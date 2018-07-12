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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Eğitim
12.07.2018 - 23:46, Son Güncelleme:

Lise tercihleri için son şans bugün

Önder ÖNDEŞ
Önder ÖNDEŞ
oondes@hurriyet.com.tr
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Önder ÖNDEŞ
Önder ÖNDEŞ
oondes@hurriyet.com.tr
Lise tercihleri için son şans bugün

LGS ve adrese dayalı yerleştirme kapsamında 1 milyon 200 bin öğrencinin yaptığı lise tercihleri bugün sona eriyor. Adaylar, e-Okul’dan tercihte bulunarak okul müdürlüğüne akşama kadar onaylatacak. Sonuçlar 30 Temmuz’da açıklanacak. Nakiller 6 Ağustos-14 Eylül arasında.

1 milyon 200 bin öğrencinin liseye yerleşmek için girdiği tercih maratonu, bugün sona eriyor. Adaylar, Liselere Geçiş Sınavı (LGS) sonuçlarının açıklanmasının ardından 2 Temmuz’da tercihlerini yapmaya başladı. Ancak kafası karışık ya da okuluna henüz karar veremeyenler de var. Bu adaylar, tercihlerini bugün sonlandıracak. Tercih işlemi, öğrenci ve velisi tarafından e-Okul üzerinden veya herhangi bir ortaokul müdürlüğünden yapılabiliyor. Tercih yapmayan veya seçtiği hiçbir okula yerleşemeyen öğrenciler, açıköğretim kurumlarına yönlendirilecek.

OKUL MÜDÜRLÜKLERİNE ONAYLATILACAK
e-Okul’da, ilk olarak ‘Yerel Yerleştirme ile Öğrenci Alan Okullar’ ekranından tercihte bulunulması gerekiyor. İlk üç okulu ‘Kayıt Alanı’ndan seçme şartıyla, en fazla beş okul tercih edilebiliyor. Aynı okul türündense üç okul seçilebiliyor. Yerel yerleştirmeyle girilen okullar için tercihlerini yaparak kayıtlarını tamamlayan öğrenciler, LGS’ye katıldılarsa ‘Merkezi Sınavla Öğrenci Alan Okullar’ ekranından en fazla beş; ‘Pansiyonlu Okullar’ tercih ekranından da en fazla beş olmak üzere toplamda 15 lise tercihi yapabiliyor.

Tercihlerle ilgili unutulmaması gereken en önemli nokta ise, listenin ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılmasının zorunlu olduğu.

KOLEJDE DE KAYITLAR BİTİYOR
Merkezi sınavla girilen 80 özel okulda 11 Temmuz’da kayıtlar bitti. Ancak isteyen kolejlere 13 Temmuz’a kadar serbest kayıt alma imkânı sağlandı. Yabancı özel okullarda kontenjanlar dün dolsa da oluşabilecek boş kontenjanlar nedeniyle, bugün de serbest kayıtlar devam ediyor.

NAKİLLER DÖRT DÖNEMDE YAPILACAK
Yerleştirmeye esas nakiller, dört dönemde olacak. Başvurular 6-10 Ağustos, 13-17 Ağustos, 27-31 Ağustos ve 3-6 Eylül’de saat 17.00’ye kadar alınacak. Her dönemde öğrenciler, her gruptan en fazla üç okul seçebilecek. Tercihler, boş kontenjana bakılmaksızın bir ortaokul müdürlüğüne başvurarak yapılabilecek. İşlemler, okul müdürlüğü tarafından elektronik ortamda onaylanacak. Veli, düzeltme veya iptal için tercih süresi içinde okul müdürlüğüne başvurabilecek. 10-14 Eylül’de ise, hiçbir yere yerleşemeyenler için il ve ilçe komisyonunda nakiller olacak. Okullar, 17 Eylül’de açılacak.

LGS'DE ÜÇ ÜSTÜ ÜÇ ALTI
Uzmanlar, LGS’yle girilen lise tercihlerinde öğrencilere yüzdelik diliminin üç puan üzerinde ve üç puan altında tercih yapmasını öneriyor. Okulların geçen yılki yüzdelik dilimlerine bakıp birebir tercihin yanıltıcı olacağı belirtiliyor.

Önder ÖNDEŞ
Önder ÖNDEŞ
oondes@hurriyet.com.tr
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