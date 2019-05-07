Liseden mezunlarına ödül
İstanbul’da bir Anadolu lisesi, dereceyle mezun olan üç öğrencisini, toplam 50 Cumhuriyet altını bedeli Türk lirasıyla ödüllendirdi.
Sabancı Vakfı’nın sorumluluğunda 25 yıldır sürdürülen ‘Sakıp Sabancı Eğitim Ödülleri’, düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi’nden ilk üç dereceyle mezun olan öğrenciler, merhum Sakıp Sabancı’nın başlattığı ‘Eğitim Ödülleri’ kapsamında ödüllerini aldı. Ödüller kapsamında birinci Berk Karabacakoğlu 25, ikinci Tarık Latifoğlu 15, üçüncü İrem Altuntaş ise 10 Cumhuriyet altını bedeli Türk lirası aldı. Mezun öğrenci ve ailelerinin katıldığı törende, mezunlar başarı sertifikaları da verildi.
‘DEĞİŞEN DÜNYADA SADECE AKADEMİK BAŞARI YETMİYOR’
Mezuniyet töreninde konuşan Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan, şöyle konuştu:
"Eğitime yapılan yatırımlara büyük önem veren merhum Sakıp Sabancı, iyi yetişmiş gençlerin geleceğin teminatı olduğunu anlatırdı. Bu nedenle gençlerin eğitimi için yürütülen tüm çalışmalara değer verir, gençlere çalışmanın önemi konusunda, ‘Sadece kendiniz için değil, ülkeniz için de başarılı olmaya ve başarı sağlamaya mecbursunuz’ derdi. Sadece akademik başarının yeterli olmadığı, sürekli değişen ve dönüşen bir geleceğin öngörüldüğü dönemden geçiyoruz. Bu anlamda kalıcı olanın, başarı isteği, çalışma azmi, paylaşma ve birlikte yapmaktan duyulan keyif ve yeniliğe duyulan merak olduğunu bilmenizi istiyorum. Çalışmaktan ve denemekten asla vazgeçmeyin, hata yapmaktan korkmayın. Hatalarınızdan ders çıkarın, sadece başkalarına değil kendinize de şefkatle yaklaşın.”
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