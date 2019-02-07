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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
AA
07.02.2019 - 15:33, Son Güncelleme:/

Liseli aşçılar yarışacak

MEB ve Türkiye Otelciler Birliği’nin (TÜROB) iş birliğiyle, ilki geçen yıl düzenlenen Turizm Meslek Liseleri Arası Aşçılık Yarışması’nın ikincisi, 27 Şubat’ta yapılacak.

Liseli aşçılar yarışacak
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TÜROB’dan yapılan yazılı açılamaya göre, TÜROB’un, gastronomi turizminin gelişmesine katkı sağlamasının yanı sıra turizm meslek liselerinden mezun olanlara da istihdam sağlamak amacıyla başlattığı ‘Sektör Yetenek Avında’ projesi bu yıl da devam ediyor. Projeye dahil olan 12 okul öğrencilerinin yarışacağı ve jüri başkanlığını Şef Vedat Başaran’ın yapacağı yarışma İstanbul Güneşli’de bulunan GastronoMetro ev sahipliğinde düzenlenecek.

Tamamen sosyal sorumluluk amacını taşıyan bu projeyle, turizm otelcilik sektörünün nitelikli eleman ihtiyacının karşılanmasını ve meslek lisesi mezunlarının eğitim aldıkları alanda istihdam edilme imkânlarının artırılması ana hedef olarak belirlendi.

‘KALİFİYE ELEMAN EKSİKLİĞİ VAR’
Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜROB Başkanı Timur Bayındır, konaklama sektörü olarak turizm meslek liselerinden mezun olan tüm kalifiye çalışanlara talip olmaya devam ettiklerini söyledi. Sadece dereceye girenlere değil, yarışmaya katılanların çoğuna konaklama sektörü olarak staj imkânı sunduklarını belirten Bayındır, “Amacımız öğrenciler mezun olduklarında sektörümüzde kalıcı olarak istihdam edilmelerini sağlamak. Çünkü kalifiye çalışan eksikliğinin en fazla hissedildiği sektörlerden biriyiz. Konaklama sektörü olarak turizm meslek liselerinden mezun olan tüm kalifiye çalışanlara talip olmaya devam ediyoruz” dedi.

‘DİĞER ALANLARI DA DAHİL EDECEĞİZ’
Meslek liselerini sektöre kazandırma hedefiyle yola çıktıklarını belirten Bayındır, “Böyle bir yarışma fikrinin doğmasında en büyük rolü, konaklama sektörünün yaşadığı kalifiye çalışan sıkıntısı oynadı. Sadece aşçılar, mutfak konusunda değil konaklama sektörünün tüm çalışma alanlarında bu sıkıntıyı yaşıyoruz. Bu yüzden geleneksel hale getirdiğimiz bu yarışmanın kapsamını genişleteceğiz. Kat hizmetleri, ön büro, servis gibi kategorilerini de yarışmaya dahil edeceğiz. Konaklama sektörü olarak turizm meslek liselerinden mezun olan tüm kalifiye çalışanlara talibiz. Meslek liseleri bizim ana istihdam kaynağımız olmalı.”

YARIŞACAK LİSELER
Yarışmaya, Selahattin Eyyübi; Kadıköy Mualla Selcanoğlu Eyyübi; Kumburgaz Eyyübi; Küçükçekmece İMKB Eyyübi; Şişli Kervansaray Eyyübi; Asım Kibar Eyyübi; Etiler Eyyübi; Sarıyer Vehbi Koç Vakfı Eyyübi; M. İhsan Mermerci; Selimpaşa İMKB Eyyübi; Katip Mustafa Çelebi Eyyübi; Şile Borsa İstanbul mesleki ve teknik Anadolu liseleri katılacak.

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