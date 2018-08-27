Lise nakillerinde üçüncü tur başladı
LGS ve adrese dayalı yerleştirme kapsamında kayıt hakkı kazandığı okulu değiştirmek isteyen veya herhangi bir okula yerleşemeyen öğrenciler için üçüncü nakil dönemi başladı. Adaylar 31 Ağustos Cuma akşamı saat 17.00’ye kadar nakil başvurusunda bulunabilir. Peki nakil tercihleri nasıl yapılacak, adayların kaç tercih hakkı var ve sonuçlar ne zaman açıklanacak?
Liselere Geçiş Sınavı (LGS) ve adrese dayalı yerleştirme kapsamında üçüncü nakil dönemi başladı. Ortaokul 8’inci sınıfı tamamlayan öğrenciler 27-31 Ağustos tarihleri arasında nakil tercihinde bulunabilir. Nakil başvuruları 31 Ağustos Cuma günü saat 17.00’de sona erecek. Tercihler, öğrenci ve velisi tarafından https://eokul.meb.gov.tr internet adresinden veya herhangi bir ortaokul müdürlüğünden yapılabilir. Tercihlerin ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılması gerekiyor. Tercih işlemleri, Bakanlığın http://www.meb.gov.tr veya https://eokul.meb.gov.tr internet adreslerinde yayımlanan tercih listelerine göre yürütülecek. Yerleştirmeye esas üçüncü nakil tercih sonuçları 3 Eylül'de ilan edilecek. Peki kimler tercih yapma hakkına sahip, nakil başvuru şartları neler?
- 8’inci sınıfı başarıyla tamamlayan, açık öğretim ortaokulundan mezun durumda olanlar ile herhangi bir ortaöğretim kurumuna yerleşen/yerleşemeyen öğrenciler yerleştirmeye esas nakil başvurusunda bulunabilir.
- LGS ile öğrenci alan okullara yerleşen adaylardan okul değiştirmek isteyenlerin, yerleştirmeye esas nakil döneminde tekrar yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okulları tercih etme zorunluluğu yok.
- İlk yerleştirmede tercihine yerleşen öğrencilerin, nakil tercih dönemlerinde Kayıt Alanı’ndan okul tercih etme zorunluluğu bulunmuyor. Ancak, tercihlerine yerleşemeyen öğrenciler, yerel yerleştirmeye esas nakil tercihlerinde ilk tercihini Kayıt Alanı’ndan seçmek şartıyla listesine en fazla 5 okul yazabilecek. Tercih yapan öğrencilerin farklı okul türü seçme zorunluluğu olmayacak.
- Sınava katılmayan öğrencilere, LGS ile öğrenci alan okullar tercih ekranı açılmayacak.
- Yerleştirmeye esas nakil başvurularında, tercih edilecek okulun boş kontenjanı olması şartı aranmayacak.
- Öğrenci velisi düzeltme veya ret işlemi için takvimde belirtilen tercih süreleri içerisinde okul müdürlüğüne başvurarak başvurunun düzeltilmesi veya iptal talebinde bulunabilecek. Tercih Başvuru Durumu “Reddedildi” olarak görünen öğrenciler yerleştirme işlemlerine dâhil edilmeyecek.
- Tercihler, sisteme okul müdürlüğü tarafından girilerek onaylandıktan sonra iki nüsha çıktısı alınarak, bir nüshasının imza karşılığı veliye verilmesi ve diğer nüshasının da okulda saklanması gerekiyor.
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