Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen ‘Moda Tasarım Teknolojileri Beceri Yarışması’ 17-18 Nisan’da, İstanbul’da yapılacak. Yarışma, hazır giyim sektörünün ihtiyacı olan nitelikli teknik eleman konusunun önemine dikkat çekmek amacıyla gerçekleştirilecek. Mesleki ve teknik Anadolu lisesi moda tasarım teknolojileri alanı, kadın giyim modelistliği dalında eğitim alan öğrenciler yarışmaya katılabilecek. Kendi geleceklerini ve kariyer planlarını yetenekleriyle belirleyecek öğrenciler için düzenlenen yarışmada, toplam 55 bin TL’lik para ödülü verilecek. MEB’in 2023 Eğitim Vizyonu ile mesleki ve teknik eğitimde dönüşüm kapsamında desteklediği ve Ticaret Bakanlığı’nın onaylarıyla İHKİB tarafından düzenlenen yarışmaya, İstanbul’daki 53 mesleki ve teknik Anadolu lisesinden 212 öğrenci katılacak. Yarışmada genç yetenekler, bir yandan becerilerini sergilerken bir yandan da zamana karşı yarışacak.

BÜYÜK ÖDÜL 20 BİN TL

İHKİB Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Gültepe düzenlenen yarışmayla ilgili şunları söyledi:

“Ülkemizin ve moda endüstrimizin üretimde yeni bir sıçrama hamlesi yapabilmesi için mesleki eğitime daha çok odaklanmak zorundayız. Sektörümüzün ihtiyaç duyduğu modelistleri, tasarımcıları yetiştiren okullara desteğimiz tam. Ancak mesleki eğitimi daha cazip hale getirmeliyiz. Bu konuda da öncülük yapıyoruz. Meslek liselerimizdeki öğrencilerimiz arasında ‘Moda Tasarım Teknolojileri Beceri Yarışması’nı başlattık. MEB ile Ticaret Bakanlığı’nın desteklediği yarışmanın ilkini geçen yıl gerçekleştirdik. Bu yıl 17-18 Nisan’da ikincisini düzenleyeceğiz. Yarışmaya İstanbul’da moda tasarım teknolojileri alanında eğitim veren 53 okuldan öğrenci katılacak. Gençler üçerli takımlar halinde yarışacak. Elbette başarının bir ödülü olması gerekiyor. Yarışmada birinci olan takım 20 bin TL para ödülü kazanacak. İkinciye 15; üçüncüye 10 bin TL ödül verilecek. ‘Jüri özel ödülü’ ve ‘en iyi takım çalışması’ ödülüne değer görülenler ise 5’er bin TL’nin sahibi olacak. Derece elbette önemli ama her şey değil. Bana göre yarışmaya katılan tüm gençlerimiz kazanacak, çünkü rekabeti yaşayacaklar. Sektörün beklentilerini öğrenecekler. Çalışma hayatına bir adım daha yaklaşacaklar. Şahsım ve yönetim kurulum adına hepsine şimdiden başarılar diliyorum. Öğrencilerimizi yetiştiren öğretmenlerimize ve yarışmanın organizasyonunda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”

2018’DE 2 BİN 772 MEZUN

Hazır Giyim Sektöründe ‘nitelikli teknik eleman’ konusuna dikkat çekmek için İHKİB ve MEB özel desteği ile başlatılan proje; meslek lisesinden mezun olan teknik elemanların sektördeki önemini göstermeyi hedefliyor. Meslek liseleri, kâğıt üzerindeki hayalleri gerçeğe dönüştüren ‘kadın giyim modelistliği’ bölümü öğrencilerinin, mezun olduklarında hızlı bir şekilde sektöre geçiş yaparak kariyer hayatına adım atmalarını sağlıyor. MEB verilerine göre geçtiğimiz yıl moda tasarım teknolojileri alanı, kadın giyim modelistliği dalından 2 bin 772 öğrenci mezun oldu.