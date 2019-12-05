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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
DHA
Haber Giriş: 05.12.2019 - 16:24, Son Güncelleme:/

Liseli Anıl için engelsiz laboratuvar

10’uncu sınıf öğrencisi Anıl Şişman’ın, bedensel engeli nedeniyle ikinci kattaki bilgisayar laboratuvarına çıkamaması üzerine öğretmenleri ve okul idarecileri tarafından zemin katta bilgisayar laboratuvarı oluşturuldu. ‘Engelsiz’ laboratuvar, Anıl’ın da katılımıyla hizmete açıldı.

Liseli Anıl için engelsiz laboratuvar
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Muğla’nın Milas ilçesinde, Mehmet Akif Ersoy Çok Programlı Anadolu Lisesi’nde okuyan Anıl Şişman, bilgisayar laboratuvarının üst katta olması nedeniyle sıkıntı yaşadı. Arkadaşlarının yardımıyla laboratuvara ulaşabilen Şişman’ın sorununa çözüm bulunması için okul yönetimi ve öğretmenleri harekete geçti. Üst kattaki laboratuvarlardan alınan ikişer bilgisayarla zemin katta bir laboratuvar daha oluşturuldu. Böylelikle Şişman da bilgisayar laboratuvarında arkadaşlarıyla eğitim görmeye başladı. Yeni oluşturulan bilgisayar laboratuvarı, ‘Engelsiz yaşam için el ele’ sloganıyla 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinlikleri kapsamında kullanıma açıldı.

Artık merdiven çıkmak zorunda kalmayacağı için çok mutlu olduğunu belirten Anıl Şişman, "Lütfen, kimse kaldırımlara otomobillerini park etmesin. Binalar, kamu kurum ve kuruluşları başta olmak üzere gerekli her yere engelliler de düşünülerek asansör yapılmalı. Tek isteğimiz engeliler için farkındalık" dedi.

‘ONLARIN FARKINDA OLMAMIZ LAZIM’
Okul Müdürü İsmail Özer ise şunları söyledi:
"Her sağlıklı insan bir engelli adayıdır aslında. O nedenle, engellileri anlamak için onlara elimizden gelen gayreti, önemi göstermemiz, saygı duymamız lazım. Onlar da bu toplumun içerisinde birer birey. Bu konuda okulumuzda, daha önce farkındalık oluşturmak için böyle bir video hazırlayıp, paylaştık. Şimdi de engelli öğrencimiz Anıl Şişman için bir çalışma planlayıp, engelsiz bilgisayar laboratuvarı oluşturduk."

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