Lisede 600 TL maaş

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEğitim HaberleriLisede 600 TL maaş
GeriEğitim Lisede 600 TL maaş
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Eğitim
Esra ÜLKAR
03.08.2019 - 08:00, Son Güncelleme:/

Lisede 600 TL maaş

Liselerde birinci nakil süreci dün sona erdi. 5 Ağustos’ta sonuçların açıklanmasının ardından aynı gün ikinci dönem nakilleri başlayacak.

Lisede 600 TL maaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Öğrenciler bu süreçte ‘mesleki eğitim merkezleri’ni de tercih edebiliyor. Şu anda 323 mesleki eğitim merkezi bulunuyor. Ancak birçok kişi bu merkezlerde verilen eğitiminden habersiz. Milli Eğitim Bakanlığı’ndan (MEB) alınan bilgilere göre bu merkezlerde eğitim süreci okulda verilen teorik eğitim ile işletmelerde yapılan pratik eğitimden oluşuyor. Öğrencilere bir mesleğe yönelik eğitim veriliyor. 11’inci sınıfın sonunda kalfalık, 12’nci sınıfın sonunda ustalık belgesi almaya hak kazanılıyor. Fark dersleri verdiklerinde lise diploması alma imkânı da var.

Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü’ne bağlı mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumu olarak biliniyordu, zorunlu eğitimin dışındaydı. Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü’ne bağlanmasıyla, örgün ortaöğretim kurumu statüsüne geçti ve ortaokuldan sonraki dört yıl için zorunlu eğitim kapsamına girdi. Ortaokul mezunu olan herkes bu merkezlere kayıt yaptırabiliyor. Bir üst yaş sınırı yok. Öğrencilere mesleki eğitim merkezlerine kayıt olduklarında iş kazaları, meslek hastalığı ve diğer hastalıkları kapsayan bir sigorta yapılıyor. Asgari ücretin yüzde 30’undan az olmamak üzere maaş verilyor. Bir öğrenci eğitim gördüğü işletmede en az 600 lira alıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, mesleki eğitim merkezlerindeki öğrencilerin alanında yüzde 88 istihdam oranı olduğunu söyledi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Eğitim Haberleri

Sıradaki Haber
Lisede 600 TL maaş
2019-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?
MEB’den ‘mazerete bağlı yer değiştirme’ duyurusu
Çobanlık yapan ikizler fen lisesini kazandı