Liseli kimyacılar deterjan üretti

Şehit Ahmet Benli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kimya Alan Şefi Süleyman Yılmaz, okulun kimya bölümünde 400' yakın öğrencinin bulunduğunu söyledi.

Yılmaz, Kimya bölümünün diğer meslek gruplarına göre avantajlı bir bölüm olduğunu vurgulayarak, "Okulumuzda yaklaşık Kimya bölümünde 400'e yakın öğrencimiz var. Kimya bölümü diğer meslek gruplarına göre avantajlı bir bölüm. Nedeni de mesleki açıdan fabrikalarda, hastanelerde, üretim tesislerinde iş bulma olanakları daha fazla. Okulumuzda teorik derslerin yanında derslerimiz genelde laboratuvarda geçiyor. Ve bu yıl üretime başladık. Baya bir hızlı başladık. 18 çeşit ürünümüz var. Bunların üretimini yapıyoruz. İlk başta okullara , devlet dairelerine, hastanelere satışlarımızı gerçekleştiriyoruz. Bu alanda bize ciddi destek veren okul idaresi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne teşekkür ediyoruz" dedi.

Yılmaz, amaçlarının diğer illere de faaliyetlerini duyurmak olduğunu belirterek şöyle devam etti:

"Amacımız bunu daha hızlı bir şekilde daha fazla artırmak, diğer illere bunları aktarmak. Sipariş alıp satışları gerçekleştiriyoruz. Bu anlamda öğrencilerimiz hem üretimlerini yapıyor, stajlarını okulda gerçekleştirebiliyorlar. Bu da öğrencilere ayrıcalık kazandırıyor. Öğrencilerin staj yelpazesi geniş olduğundan çalıştıkları kurumlarda genelde mezun olduklarında iş bulma imkânları olabiliyor. Fabrikalarda olsun, temizlik maddeleri üreten yerlerde olsun direkmen öğrenciler mezun oluklarında iş bulma olanakları oluyor."

Öğrenciler de teoride gördükleri konuları, öğretmenlerinin gözetiminde uygulayarak bir ürün ortaya koymanın mutluluğunu yaşıyor.

Öğrencilerden 10-B kimya öğrencisi Merve İrez, bu dersi gördükleri için ve uygulama için çok mutlu olduğunu söyledi. İrez, "Hem kendimize bir şeyler kazanıyoruz hemde öğretmenlerimize yardım ediyoruz hem derslerimize daha iyi adapte olabiliyoruz" dedi.

11’nci sınıf kimya laboratuvar alanı öğrencisi Oğuzcan Vural ise burada ön staj gördüklerini vurgulayarak, "Okulumuzda sadece kültürel anlamda değil uygulamalı olarak da görüyoruz. 12’nci sınıfta dışarıda staj göreceğiz. Burada biz bir nevi ön staj yapıyoruz. Stajda daha rahat hareket etmemizi, daha iyi öğrenmemizi sağlıyor" diye konuştu.