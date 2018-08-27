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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Eğitim
Eğitim
27.08.2018 - 10:42, Son Güncelleme:

Lise nakillerinde üçüncü tur başladı

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Lise nakillerinde üçüncü tur başladı

LGS ve adrese dayalı yerleştirme kapsamında kayıt hakkı kazandığı okulu değiştirmek isteyen veya herhangi bir okula yerleşemeyen öğrenciler için üçüncü nakil dönemi başladı. Adaylar 31 Ağustos Cuma akşamı saat 17.00’ye kadar nakil başvurusunda bulunabilir. Peki nakil tercihleri nasıl yapılacak, adayların kaç tercih hakkı var ve sonuçlar ne zaman açıklanacak?

Liselere Geçiş Sınavı (LGS) ve adrese dayalı yerleştirme kapsamında üçüncü nakil dönemi başladı. Ortaokul 8’inci sınıfı tamamlayan öğrenciler 27-31 Ağustos tarihleri arasında nakil tercihinde bulunabilir. Nakil başvuruları 31 Ağustos Cuma günü saat 17.00’de sona erecek. Tercihler, öğrenci ve velisi tarafından https://e­okul.meb.gov.tr internet adresinden veya herhangi bir ortaokul müdürlüğünden yapılabilir. Tercihlerin ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılması gerekiyor. Tercih işlemleri, Bakanlığın http://www.meb.gov.tr veya https://e­okul.meb.gov.tr internet adreslerinde yayımlanan tercih listelerine göre yürütülecek. Yerleştirmeye esas üçüncü nakil tercih sonuçları 3 Eylül'de ilan edilecek. Peki kimler tercih yapma hakkına sahip, nakil başvuru şartları neler?

- 8’inci sınıfı başarıyla tamamlayan, açık öğretim ortaokulundan mezun durumda olanlar ile herhangi bir ortaöğretim kurumuna yerleşen/yerleşemeyen öğrenciler yerleştirmeye esas nakil başvurusunda bulunabilir.

- LGS ile öğrenci alan okullara yerleşen adaylardan okul değiştirmek isteyenlerin, yerleştirmeye esas nakil döneminde tekrar yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okulları tercih etme zorunluluğu yok.

- İlk yerleştirmede tercihine yerleşen öğrencilerin, nakil tercih dönemlerinde Kayıt Alanı’ndan okul tercih etme zorunluluğu bulunmuyor. Ancak, tercihlerine yerleşemeyen öğrenciler, yerel yerleştirmeye esas nakil tercihlerinde ilk tercihini Kayıt Alanı’ndan seçmek şartıyla listesine en fazla 5 okul yazabilecek. Tercih yapan öğrencilerin farklı okul türü seçme zorunluluğu olmayacak.

- Sınava katılmayan öğrencilere, LGS ile öğrenci alan okullar tercih ekranı açılmayacak.

- Yerleştirmeye esas nakil başvurularında, tercih edilecek okulun boş kontenjanı olması şartı aranmayacak.

- Öğrenci velisi düzeltme veya ret işlemi için takvimde belirtilen tercih süreleri içerisinde okul müdürlüğüne başvurarak başvurunun düzeltilmesi veya iptal talebinde bulunabilecek. Tercih Başvuru Durumu “Reddedildi” olarak görünen öğrenciler yerleştirme işlemlerine dâhil edilmeyecek.

- Tercihler, sisteme okul müdürlüğü tarafından girilerek onaylandıktan sonra iki nüsha çıktısı alınarak, bir nüshasının imza karşılığı veliye verilmesi ve diğer nüshasının da okulda saklanması gerekiyor.

 

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