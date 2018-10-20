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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
AA
20.10.2018 - 14:05, Son Güncelleme:

Liseler üniversiteliler için üretiyor

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Liseler üniversiteliler için üretiyor

Samsun'un Çarşamba ilçesinde Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde yapılan ahşap sandalye, masa, kitaplık ve bahçe mobilyaları gibi üretimler Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna ait Samsun'daki yurtlarda kullanılıyor.

Çarşamba Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Bölümü atölye gibi çalışıyor. Öğretmenleriyle tasarımlar yapan öğrenciler okul saatlerinin dışında yaz aylarında da çalışarak para kazanabiliyor. Öğrencilerin ellerinden çıkan masa, sandalye, kitaplık ve bahçe mobilyaları kamu ve özel sektör tarafından talep görüyor. Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun (KYK) Samsun'daki yurtlarında da lise öğrencileri tarafından üretilen mobilyalar kullanılıyor.

Lisenin mobilya ve iç mekan tasarım alanı şefi Tuncay Çelik, öğrencilerle birlikte gelen taleplere göre kamu kurum ve kuruluşları için iç ve dış mekan tasarımları yaptıklarını söyledi. Öğrencilerin okul ve yaz tatili dönemlerinde, eğitimlerinin yanında ücretli olarak çalıştığını belirten Çelik, şöyle konuştu:
“Yaz tatilinde öğrencilerimiz burada döner sermayede çalışıyorlar. Öğrenci sıraları, öğretmen masası, sınıf dolabı, sınıf panosu, yemek masa ve sandalyesi, kitaplık, dış mekan ekipmanları ile makam masalarını burada üretiyoruz. Eğitim öğretimin başlamasıyla bunları okullara teslim ediyoruz. Özellikle Samsun KYK'nın iç ve dış mekan çalışmalarını yapıyoruz."

YURTLARIN MOBİLYA İHTİYAÇLARI LİSEDEN
KYK Samsun İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu da KYK yurtlarında kalan öğrencilerin iç ve dış alanlarda rahat etmeleri amacıyla her türlü kolaylık ve rahatlığın sağlanması için çalıştıklarını belirtti.

Yurtların bahçelerini güzelleştirmek ve öğrencilerin boş zamanlarını değerlendirmek için çalıştıklarını anlatan Kasapoğlu, şunları söyledi:
"Yurtlarımızda kalan öğrencilerin daha rahat etmelerini ve buradaki vakitlerinde sosyal alanda kendilerini rahat hissetmeleri için çeşitli donatı alanları yapıyoruz. Bu konuda lise öğrencilerimiz üniversiteli abla ve ağabeyleri için özel tasarımlar yaparak alanlara uyguladı. Bütün yurtlarımızın iç ve dış mekan çalışmalarını Çarşamba Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesindeki öğrenci ve öğretmenlerin gerçekleştiriyor olması bizleri memnun ediyor.”

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