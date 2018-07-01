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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Eğitim
AA
01.07.2018 - 14:41, Son Güncelleme:

LGS tercihleri E Okul üzerinden alınıyor! Lise tercihleri nasıl yapılır?

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LGS tercihleri E Okul üzerinden alınıyor! Lise tercihleri nasıl yapılır?

LGS tercihleri bugün başladı. E Okul üzerinden gerçekleştirilebilen lise tercihleri aracılığıyla bölgelerine en yakın ve kendilerine en uygun lise seçimini yapacak olan öğrenciler, bu çerçevede LGS tercih ve yerleştirme kılavuzunu kullanacak. Adrese dayalı tercihler, bu çerçevede zorunlu kılınacak. Aynı puandaki birden fazla kişinin aynı tercihte bulunması halinde ise OBP önem arz edecek. İşte, 2-13 Temmuz arasında gerçekleştirilecek olan LGS tercihleri hakkında detaylı bilgiler

LGS sonuçları ve adrese dayalı yerleştirme kapsamında lise tercihleri başladı. Adaylar e-Okul üzerinden 13 Temmuz Cuma günü saat 17.00’ye kadar tercihte bulunabilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı’nca (MEB) liselere geçiş tercihleri başladı ve 13 Temmuz Cuma günü saat 17.00'de sona erecek. Tercih işlemi, https://e-okul.meb.gov.tr internet adresinden yapılabileceği gibi öğrencinin mezun olduğu okuldan ya da herhangi bir resmi ortaokul müdürlüğünden de gerçekleştirilebilecek. Tercih listeleri mutlaka ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacak. Özel okullara kayıt işlemleri ise 11 Temmuz’da tamamlanacak. Bakanlık 2 Temmuz’da hem merkezi sınav sonuçlarına göre hem de adrese dayalı yerleştirme için tercih sürecini başlattı. Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar, 30 Temmuz'da duyurulacak.     

Nakil tercih başvurularının ilki 6-10 Ağustos'ta, ikincisi 13-17 Ağustos'ta, üçüncüsü 27-31 Ağustos'ta, dördüncüsü 3-6 Eylül'de yapılacak. Yatılılık başvuruları, 10-14 Eylül'de okul ve kurumlarca alınacak.     

Merkezi yerleştirme, Liselere Geçiş Sınavı (LGS) ile öğrenci alan fen ve sosyal bilimler liseleri, proje uygulayan eğitim kurumlarıyla mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına tercihler doğrultusunda sınav puanı üstünlüğüne göre yapılacak. Yerel yerleştirme ise okulların türü, kontenjanı, bulundukları yere göre oluşturulan ortaöğretim kayıt alanıyla öğrencilerin ikamet adresleri, öğrencilerin ortaokullarda bulunuşlukları, tercih önceliği, okul başarı puanları, devam-devamsızlık ve yaş kriterleri göz önünde tutularak gerçekleştirilecek.      

Güzel sanatlar liseleri, spor liseleri, klasik sanatlar ve musiki, görsel sanatlar ve spor programı/projesi uygulayan Anadolu imam hatip liselerine yerleştirme iş ve işlemleriyle öğrencilerin okullara kayıtları 13 Temmuz Cuma saat 17.00'ye kadar tamamlanacak. Açıköğretim ortaokulu öğrencilerinin yerleştirme işlemleri, adrese dayalı öğrenci alan okullar için yerleştirme talebinde bulunurlarsa, ikamet adresleri dikkate alınarak il ve ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca 10-14 Eylül'de yapılacak.     

ADRESE DAYALI TERCİH ZORUNLU
Sınava giren ve merkezi sınav puanına sahip olanlar dahil, tüm öğrenciler adrese dayalı kayıt alan okul tercihinde bulunmak zorunda. Adrese göre öğrenci alan okullar ekranından tercih yapılmaması durumunda, LGS ile kayıt alan okullarla pansiyonlu okullar tercih ekranı açılmayacak. Öğrenciler, merkezi sınav puanı, yerel yerleştirme ve pansiyonlu okullar olmak üzere üç grupta tercihte bulunabilecek. LGS'ye girmeyenlerden ise yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar ve pansiyonlu okullar olmak üzere iki grupta tercihleri alınacak.     

Yerel yerleştirmede tercihlerinden ilk üç okulu kayıt alanından seçmek kaydıyla öğrenciler en fazla beş okul tercihi yapabilecek. Tercihlerde aynı okul türünden (Anadolu lisesi, mesleki ve Teknik Anadolu lisesi, Anadolu imam hatip lisesi) en fazla üç okul seçilebilecek. Öğrenciler, ayrıca isterse yerleştirmeye esas dördüncü nakil başvuru döneminde mesleki eğitim merkezlerini de seçebilecek. Sınava giren ve yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için tercihlerini yaparak kayıt işlemini tamamlayanlar, isterlerse LGS ise öğrenci alan okullar için açılacak ekrandan en fazla beş, pansiyonlu okullar tercih ekranından da en fazla beş okul olmak üzere toplam 15 okul tercihinde bulunabilecek.     

EŞİTLİK OLURSA ÖNCELİK KİMDE?
Sınavla öğrenci alan okullarda LGS puanının eşitliği halinde sırasıyla, Ortaokul Başarı Puanı’na (OBP), öğrencinin doğum tarihine göre yaşı küçük olana, 8’inci, 7’nci ve 6’ncı sınıflardaki Yılsonu Başarı Puanı (YBP) üstünlüğüne, okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığına ve tercih önceliği durumlarına bakılarak yerleştirme yapılacak. Öğrenciler, yerleştirme işlemleri sonucunda LGS puanıyla öğrenci alan okul tercihine yerleşmişse yerel yerleştirme ve pansiyonlu okul tercihleri dikkate alınmayacak.     

TERCİH DANIŞMANLIĞI KOMİSYONLARI OLUŞTURULDU
MEB, 2-13 Temmuz arasında tercih danışmanlığı komisyonları aracılığıyla talep eden öğrencilere destek verecek. Bu kapsamda 81 ilde yaklaşık 31 bin öğretmen görev yapacak. Tercih yapmayan veya tercihleri doğrultusunda hiçbir tercihine yerleşemeyen öğrenciler açıköğretim kurumlarına yönlendirilecek.     

LGS ile öğrenci alacak okul sayısı 1.373, bu okulların kontenjanı ise 126 bin 510 olarak belirlendi.

 

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