Lisede ‘nostalji sınıfı’ açıldı
Manisa'nın Demirci ilçesinde lise öğrencileri, çevrelerinden topladıkları radyo, kömürlü ütü, gaz lambasının da aralarında bulunduğu eski eşyaları müzeyi andıran sınıfta sergiliyor.
Manisa'nın Demirci ilçesindeki Gevher Nesibe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından temin edilen nostaljik ev eşyaları, okulda müzeyi andıran sınıfta sergileniyor. Öğrenciler, bir dönem günlük hayatta kullanılan halı tezgahı, radyo, kömürlü ütü, pürmüz, gaz lambası ve matara gibi eşyaları toplamaya başladı. Yaklaşık 2.5 aylık süreçte özellikle kırsal mahallelerden temin edilen 50-150 yıllık eşyalar bir sınıfta toplandı. Ders aralarında müzeyi andıran sınıfı gezen öğrenciler, adeta geçmişe yolculuğa çıkıyor.
'EŞYALARIN NE İŞİ YARADIĞINI HEYECANLA ÖĞRENMELERİ, BİZİ MUTLU EDİYOR'
Okul Müdürü Mehmet Taştekin, öğrencilerinin örnek bir çalışmaya imza attığını söyledi. Öğrencilerin çabasıyla liseye ‘kültür müzesi’ kazandırdıklarını anlatan Taştekin, "Projemiz, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından da desteklendi. Müzemiz sayesinde öğrencilerimiz, geçmişte günlük hayatta kullanılan kültürel değerleri görme imkânı buldu. Öğrenciler müzede daha önce ismini duymadıkları veya görmedikleri eşyalarla karşılaşıyorlar. Onların hangi işlere yaradığını heyecanla öğrenmeleri bizi de mutlu ediyor. Sınıftaki müzede halı dokuma tezgahı, kömürlü ütü ve gaz lambası ilgi görüyor. Öğrencilerimiz bu eşyaları birebir görebiliyor ve dokunabiliyor. Bu sınıf müze, öğrencilerimiz için geçmiş ile gelecek arasında bir köprü oluyor" dedi.
Öğrencilerden Gamze Karaçam da ortaya konulan çalışmanın beğeni topladığını belirtti. Geçmişte günlük hayatta kullanılan eşyaları görmenin çok keyifli olduğunu söyleyen Karaçam, "Tahta kaşık, buğday öğüten değirmen taşları çok ilginç ve hiç görmediğimiz eşyalar. Bu küçük müze bizi geçmişe götürüyor. Geçmişimizi ve tarihimizde kullanılan eşyaları tanıyor ve öğreniyoruz" diye konuştu.
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