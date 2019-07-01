Lise tercihleri başladı... Son gün 12 Temmuz
Adrese dayalı yerleştirme ve Liselere Geçiş Sınavı (LGS) ile öğrenci alacak 1531 okul için tercihler 1 Temmuz'da başladı.
Adaylar, lise tercihlerini 12 Temmuz’a kadar yapacak. Öğrencilerin yüzde 90’ı adrese dayalı olarak yerleştirilecek. Yüzde 10’u ise fen, Anadolu, sosyal bilimler, proje okullar gibi sınavla öğrenci alacak liselere gidecek. Adaylar, ‘Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Okullar’ ekranından en fazla beş, ‘Merkezi Sınavla Öğrenci Alan Okullar’ ekranından en fazla beş, ‘Pansiyonlu Okullar’ tercih ekranından da en fazla beş olmak üzere toplam 15 lise tercihinde bulunabilecek. LGS puanına sahip olanlar dahil tüm öğrenciler, yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okul tercihinde bulunmak zorunda. Tercihler, öğrenci ve velisi tarafından e-Okul üzerinden veya herhangi bir ortaokul, imam hatip ortaokulu müdürlüklerinden yapılabilecek. Sonuçlar ve boş kontenjanlar, 22 Temmuz’da ilan edilecek. Özel okullar içinse 26 Haziran’da başlayan kayıt dönemi, 12 Temmuz’da sona erecek.
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