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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Eğitim
25.07.2018 - 18:35, Son Güncelleme:

Lise tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

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Lise tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

Lise tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, sınava katılım sağlayan ve tercih işlemlerini yapan yüz binlerce öğrenci tarafından sorgulanmaya devam ediyor. LGS tercihleri 2-13 temmuz tarihleri arasında alınmaya başlamıştı. Tercihlerin bitmesinin ardından öğrenciler, yerleştirme sonuçlarını merak ediyor. Peki, lise tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

Lise yerleştirme sonuçları için büyük heyecan sürmeye devam ediyor. 2-13 Temmuz tarihleri arasında alınan tercih işlemleri sonrasında öğrenciler büyük bir merakla sonuçları beklemeye başladı. Peki, lise tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

LGS YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

LGS tercihleri, 2-13 Temmuz tarihleri arasında alınmasının ardından, değerlendirme işlemine tabi tutulacak. Bakanlığın değerlendirme işleminin tamamlanması ve sonuçların yayınlanması için beklenen gün ise 30 Temmuz Pazartesi günü.

Merkezi yerleştirme, Liselere Geçiş Sınavı (LGS) ile öğrenci alan fen ve sosyal bilimler liseleri, proje uygulayan eğitim kurumlarıyla mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına tercihler doğrultusunda sınav puanı üstünlüğüne göre yapılacak. Yerel yerleştirme ise okulların türü, kontenjanı, bulundukları yere göre oluşturulan ortaöğretim kayıt alanıyla öğrencilerin ikamet adresleri, tercih önceliği, okul başarı puanları, devam-devamsızlık ve yaş kriterleri göz önünde tutularak gerçekleştirilecek.

LGS'DE YERLEŞME ORANINA DİKKAT

LGS ve adrese dayalı lise tercihleri 2 Temmuz’da başladı, 13 Temmuz’da sona erecek. Tercihlerle ilgili aileleri uyaran uzmanlar, öncelikle çocuğa baskı yapılmamasını, ailelerin ergen psikolojisini dikkate almasını ve lise seçerken üniversiteye öğrenci yerleştirme oranlarına bakılmasını öneriyor.

Liselere Geçiş Sınavı (LGS) sonuçlarına ve adrese dayalı lise tercihleri 2-13 Temmuz arasında alınıyor. Aileler de doğru tercihte bulunmak için rehber öğretmenlerin görüşlerine başvuruyor. Uğur Koleji Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Koordinatörü Ferhan Uz Güçlü, tercih sürecinde ailelerin çocuklarına dayatmada bulunmamasını ve seçilecek okulun üniversiteye öğrenci yerleştirme oranına mutlaka bakılmasını önerdi. Güçlü’nün önerileri şöyle:

Ergenlik dönemindeki çocuklarda çeşitli iletişim sorunları yaşanabiliyor. Aileler, çocuklarla tercih sürecinin içinde yer almalı. Ergen psikolojisini bilerek hareket etmek ve onun tercihlerini önemsediğinizi hissettirmek önemli. Bunun için öncelikle olası bir tercih listesi çıkarılabilir ve liste, çeşitli kriterlere göre puanlandırılabilir. Tercih yapılırken öncelikle üniversiteye yerleştirme oranına ve akademik kadrosunun tecrübeli olmasına dikkat edin. Çocuğa uygunluğu, sunulan ders dışı aktiviteleir de değerlendirilebilir.

Merkezi sınava girmeyen ve evine yakın lokasyondaki okulları tercih edecek öğrenciler için birçok kriter bulunuyor. Okulların türü, kontenjanı, öğrencilerin ikamet adresleri, öğrencilerin ortaokulları, tercih önceliği, okul başarı puanları, devam-devamsızlık ve yaş kriterleri dikkate alınacak. Adrese dayalı yerleştirmenin avantajı ise evine yakın lokasyondaki okullar tercih edileceği için öğrenci özellikle mega kentlerde enerjisini yollarda tüketmemiş olacak. Sınava giren ve girmeyen öğrencilerin tercihlerini mutlaka uzmanlardan yardım alarak gerçekleştirmelerini öneriyoruz” dedi.

PUANLAR YENİDEN HESAPLANDI

Liselere Geçiş Sınavı’nda (LGS) yabancı dil testinde puanların hatalı hesaplandığı gerekçesiyle yaklaşık 800 öğrencinin puanı yenilendi.

Buna göre, değerlendirmede Almanca ve Fransızca derslerinden sınava girenlerin katsayısının İngilizce’yi çözenlere göre düşük hesaplandığı, sınavda doğru-yanlış ve boş sayıları aynı olan öğrencilerle karşılaştırıldığında, yaklaşık 6-10 puana varan farkın ortaya çıktığı öğrenildi.

Uzmanlar, bu durumun özellikle özel okullara kayıt yaptırmayı düşünenlerde mağduriyet yaratabileceğini belirterek, mahkeme yoluna başvurabileceklerini söylüyor. 1 Temmuz’da kayıt almaya başlayan kolejler, ikinci kesin kayıt dönemini 5 Temmuz’da tamamladı. Dün başlayan serbest kayıt dönemi 11 Temmuz’da bitecek. Bu süreçte Robert, Alman, Sainte Pulcherie ile Saint Joseph Fransız liselerinin kontenjanları doldu. Kimilerinde ise 8 ile 100 arası boş kontenjan var.

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