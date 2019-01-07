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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
AA
07.01.2019 - 11:35, Son Güncelleme:/

Lise öğrencileri girişimciliği yaşayarak öğrenecek

MEB tarafından, ‘tasarım-beceri atölyeleri’nin hayata geçirileceği liselerde, yenilikçi düşünme, problem çözme, iletişim, iş birliği gibi becerilerin geliştirilmesi için girişimcilik eğitimleri başlatılacak.

Lise öğrencileri girişimciliği yaşayarak öğrenecek
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından, ‘tasarım-beceri atölyeleri’nin hayata geçirileceği liselerdeki öğrencilere yenilikçi düşünme, problem çözme, iletişim, iş birliği gibi becerilerinin geliştirilmesi için girişimcilik eğitimleri verilecek. MEB 2023 Eğitim Vizyonu'nda tüm okullarda tasarım-beceri atölyeleri kurulması öngörülürken, bu hedef doğrultusunda MEB Ortaöğretim Genel Müdürlüğü ile Genç Başarı Eğitim Vakfı arasında gençlerin girişimcilik becerilerinin geliştirilmesine yönelik iş birliğine gidildi.

Genç Başarı Eğitim Vakfı ile imzalanan protokol kapsamında Ortaöğretim Genel Müdürlüğü’ne bağlı okullarda ilk kez ‘GençBizz Liseler Arası Girişimcilik’ programı başlatılacak. Program çerçevesinde öğrenciler, danışman öğretmenleri ve iş dünyasının gönüllüleri eşliğinde girişimcilik, finansal okur yazarlık ve istihdam edilebilirlik becerilerini geliştirme fırsatını yakalayacak.

Süreci bir eğitim ve öğretim yılına yayılan GençBizz Liseler Arası Girişimcilik programı, ilk etapta bakanlığın tasarım-beceri atölyelerini hayata geçireceği pilot okullarda uygulanacak. Programın ilerleyen eğitim ve öğretim yıllarında ise daha fazla okulda uygulanması hedefleniyor.

ÖĞRETMEN EĞİTİMLERİNİ DE İÇEREN KAPSAMLI BİR ÇALIŞMAYI BAŞLATACAĞIZ’
MEB Ortaöğretim Genel Müdürü Cevdet Vural, bakanlığın 2023 Eğitim Vizyonu'nda yer alan tasarım-beceri atölyelerinin çocukların yenilikçi düşünme, üretkenlik, problem çözme, iletişim, iş birliği gibi ‘21'inci yüzyıl becerileri’ adı altında tanımlanan becerileri edinmesine katkı sağlayacağını söyledi. Vural, "Özellikle bu iş birliği tasarım-beceri atölyelerinde geliştirilecek ürünlerin farklı bir anlayışla ele alınmasına ve buralarda görev alacak öğretmen ve öğrencilerin ön hazırlıklarına da katkı verecek. Bu kapsamda belirleyeceğimiz pilot okullarda çalışmayı başlatacağız" dedi.

Yeni programın eğitim sistemine, öğrencilere ve öğretmenlere hayırlı olması temennisinde bulunan Vural, uygulamanın geleceğe hazırlanan öğrencilerin serbest girişim, iş yaşamı ve ekonominin değeri konularında anlayışlarını geliştirmek, girişimcilik bilincinin ve becerilerinin geliştirilmesini ve girişimcilik konusunda farkındalıklarının artırılmasını sağlamak amacını taşıdığını belirtti.

Vural, "Program, öğrencilerimizi girişimcilik, ekonomi ve iş yönetimi alanlarında uygulamalı etkinliklerle buluşturacak, gençlerimizin, düşündüğünü hayata geçirmesi, girişimcilik, yenilikçi düşünme, üretkenlik, problem çözme, iletişim, iş birliği gibi günümüzün ve geleceğin beceri ihtiyaçlarına cevap verebilen, ekonomik hayatta aktif rol alan bireyler olarak yetiştirilmesine katkı sağlayacak. Öğrencilerin iş yaşamının koşullarına ve çalışma düzenine daha hızlı uyum sağlamalarını desteklemek ve çalışma hayatları süresince girişimci bakış açısıyla konulara yaklaşma becerilerini geliştirmeyi hedefliyoruz.”

ÖĞRENCİLER KENDİ ŞİRKETLERİNİ KURACAK
Genç Başarı Eğitim Vakfı ile yürütülecek GençBizz Liseler Arası Girişimcilik Programı, lise öğrencilerinin, kendi küçük ölçekli şirketlerini kurdukları ve yönettikleri, gerçek ürün-hizmet üreterek okul sınırları içinde satış yaptıkları, ulusal ve uluslararası fuarlara katıldıkları ve program sonunda şirketlerini tasfiye ettikleri, yaparak-yaşayarak öğrenmeye dayalı bir girişimcilik eğitimi olma özelliğini taşıyor. Bu kapsamda programın başlatıldığı okullardaki lise öğrencileri uygulama eğitimi olarak şirket kurmayı da öğrenecek.

‘GençBizz’ ismi verilecek şirketlerin değerlendirildiği yarı final organizasyonları gerçekleştirilecek ve yarı finalde derece alan okullar, program kapsamında gerçekleştirilecek Türkiye finaline katılacak. Ayrıca pilot okullarda programın etkin bir şekilde uygulanması için belirlenecek öğretmenlerle iş dünyası gönüllülerine yönelik eğitimler düzenlenecek.

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