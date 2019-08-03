Lisede 600 TL maaş
Liselerde birinci nakil süreci dün sona erdi. 5 Ağustos’ta sonuçların açıklanmasının ardından aynı gün ikinci dönem nakilleri başlayacak.
Öğrenciler bu süreçte ‘mesleki eğitim merkezleri’ni de tercih edebiliyor. Şu anda 323 mesleki eğitim merkezi bulunuyor. Ancak birçok kişi bu merkezlerde verilen eğitiminden habersiz. Milli Eğitim Bakanlığı’ndan (MEB) alınan bilgilere göre bu merkezlerde eğitim süreci okulda verilen teorik eğitim ile işletmelerde yapılan pratik eğitimden oluşuyor. Öğrencilere bir mesleğe yönelik eğitim veriliyor. 11’inci sınıfın sonunda kalfalık, 12’nci sınıfın sonunda ustalık belgesi almaya hak kazanılıyor. Fark dersleri verdiklerinde lise diploması alma imkânı da var.
Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü’ne bağlı mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumu olarak biliniyordu, zorunlu eğitimin dışındaydı. Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü’ne bağlanmasıyla, örgün ortaöğretim kurumu statüsüne geçti ve ortaokuldan sonraki dört yıl için zorunlu eğitim kapsamına girdi. Ortaokul mezunu olan herkes bu merkezlere kayıt yaptırabiliyor. Bir üst yaş sınırı yok. Öğrencilere mesleki eğitim merkezlerine kayıt olduklarında iş kazaları, meslek hastalığı ve diğer hastalıkları kapsayan bir sigorta yapılıyor. Asgari ücretin yüzde 30’undan az olmamak üzere maaş verilyor. Bir öğrenci eğitim gördüğü işletmede en az 600 lira alıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, mesleki eğitim merkezlerindeki öğrencilerin alanında yüzde 88 istihdam oranı olduğunu söyledi.
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