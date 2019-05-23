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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
Hürriyet Eğitim
23.05.2019 - 11:14, Son Güncelleme:/

Liselerarası bilim yarışmasına 659 proje katıldı

Liselerarası bilim yarışmasının kazananları belli oldu. Yarışmaya, İzmir, Antalya, Siirt gibi Türkiye’nin çeşitli illerinden 659 proje katıldı. Finale kalan 10 okulun öğrencileri, projeleriyle dikkat çekti.

Liselerarası bilim yarışmasına 659 proje katıldı
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Bayer'in lise öğrencilerini, fen ve bilim alanında çalışmalar yapmaya teşvik etmek, bilimsel gelişimlerine katkı sunmak amacıyla bu yıl 5’incisini düzenlediği ‘Bayer Liseler Arası Bilim Yarışması’nın kazananları belli oldu. Yarışmada ilk üç dereceyi alan öğrenci ve okullar, akademisyenlerin oluşturduğu jüri kurulu tarafından belirlenirken; Bayer Türk çalışanlarının oylarıyla seçilen bir ekip de ‘Bayer Özel Ödülü’nü almaya hak kazandı.

‘YAŞAMA DEĞER KAT’ TEMASIYLA DÜZENLENDİ
‘Yaşama Değer Kat’ temasıyla gerçekleşen yarışmaya 659 proje katıldı. Bu yılki yarışmanın birincileri, ‘Hayatı Uzat, Yaşama Değer Kat: Yeni bir Antibiyotik Taşınım Sisteminin Geliştirilerek Antibiyotik Direncinin Kırılması’ projesiyle İzmir Fen Lisesi öğrencileri Selma Öztürk ve Ömer Faruk Küser oldu. İkinciliği, ‘Deniz Süngerinden Doku İskelesine’ projesiyle Kaş Turan Erdoğan Yılmaz Lisesi öğrencisi Alperen Telatar alırken, üçüncülüğü ‘Keçiboynuzu(Ceretonia Siliqua) Embriyosu ve Gamının Kemik Kırığı Tedavisine Etkisi’ projesiyle İzmir Fen Lisesi’nden Zeynep Ilgın Demir ve Müge Balta aldı. Bayer Özel Ödülü’nü ise ‘Siirt’te Yetişen 4 Bitki Türünün Antioksidan Aktivitelerinin Saptanarak Prostat Kanser Tedavisinde Kullanılabilirliklerinin Araştırılması’ isimli projeyle Selcan Evin ve Ferhat Evin aldı.

BİLİME MERAKI DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ’
Kazanan ve finale kalan öğrencilerin ödülleri Bayer Türk çalışanlarının da katıldığı özel bir törende verildi. Törende öğrencileri kutlayan Bayer Türk CEO’su Hubert Braun şunları söyledi:
“Bayer olarak gençleri bilime merak duymaya teşvik ediyoruz. Bu vizyonda lise öğrencilerine yol gösterici olduğuna inandığımız ‘Bayer Liseler Arası Bilim Yarışması’nın 5’inci yılını tamamladığımız için gurur duyuyoruz. Türkiye’de gençlerin bilime olan merakını desteklemeye devam edeceğiz.”

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