MEB LGS tercih sonuçları açıklandı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEğitim HaberleriMEB LGS tercih sonuçları açıklandı
GeriEğitim MEB LGS tercih sonuçları açıklandı
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Eğitim
EĞİTİM SERVİSİ
30.07.2018 - 01:19, Son Güncelleme:

MEB LGS tercih sonuçları açıklandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
MEB LGS tercih sonuçları açıklandı

Lise tercih sonuçları, sabah saatleri itibariyle öğrenciler ve eğitimcilerin odak noktası oldu. LGS tercih sonuçları bilgisine göre yerleştirme sürecine yön verecek olan veliler, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yapacağı açıklamaya kilitlendi. Peki, liselere yerleştirilmek isteyen on binlerce öğrencinin güdümünde yer alan LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, öğrenciler, veliler ve eğitimcilerin dikkatini yönelttiği lise tercih sonuçları hakkında bazı bilgiler

LGS tercih sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı'nın liselere yapacağı yerleştirme kapsamında araştırılmaya devam ediliyor. Aldıkları puanlar kapsamında merkezi yerleştirmeye yönelik şanslarını deneyecek olan öğrenciler, LGS tercih ve yerleştirme sonuçları bilgisine odaklandı. Peki, LGS lise tercih sonuçları ne zaman ve saat kaçta açıklanacak? İşte, eğitim dünyasının kilitlendiği sonuçlarla ilgili detaylı bilgiler

LGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Yaklaşık 1 milyon 200 bin adayın heyecanla beklediği liselere yerleştirme sonuçları bugün açıklanıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın sonuç açıklama saatine dair herhangi bir bilgi vermesi halinde haberimiz güncellenecektir.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) açıklamasına göre, Liselere Geçiş Sınavı (LGS) ve adrese dayalı yerleştirme kapsamında tercih yapanlar sonuçlarını bugün öğrenecek. Bakanlık yerleştirme sonuçlarıyla birlikte liselerin boş kontenjanlarını da ilan edecek. Sonuçların açıklanmasının ardından lise adayları için hem kolejler hem de devlet okullarına nakil dönemi başlayacak. Dört dönemde yapılacak nakil başvuruları 6-10 Ağustos, 13-17 Ağustos, 27-31 Ağustos ve 3-6 Eylül’de saat 17.00’ye kadar alınacak. Sonuçları sırasıyla 13 Ağustos, 19 Ağustos, 3 Eylül ve 8 Eylül’de açıklanacak. Her dönemde öğrenciler LGS, adrese dayalı yerleştirme ve pansiyonlu okullar için en fazla üç okul seçebilecek. Tercihler, boş kontenjana bakılmaksızın bir ortaokul müdürlüğüne başvurarak yapılabilecek. İşlemler, okul müdürlüğü tarafından elektronik ortamda onaylanacak. Veli, düzeltme veya iptal için tercih süresi içinde okul müdürlüğüne başvurabilecek. 10-14 Eylül’de ise, hiçbir yere yerleşemeyenler için il ve ilçe komisyonlarında nakiller olacak. Okullar, 17 Eylül’de açılacak.

YKS SONUÇLARI YARIN

Üniversite adaylarının sınav sonuçları ise yarın Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklanacak. Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) katılan 2 milyondan fazla üniversite adayı sonuçların açıklanmasının ardından 7-14 Ağustos’ta tercih işlemlerini tamamlayabilecek. Adaylar tercihlerini, T.C kimlik numarası ve şifreleriyle https://ais.osym.gov.tr adresinden yapabilecek. Bu işlemler tamamlandıktan sonra, tercih süresi içinde aynı adresten tercihlerde değişiklik yapılabilecek. Yerleştirme sonuçlarıysa https://sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden duyurulacak. ÖSYM’nin ön kılavuzunda tercih sonuçlarının ne zaman duyurulacağıyla ilgili bir tarih belirtilmiyor. 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Bölüm seçerken kendinizi şartlandırmayın

Teknoloji üretmek isteyenlerin tercihi mühendislik

MEB LGS tercih sonuçları açıklandı

Gözler MEB’te: AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?