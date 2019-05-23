Liselerarası bilim yarışmasına 659 proje katıldı
Liselerarası bilim yarışmasının kazananları belli oldu. Yarışmaya, İzmir, Antalya, Siirt gibi Türkiye’nin çeşitli illerinden 659 proje katıldı. Finale kalan 10 okulun öğrencileri, projeleriyle dikkat çekti.
Bayer'in lise öğrencilerini, fen ve bilim alanında çalışmalar yapmaya teşvik etmek, bilimsel gelişimlerine katkı sunmak amacıyla bu yıl 5’incisini düzenlediği ‘Bayer Liseler Arası Bilim Yarışması’nın kazananları belli oldu. Yarışmada ilk üç dereceyi alan öğrenci ve okullar, akademisyenlerin oluşturduğu jüri kurulu tarafından belirlenirken; Bayer Türk çalışanlarının oylarıyla seçilen bir ekip de ‘Bayer Özel Ödülü’nü almaya hak kazandı.
‘YAŞAMA DEĞER KAT’ TEMASIYLA DÜZENLENDİ
‘Yaşama Değer Kat’ temasıyla gerçekleşen yarışmaya 659 proje katıldı. Bu yılki yarışmanın birincileri, ‘Hayatı Uzat, Yaşama Değer Kat: Yeni bir Antibiyotik Taşınım Sisteminin Geliştirilerek Antibiyotik Direncinin Kırılması’ projesiyle İzmir Fen Lisesi öğrencileri Selma Öztürk ve Ömer Faruk Küser oldu. İkinciliği, ‘Deniz Süngerinden Doku İskelesine’ projesiyle Kaş Turan Erdoğan Yılmaz Lisesi öğrencisi Alperen Telatar alırken, üçüncülüğü ‘Keçiboynuzu(Ceretonia Siliqua) Embriyosu ve Gamının Kemik Kırığı Tedavisine Etkisi’ projesiyle İzmir Fen Lisesi’nden Zeynep Ilgın Demir ve Müge Balta aldı. Bayer Özel Ödülü’nü ise ‘Siirt’te Yetişen 4 Bitki Türünün Antioksidan Aktivitelerinin Saptanarak Prostat Kanser Tedavisinde Kullanılabilirliklerinin Araştırılması’ isimli projeyle Selcan Evin ve Ferhat Evin aldı.
‘BİLİME MERAKI DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ’
Kazanan ve finale kalan öğrencilerin ödülleri Bayer Türk çalışanlarının da katıldığı özel bir törende verildi. Törende öğrencileri kutlayan Bayer Türk CEO’su Hubert Braun şunları söyledi:
“Bayer olarak gençleri bilime merak duymaya teşvik ediyoruz. Bu vizyonda lise öğrencilerine yol gösterici olduğuna inandığımız ‘Bayer Liseler Arası Bilim Yarışması’nın 5’inci yılını tamamladığımız için gurur duyuyoruz. Türkiye’de gençlerin bilime olan merakını desteklemeye devam edeceğiz.”
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