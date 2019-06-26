Liselerde tercih vakti: 1-2 Temmuz

BU yıl liselere yerleştirmelerin nasıl olacağına dair bilgilerin yer aldığı ‘Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu 2019’ Milli Eğitim Bakanlığı tarafından dün açıklandı. Buna göre, adrese dayalı yerleştirme ya da Liselere Geçiş Sınavı’yla (LGS) liseli olacak öğrenciler için tercihler, 1-12 Temmuz arasında alınacak. Sonuçlar ve boş kontenjanlar 22 Temmuz’da ilan edilecek. Yerleştiği yerden memnun olmayanlar için iki dönem halinde esas nakil süreci olacak. Hiçbir tercihte bulunmayan ya da yerleşemeyen adaylar açık liseye kaydedilecek. Talep etmeleri halinde, İl ile İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonları tarafından adrese dayalı olarak uygun kontenjanı olan bir okula yerleştirilecekler. Özel okul kayıtları ise 26 Haziran-12 Temmuz arasında alınacak.

TOPLAM 15 OKUL SEÇİLEBİLECEK

MEB’in açıklamasına göre öğrencilerin yüzde 90’ı adrese dayalı olarak yerleştirilecek. Yüzde 10’u ise fen, Anadolu, sosyal bilimler, proje okullar gibi sınavla öğrenci alacak liselere gidecek. Adaylar, ‘Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Okullar’ ekranından en fazla beş, ‘Merkezî Sınavla Öğrenci Alan Okullar’ ekranından en fazla beş, ‘Pansiyonlu Okullar’ tercih ekranından da en fazla beş olmak üzere toplamda 15 lise tercihinde bulunabilecek. Tercihler, öğrenci ve velisi tarafından e-Okul üzerinden veya herhangi bir ortaokul, imam hatip ortaokulu müdürlüklerinden yapılabilecek. Tercihler, mutlaka ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacak.

YEREL YERLEŞTİRME TERCİHİ ZORUNLU

LGS puanına sahip olanlar dahil tüm öğrenciler, yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okul tercihinde bulunmak zorunda. ‘Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Okullar’ ekranından tercih yapılmazsa, öğrencilere ‘Merkezî Sınavla Öğrenci Alan Okullar’ ile ‘Pansiyonlu Okullar’ tercih ekranı açılmayacak. Yerel yerleştirmede tercihlerden ilk üç okulu ‘Kayıt Alanı’ndan seçmek şartıyla öğrenciler en fazla beş okul tercihinde bulunabilecek. Aynı okul türünden (Anadolu Lisesi, Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi, Anadolu İmam Hatip Lisesi) en fazla üç okul seçilebilecek. Yerel yerleştirme okulların türü, kontenjanı ve konumuna göre il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerince oluşturulan ortaöğretim kayıt alanlarındaki okullara sırasıyla öğrencilerin ikâmet adresleri, okul başarı puanının üstünlüğü ve özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığı kriterlerine göre yapılacak. Değerlendirmede eşitlik olursa 8’inci, 7’nci ve 6’ncı sınıflardaki yılsonu başarı puanı üstünlüğüne bakılacak.

LGS İÇİN YÜZDELİK DİLİMLER DE BELLİ

1 milyon 29 bin 555 adayın girdiği ve 24 Haziran’da açıklanan LGS sonuçlarıyla öğrenci alacak 1531 lisenin geçen yılki yüzdelik dilimleri de açıklandı. Adaylar, yerel yerleştirme tercihlerini yaptıktan sonra 1531 mesleki ve teknik Anadolu, imam hatip, fen, Anadolu ve sosyal bilimler lisesindeki toplam 139 bin 660 kontenjan için ‘Merkezî Sınavla Öğrenci Alan Okullar’ ekranından tercih yapabilecek. En fazla beş okul tercih listesine yazılabilecek. Adaylar listelerini okulların taban puanlarına ve kontenjanlarına bakarak hazırlayacak. Sınav puanının eşitliği halinde önce Okul Başarı Puanı (OBP) üstünlüğüne, ardından sırasıyla 8’inci, 7’nci ve 6’ncı sınıflardaki Yılsonu Başarı Puanı (YBP) üstünlüğüne, 8’inci sınıfta özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığına, tercih önceliğine ve öğrencinin doğum tarihine göre yaşı küçük olana bakılacak. Öğrenciler, yerleştirme işlemleri sonucunda sınavla alan okullara yerleşirse yerel yerleştirme ve pansiyonlu okul tercihleri dikkate alınmayacak.

NAKİLLER 29 TEMMUZ’DA BAŞLAYACAK

YERLEŞTİRMEYE esas nakiller iki dönemde yapılacak. Her dönemde sınavla, yerel yerleştirmeyle öğrenci alan ve pansiyonlu okullar için de en fazla üçer okul tercihi yapılabilecek. Aynı okul türünden (Anadolu Lisesi, Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi, Anadolu İmam Hatip Lisesi) en fazla ikisi seçilebilecek. Öğrenciler yerleştirmeye esas ikinci nakil başvuru döneminde ‘Mesleki Eğitim Merkezleri’ni de tercih edebilecek. Nakil başvuruları, tercih edilecek okulun boş kontenjanına bakılmaksızın herhangi bir ortaokul veya imam hatip ortaokulu müdürlüğüne yapılabilecek. Birinci nakil tercih başvurularının alınması 29 Temmuz-2 Ağustos arasında. Sonuçlar 5 Ağustos’ta açıklanacak. İkinci nakil başvuruları 5-8 Ağustos’ta alınacak, sonuçları 10 Ağustos’ta ilan edilecek. Boş kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonları’nca yerleştirme başvuruları 19-23 Ağustos’ta alınacak. Sonuçları ise 6 Eylül’de duyurulacak.

MEB’DEN ‘TERCİH ROBOTU’

MEB, LGS kapsamında tercih yapacak öğrenciler için ilk kez bir tercih robotu hazırladı. Tercih rehberi, e-Okul üzerinden tüm veli, öğrenci ve rehber öğretmenlerinin kullanımına açıldı. Öğrenciler bu robotu kullanarak istedikleri yüzdelik dilim aralıklarında hem il hem de ülke düzeyinde okul listelerini ve okullarla ilgili detaylı bilgileri görebilecek. Robotta okul türleri, il, ilçe ve 2018’e ait yüzdelik dilimlerine göre arama yapılabilecek. Yerel yerleştirmeyle öğrenci alan ortaöğretim kurumları için hazırlanan tercih rehberinde ise öğrencinin kayıt bölgesindeki okullar listelenebiliyor.

ÖZEL OKUL KAYIT TAKVİMİ

İSTEYEN öğrenciler özel okula kayıt olabilecek. 74 özel okul merkezi sınav puanına göre öğrenci kabul edecek. Önce özel okullar kayıt alacak, ardından devlet liselerinin tercihleri yapılacak. MEB’in kılavuzunda özel okulların kayıt tarihleri 26 Haziran-12 Temmuz olarak belirlendi. Türkiye Özel Okullar Derneği de dün iki ön, bir kesin ve serbest kayıt şeklinde kayıtlarını tamamlayacağını duyurdu. Dernek takvimini şöyle açıkladı:

BİRİNCİ ÖNKAYIT:

26 Haziran-1 Temmuz (liseteler saat 20.00’de ilan edilecek)

Birinci asil liste kesin kayıt: 2 Temmuz (saat 09.00-17.00)

Birinci yedek liste kesin kayıt dönemi: 3 Temmuz (saat 09.00-17.00)

İKİNCİ ÖNKAYIT:

4 Temmuz (saat 09.00-17.00)

İkinci kesin kayıt: 5 Temmuz (saat 09.00-15.00 asil liste kesin kayıtları yapılacak. 15.00’ten sonra yedek liste kesin kayıt)

Üçüncü ön kayıt: 8 Temmuz (saat 09.00-17.00, liste saat 20.00’de ilan edilecek)

Üçüncü kesin kayıt: 9 Temmuz

(saat 09.00-15.00 arası asil liste kesin kayıt, 15.00’ten sonra yedek liste kesin kayıt)

Serbest kayıt dönemleri: 10-11-12 Temmuz

BUNLARA DİKKAT

Özel liselere ve yetenek sınavıyla öğrenci alan okullara kesin kaydını tamamlamış öğrenciler, tercihte bulunamayacak.

‘Yerleştirme Tercihleri İçin Ön Çalışma Formu’ veli tarafından doldurulup imzalanınca, tercihler sisteme okul müdürlüğü tarafından girilerek onaylandıktan sonra iki nüsha çıktısı alınacak. Biri veliye verilecek, diğeri okulda saklanacak.