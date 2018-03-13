Liseler e-Spor turnuvasında yarışacak

Gençler, şampiyonluk için yarışacak. Bahçeşehir Üniversitesi (BAU), Türkiye çapında yaşları 13-19 arasında olan tüm lise öğrencilerinin katılabileceği bir League of Legends turnuvası düzenliyor. Turnuvaya kayıtlar, 14-29 Mart arasında yapılacak. Ön elemelerse 31 Mart ile 7, 14 ve 21 Nisan tarihinde düzenlenecek. 5 Mayıs’ta oynanacak yarı final müsabakalarının ardından 6 Mayıs’ta final karşılaşması gerçekleşecek.

SON İKİYE KALAN TAKIM FİNALDE

Her hafta 512 takım (128 takımlık 4 grup) eşliğinde gerçekleşecek turnuvanın ön eleme aşaması dört haftadan oluşuyor. Türkiye’nin dört bir yanından binlerce öğrencinin katılımıyla gerçekleşecek turnuvada Riot Games ve Asus tarafından sürpriz ödüller de verilecek. 4 eleme grubundan son ikiye kalan takımlar, finalde yarışma hakkını kazanacak. Kaybeden takımlar diğer haftalarda yeniden kayıt yaptırarak şanslarını tekrar deneyebilecek. Final aşamasına çıkmayı başaran 32 takım büyük finale giden yolda yarışmaya devam ederek son dörde kaldıkları takdirde büyük final için Bahçeşehir Üniversitesi’nin Beşiktaş Güney Kampüsü’nde bulunan BAU eSpor Uygulamalı Eğitim Merkezi’nde final maçlarını oynayacak. Son 4’e kalan takımlar final maçlarının oynanacağı hafta sonu Bahçeşehir Üniversitesi’nin misafiri olacak.

BAŞARI KAZANAN ÖĞRENCİLERE BURS İMKÂNI

e-Spor sektöründe profesyonel ortamı görmek isteyen lise öğrencileri için fırsat olacak bu turnuva sayesinde, başarı elde eden yetenekli genç öğrencilere Bahçeşehir Üniversitesi tarafından burs imkanı sağlanacak. BAU tarafından birinci takıma yüzde 100, ikinci takıma yüzde 75, üçüncü takıma yüzde 50, dördüncü takıma yüzde 25 burs ve e-Spor sektöründe profesyonelleşmesi için destek verilecek.