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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
Hürriyet Eğitim
09.05.2019 - 12:56, Son Güncelleme:/

Lise öğrencisi ağaç titreşiminden enerji üretti

Küresel çapta önemli bilim organizasyonlarından ‘Science Fair’in bu yılki yarı finalistleri seçildi. Türkiye’den lise öğrencisi Tuan Dolmen de ‘Enerji Üretmek İçin Ağaçların Titreşimlerini Toplamak Üzere Tasarlanmış Dijital Tarım Modülü’ projesiyle seçilen 100 finalistten biri oldu. Mayısta 100 projenin 20 finalisti belirlenerek Kaliforniya’da ağırlanacak.

Lise öğrencisi ağaç titreşiminden enerji üretti
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13-18 yaş arası çocukları, dünyayı değiştirecek fikirlerini paylaşmaya davet eden ‘Google Science Fair’e (Google Bilim Fuarı) bu yıl 120’yi aşkın ülkeden binlerce başvuruda bulunuldu. Etkinliğin jürisi, Amerika / Avrupa- Afrika- Ortadoğu / Asya-Pasifik-Japonya olmak üzere üç bölgeden tüm başvuruları değerlendirme kriterlerine göre inceledikten sonra en yüksek puanı alan 100 bölge finalistini seçti. Yarışmaya Türkiye’den katılan ‘Çakabey Okulları’ lise öğrencisi Tuan Dolmen, ‘Enerji Üretmek İçin Ağaçların Titreşimlerini Toplamak Üzere Tasarlanmış Dijital Tarım Modülü’ isimli projesiyle Avrupa-Afrika- Ortadoğu Bölgesi 16-18 yaş aralığında seçilen 16 gençten biri oldu. Dolmen, projesiyle tarım sektörüne enerji çözümü sunuyor. Aynı bölgeden finalist seçilen diğer ülkeler ise İrlanda, Rusya, İspanya, Bosna Hersek, Suudi Arabistan, Kazakistan, Polonya ve İtalya. Mayıs ayında 100 proje içinden 20 küresel finalisti belirleyecek olan Google, bu projelerin sahiplerini Kaliforniya’da ağırlayacak.

HEDEF 20 KÜRESEL FİNALİST ARASINA GİRMEK

Projesinde tarım sektöründeki alternatif enerji kaynaklarının eksikliği sorununu ele alan Tuan Dolmen, şöyle konuştu:

“Yaptığımız araştırmalar sonucunda ağaçların titreşiminden enerji toplayabilen ve tarımsal verileri ölçebilen dijital bir tarım modülü oluşturmayı hedefledik. Deney düzeneğini hazırladık ve test ettik. Sonuç olarak, ağaç titreşimlerini enerjiye dönüştüren bir sistem oluşturmayı başardık. Hedefim, Türkiye’nin isminin 20 küresel finalist arasında yer alması.”

Proje ve hedefleriyle ilgili konuşan lise müdürü Ferah Uslan,“Ülkemizin ismini fen bilimlerinde gururla taşımak ve okulumuzun uluslararası bilim çevrelerinde başarılarıyla tanınması gurur verici. Çakabeyli olmak çözümün bir parçası olmak demektir. Tuan da bu projesiyle dünyanın çok ilgilendiği tarım

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