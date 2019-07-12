Lise tercihleri için son gün
Ortaokulu bu yıl 1 milyon 210 bin öğrenci tamamladı. Bunlardan 1 milyon 29 bin 555’i Liselere Geçiş Sınavı’na (LGS) girdi. LGS sonuçları ve yerel yerleştirmeyle bir liseye kayıt yaptıracak öğrenciler için 1 Temmuz’da başlayan tercih süreci bu akşam saat 17.00’de sona erecek. Ayrıca LGS ile öğrenci alacak 74 özel okul için de son serbest kayıtlar bugün tamamlanacak.
TERCİH YAPMAYAN AÇIK LİSEYE
Tercih yapmayan adaylar otomatik olarak açık liseye yerleştirilecek. Adaylar, sınavla alacak, adrese dayalı ve pansiyonlu okullardan beşer tercih yapabiliyor. Bu yıl liseye başlayacak öğrencilerin yaklaşık yüzde 90’ı adrese dayalı olarak, yüzde 10’u ise LGS puanıyla liseli olacak. Bu yıl 2019 LGS puanıyla öğrenci alacak lise sayısı 1531, kontenjanları ise 139 bin 660.
Yabancı özel liselerde az sayıda boş kontenjan kalırken ailelerin son serbest kayıt gününde okulda olması gerekiyor. Sabah saatlerindeki önkayıtların ardından saat 15.00’e kadar asil listeden kayıtlar yapılacak. Ardından 15.00-17.00 arasında yedek listeden kayıtlar olacak. Ailelerin kayıt olmak için okulda hazır bulunması gerekiyor. Adayların adı puan sırasına göre sırayla kayıt ekipleri tarafından söyleniyor.
SONUÇLAR 22 TEMMUZ’DA
Yerleştirme sonuçları 22 Temmuz’da ilan edilecek. Liseler için yerleştirmeye esas nakiller iki dönemde yapılacak. Her bir dönemde sınavla, yerel yerleştirmeyle öğrenci alan ve pansiyonlu okullar için de en fazla üçer okul tercihi olacak. Tercihlerde aynı okul türünden (Anadolu, meslekî ve teknik Anadolu, Anadolu imam hatip) en fazla iki lise seçilebilecek. Öğrenciler istemeleri hâlinde yerleştirmeye esas ikinci nakil başvuru döneminde ‘Meslekî Eğitim Merkezleri’ni de tercih edebilecek. Nakil başvuruları, tercih edilecek okulun boş kontenjanına bakılmaksızın herhangi bir ortaokul veya imam hatip ortaokulu müdürlüğüne başvurarak yapılabilecek. Birinci nakil tercih başvurularının alınması 29 Temmuz-2 Ağustos arasında. Sonuçlar 5 Ağustos’ta açıklanacak. İkinci nakil tercih başvuruları 5-8 Ağustos’ta alınacak, sonuçları 10 Ağustos’ta ilan edilecek. Boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca Yerleştirme Başvuruları 19-23 Ağustos’ta alınacak. Sonuçları ise 6 Eylül’de açıklanacak.
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