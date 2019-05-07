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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
Hürriyet Eğitim
07.05.2019 - 17:28, Son Güncelleme:/

Liseden mezunlarına ödül

İstanbul’da bir Anadolu lisesi, dereceyle mezun olan üç öğrencisini, toplam 50 Cumhuriyet altını bedeli Türk lirasıyla ödüllendirdi.

Liseden mezunlarına ödül
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Sabancı Vakfı’nın sorumluluğunda 25 yıldır sürdürülen ‘Sakıp Sabancı Eğitim Ödülleri’, düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi’nden ilk üç dereceyle mezun olan öğrenciler, merhum Sakıp Sabancı’nın başlattığı ‘Eğitim Ödülleri’ kapsamında ödüllerini aldı. Ödüller kapsamında birinci Berk Karabacakoğlu 25, ikinci Tarık Latifoğlu 15, üçüncü İrem Altuntaş ise 10 Cumhuriyet altını bedeli Türk lirası aldı. Mezun öğrenci ve ailelerinin katıldığı törende, mezunlar başarı sertifikaları da verildi.

‘DEĞİŞEN DÜNYADA SADECE AKADEMİK BAŞARI YETMİYOR’
Mezuniyet töreninde konuşan Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan, şöyle konuştu:
"Eğitime yapılan yatırımlara büyük önem veren merhum Sakıp Sabancı, iyi yetişmiş gençlerin geleceğin teminatı olduğunu anlatırdı. Bu nedenle gençlerin eğitimi için yürütülen tüm çalışmalara değer verir, gençlere çalışmanın önemi konusunda, ‘Sadece kendiniz için değil, ülkeniz için de başarılı olmaya ve başarı sağlamaya mecbursunuz’ derdi. Sadece akademik başarının yeterli olmadığı, sürekli değişen ve dönüşen bir geleceğin öngörüldüğü dönemden geçiyoruz. Bu anlamda kalıcı olanın, başarı isteği, çalışma azmi, paylaşma ve birlikte yapmaktan duyulan keyif ve yeniliğe duyulan merak olduğunu bilmenizi istiyorum. Çalışmaktan ve denemekten asla vazgeçmeyin, hata yapmaktan korkmayın. Hatalarınızdan ders çıkarın, sadece başkalarına değil kendinize de şefkatle yaklaşın.”

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