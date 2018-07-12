Lise tercihleri için son şans bugün
LGS ve adrese dayalı yerleştirme kapsamında 1 milyon 200 bin öğrencinin yaptığı lise tercihleri bugün sona eriyor. Adaylar, e-Okul’dan tercihte bulunarak okul müdürlüğüne akşama kadar onaylatacak. Sonuçlar 30 Temmuz’da açıklanacak. Nakiller 6 Ağustos-14 Eylül arasında.
1 milyon 200 bin öğrencinin liseye yerleşmek için girdiği tercih maratonu, bugün sona eriyor. Adaylar, Liselere Geçiş Sınavı (LGS) sonuçlarının açıklanmasının ardından 2 Temmuz’da tercihlerini yapmaya başladı. Ancak kafası karışık ya da okuluna henüz karar veremeyenler de var. Bu adaylar, tercihlerini bugün sonlandıracak. Tercih işlemi, öğrenci ve velisi tarafından e-Okul üzerinden veya herhangi bir ortaokul müdürlüğünden yapılabiliyor. Tercih yapmayan veya seçtiği hiçbir okula yerleşemeyen öğrenciler, açıköğretim kurumlarına yönlendirilecek.
OKUL MÜDÜRLÜKLERİNE ONAYLATILACAK
e-Okul’da, ilk olarak ‘Yerel Yerleştirme ile Öğrenci Alan Okullar’ ekranından tercihte bulunulması gerekiyor. İlk üç okulu ‘Kayıt Alanı’ndan seçme şartıyla, en fazla beş okul tercih edilebiliyor. Aynı okul türündense üç okul seçilebiliyor. Yerel yerleştirmeyle girilen okullar için tercihlerini yaparak kayıtlarını tamamlayan öğrenciler, LGS’ye katıldılarsa ‘Merkezi Sınavla Öğrenci Alan Okullar’ ekranından en fazla beş; ‘Pansiyonlu Okullar’ tercih ekranından da en fazla beş olmak üzere toplamda 15 lise tercihi yapabiliyor.
Tercihlerle ilgili unutulmaması gereken en önemli nokta ise, listenin ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılmasının zorunlu olduğu.
KOLEJDE DE KAYITLAR BİTİYOR
Merkezi sınavla girilen 80 özel okulda 11 Temmuz’da kayıtlar bitti. Ancak isteyen kolejlere 13 Temmuz’a kadar serbest kayıt alma imkânı sağlandı. Yabancı özel okullarda kontenjanlar dün dolsa da oluşabilecek boş kontenjanlar nedeniyle, bugün de serbest kayıtlar devam ediyor.
NAKİLLER DÖRT DÖNEMDE YAPILACAK
Yerleştirmeye esas nakiller, dört dönemde olacak. Başvurular 6-10 Ağustos, 13-17 Ağustos, 27-31 Ağustos ve 3-6 Eylül’de saat 17.00’ye kadar alınacak. Her dönemde öğrenciler, her gruptan en fazla üç okul seçebilecek. Tercihler, boş kontenjana bakılmaksızın bir ortaokul müdürlüğüne başvurarak yapılabilecek. İşlemler, okul müdürlüğü tarafından elektronik ortamda onaylanacak. Veli, düzeltme veya iptal için tercih süresi içinde okul müdürlüğüne başvurabilecek. 10-14 Eylül’de ise, hiçbir yere yerleşemeyenler için il ve ilçe komisyonunda nakiller olacak. Okullar, 17 Eylül’de açılacak.
LGS'DE ÜÇ ÜSTÜ ÜÇ ALTI
Uzmanlar, LGS’yle girilen lise tercihlerinde öğrencilere yüzdelik diliminin üç puan üzerinde ve üç puan altında tercih yapmasını öneriyor. Okulların geçen yılki yüzdelik dilimlerine bakıp birebir tercihin yanıltıcı olacağı belirtiliyor.
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