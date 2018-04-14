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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
Esra ÜLKAR
14.04.2018 - 00:32, Son Güncelleme:

Liselerde zorunlu tercih 5'ten 2'ye düştü

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Liselerde zorunlu tercih 5'ten 2'ye düştü

Liselere adrese dayalı yerleştirmede öğrencilere verilen 5 okul tercih zorunluluğu 2’ye indirildi. Milli Eğitim Bakanlığı’ndan (MEB) alınan bilgiye göre, öğrenciler en az 2, en fazla 5 tercih yapacak. Bu kararı olumlu karşılayan uzmanlar, veli ve öğrencilerin istemedikleri okulu liste dışında tutabileceklerini söyledi.

Liselerde zorunlu tercih 5ten 2ye düştüLİSELERE sınavsız geçişte öğrenciler, evlerine yakın okula tercihlerine göre sınavsız yerleştirilecek. İlk açıklamalara göre bu öğrencilere 5 okul tercih etme zorunluluğu verilmişti.

Bazı eğitimciler, öğrencilerin ‘istemedikleri okullara gideceklerini’ öne sürerek, 5 tercih zorunluluğuna tepki göstermişti. Bu kararda değişikliğe gidildi. Milli Eğitim Bakanlığı’ndan (MEB) alınan bilgiye göre, öğrenciler en az 2, en fazla 5 tercih yapacak. Uzmanlar, zorunlu tercihin 2’ye indirilmesini olumlu karşıladı. Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, eğitim bölgelerinin haziranda açıklanacağını söyledi. Sınavsız yerleştirme işlemi, il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerince belirlenen ortaöğretim kayıt alanları içindeki sınavsız öğrenci alan liselerde belirlenen kontenjanlara göre olacak. Yerleştirme, okulların bulundukları yer, kontenjanı, türü, pansiyon durumuyla öğrencilerin ikâmet adresleri, tercihleri, okul başarı puanları ve devam-devamsızlık gibi kriterler göz önünde bulundurularak yapılacak. Öğrencilerin adrese dayalı eğitim ve kayıt bölgesi tercih ekranında, ikâmet ettiği eğitim bölgesinde farklı okul türlerinden liseler yer alacak. Sınavla ve sınavsız öğrenci alan okullara tercih ve yerleştirmeyle ilgili işlemler ise ‘2018 yılı Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu’nda anlatılacak. Eğitimcilerin ‘en az 2 tercih’le ilgili yorumlarıysa şöyle:

Hatice Yılmaz (Eğitimci): Bir eğitim bölgesinde normal şartlarda 9 okul olacak. Öğrenci, zorunlu 5 tercih yapacaktı. İstemediği okulu da tercih edecekti. Zorunlu tercih sayısı azalınca istemediği okulu yazmayabilecek. Ama bu iki tercihine yerleşemeyenler açık liseye düşebilir. Buradaki sorun şu; TEOG’da çocuğa ‘Senin puanın bir Anadolu lisesine yetmiyor ya meslek ya da daha düşük puanlı okul seç’ deniyordu. Şimdi nasıl yollanacak, ne denecek?

İKİYE İNDİRİLMESİ SAĞLIKLI
Onur Soğuk (Hocalara Geldik İnternet Portalı): Eğitim bölgesinde çocuğun gitmek istediği ve istemediği liseler olabilir. Beş tercih zorunluluğu olduğunda gitmek istemediği 4’üncü ya da 5’inci tercihine de yerleşebilirdi. İkiye indirilmesi sağlıklı olmuş. İstemediği okulu veli ve öğrenci liste dışında tutabilecek. Bir an önce hangi okullar hangi bölgelerde, mahallerde yer alıyor, bunun açıklanması lazım. Sonuç itibarıyla yerleştirmelerde büyük bir kaos yaşanması bekleniyor.

33 İLDE ANADOLU LİSESİ YOK
TÜRK Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, 33 ilde Anadolu lisesi olmamasının eğitim kalitesini düşürdüğünü belirterek, “Anadolu liselerinin sayısı ihtiyacın çok altında kalmaktadır. Bu durum başarı düzeyi yüksek olan öğrencilerimizin akademik eğitiminin önünü tıkayacak, akademik eğitime darbe vuracaktır” dedi. Geylan, “33 ilde Anadolu lisesi olmaması, diğer illerde eğitim kalitesi yüksek olan okulların listede yer bulamaması, sınavla öğrenci alan meslek liselerinin kapasitesinin fazla olmasına rağmen sınav kontenjanının az olmasının gerçek nedenlerini, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’ın açıklaması gerektiğini” ifade etti.

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