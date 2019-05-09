Lise öğrencisi ağaç titreşiminden enerji üretti
Küresel çapta önemli bilim organizasyonlarından ‘Science Fair’in bu yılki yarı finalistleri seçildi. Türkiye’den lise öğrencisi Tuan Dolmen de ‘Enerji Üretmek İçin Ağaçların Titreşimlerini Toplamak Üzere Tasarlanmış Dijital Tarım Modülü’ projesiyle seçilen 100 finalistten biri oldu. Mayısta 100 projenin 20 finalisti belirlenerek Kaliforniya’da ağırlanacak.
13-18 yaş arası çocukları, dünyayı değiştirecek fikirlerini paylaşmaya davet eden ‘Google Science Fair’e (Google Bilim Fuarı) bu yıl 120’yi aşkın ülkeden binlerce başvuruda bulunuldu. Etkinliğin jürisi, Amerika / Avrupa- Afrika- Ortadoğu / Asya-Pasifik-Japonya olmak üzere üç bölgeden tüm başvuruları değerlendirme kriterlerine göre inceledikten sonra en yüksek puanı alan 100 bölge finalistini seçti. Yarışmaya Türkiye’den katılan ‘Çakabey Okulları’ lise öğrencisi Tuan Dolmen, ‘Enerji Üretmek İçin Ağaçların Titreşimlerini Toplamak Üzere Tasarlanmış Dijital Tarım Modülü’ isimli projesiyle Avrupa-Afrika- Ortadoğu Bölgesi 16-18 yaş aralığında seçilen 16 gençten biri oldu. Dolmen, projesiyle tarım sektörüne enerji çözümü sunuyor. Aynı bölgeden finalist seçilen diğer ülkeler ise İrlanda, Rusya, İspanya, Bosna Hersek, Suudi Arabistan, Kazakistan, Polonya ve İtalya. Mayıs ayında 100 proje içinden 20 küresel finalisti belirleyecek olan Google, bu projelerin sahiplerini Kaliforniya’da ağırlayacak.
HEDEF 20 KÜRESEL FİNALİST ARASINA GİRMEK
Projesinde tarım sektöründeki alternatif enerji kaynaklarının eksikliği sorununu ele alan Tuan Dolmen, şöyle konuştu:
“Yaptığımız araştırmalar sonucunda ağaçların titreşiminden enerji toplayabilen ve tarımsal verileri ölçebilen dijital bir tarım modülü oluşturmayı hedefledik. Deney düzeneğini hazırladık ve test ettik. Sonuç olarak, ağaç titreşimlerini enerjiye dönüştüren bir sistem oluşturmayı başardık. Hedefim, Türkiye’nin isminin 20 küresel finalist arasında yer alması.”
Proje ve hedefleriyle ilgili konuşan lise müdürü Ferah Uslan,“Ülkemizin ismini fen bilimlerinde gururla taşımak ve okulumuzun uluslararası bilim çevrelerinde başarılarıyla tanınması gurur verici. Çakabeyli olmak çözümün bir parçası olmak demektir. Tuan da bu projesiyle dünyanın çok ilgilendiği tarım
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