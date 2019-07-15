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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
15.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:/

Lisede nakiller 29 Temmuz’da

LİSE tercihleri 12 Temmuz’da sona erdi. Sonuçlar, 22 Temmuz’da ilan edilecek. Peki, hiçbir yere yerleşemeyen ya da istediği liseye giremeyenler ne yapacak?

Lisede nakiller 29 Temmuz’da
Esra ÜLKAR
Esra ÜLKAR
eulkar@hurriyet.com.tr
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Esra ÜLKAR
Esra ÜLKAR
eulkar@hurriyet.com.tr

Bunlar için nakil dönemleri olacak. Sınavla alan okullara, pansiyonlu ya da yerel yerleştirmeyle bir liseye giremeyenler açık liseye kaydedilecek. Açık lisede okumak istemeyenler nakil sürecinde örgün eğitimdeki okulları tercih edebilecek. Yerleştiği okuldan memnun olmayanlar da bu nakil döneminde yeniden tercih listesi oluşturabilecek. Yerleştirmeye esas nakilleri iki dönemde yapılacak. Her dönemde sınavla, yerel yerleştirmeyle öğrenci alan ve pansiyonlu okullar için de en fazla üçer okul tercihi yapılabilecek. Aynı okul türünden (Anadolu, mesleki ve teknik Anadolu, Anadolu imam hatip) en fazla ikisi seçilebilecek. Öğrenciler yerleştirmeye esas ikinci nakil başvuru döneminde ‘mesleki eğitim merkezleri’ni de tercih edebilecek. Nakil başvuruları, okulun boş kontenjanına bakılmaksızın herhangi bir ortaokul veya imam hatip ortaokulu müdürlüğüne yapılabilecek. Birinci nakil tercih başvurularının alınması 29 Temmuz-2 Ağustos arasında. Sonuçlar 5 Ağustos’ta açıklanacak. İkinci nakil başvuruları 5-8 Ağustos’ta alınacak, sonuçları 10 Ağustos’ta ilan edilecek. Boş kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları 19-23 Ağustos’ta alınacak. Sonuçları ise 6 Eylül’de duyurulacak.

Esra ÜLKAR
Esra ÜLKAR
eulkar@hurriyet.com.tr
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