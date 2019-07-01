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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
01.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:/

Lise tercihleri başladı... Son gün 12 Temmuz

Adrese dayalı yerleştirme ve Liselere Geçiş Sınavı (LGS) ile öğrenci alacak 1531 okul için tercihler 1 Temmuz'da başladı.

Lise tercihleri başladı... Son gün 12 Temmuz
Esra ÜLKAR
Esra ÜLKAR
eulkar@hurriyet.com.tr
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Esra ÜLKAR
Esra ÜLKAR
eulkar@hurriyet.com.tr

Adaylar, lise tercihlerini 12 Temmuz’a kadar yapacak. Öğrencilerin yüzde 90’ı adrese dayalı olarak yerleştirilecek. Yüzde 10’u ise fen, Anadolu, sosyal bilimler, proje okullar gibi sınavla öğrenci alacak liselere gidecek. Adaylar, ‘Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Okullar’ ekranından en fazla beş, ‘Merkezi Sınavla Öğrenci Alan Okullar’ ekranından en fazla beş, ‘Pansiyonlu Okullar’ tercih ekranından da en fazla beş olmak üzere toplam 15 lise tercihinde bulunabilecek. LGS puanına sahip olanlar dahil tüm öğrenciler, yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okul tercihinde bulunmak zorunda. Tercihler, öğrenci ve velisi tarafından e-Okul üzerinden veya herhangi bir ortaokul, imam hatip ortaokulu müdürlüklerinden yapılabilecek. Sonuçlar ve boş kontenjanlar, 22 Temmuz’da ilan edilecek. Özel okullar içinse 26 Haziran’da başlayan kayıt dönemi, 12 Temmuz’da sona erecek. 

Esra ÜLKAR
Esra ÜLKAR
eulkar@hurriyet.com.tr
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