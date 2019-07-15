Lisede nakiller 29 Temmuz’da
LİSE tercihleri 12 Temmuz’da sona erdi. Sonuçlar, 22 Temmuz’da ilan edilecek. Peki, hiçbir yere yerleşemeyen ya da istediği liseye giremeyenler ne yapacak?
Bunlar için nakil dönemleri olacak. Sınavla alan okullara, pansiyonlu ya da yerel yerleştirmeyle bir liseye giremeyenler açık liseye kaydedilecek. Açık lisede okumak istemeyenler nakil sürecinde örgün eğitimdeki okulları tercih edebilecek. Yerleştiği okuldan memnun olmayanlar da bu nakil döneminde yeniden tercih listesi oluşturabilecek. Yerleştirmeye esas nakilleri iki dönemde yapılacak. Her dönemde sınavla, yerel yerleştirmeyle öğrenci alan ve pansiyonlu okullar için de en fazla üçer okul tercihi yapılabilecek. Aynı okul türünden (Anadolu, mesleki ve teknik Anadolu, Anadolu imam hatip) en fazla ikisi seçilebilecek. Öğrenciler yerleştirmeye esas ikinci nakil başvuru döneminde ‘mesleki eğitim merkezleri’ni de tercih edebilecek. Nakil başvuruları, okulun boş kontenjanına bakılmaksızın herhangi bir ortaokul veya imam hatip ortaokulu müdürlüğüne yapılabilecek. Birinci nakil tercih başvurularının alınması 29 Temmuz-2 Ağustos arasında. Sonuçlar 5 Ağustos’ta açıklanacak. İkinci nakil başvuruları 5-8 Ağustos’ta alınacak, sonuçları 10 Ağustos’ta ilan edilecek. Boş kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları 19-23 Ağustos’ta alınacak. Sonuçları ise 6 Eylül’de duyurulacak.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle