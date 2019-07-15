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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
15.07.2019 - 17:10, Son Güncelleme:/

Lise (LGS) yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? Nakiller ne zaman?

Liselere Giriş Sınavı (LGS) kapsamında yerleştirme sonuçları hakkında bilgi almak isteyen öğrenciler, internet üzerinden detayları araştırmaya başladı. 12 Temmuz tarihinde sona eren lise tercihleri sonrasında birçok vatandaş, LGS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak ve nakiller ne zaman gerçekleştirilecek sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, LGS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

Lise (LGS) yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? Nakiller ne zaman?
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LGS yerleştirme sonuçları, işlemlerin tamamlanmasının ardından birçok öğrenci ve velinin araştırdığı konu olmaya başladı. Peki, LGS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

LGS YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 

LGS tercihlerinin ardından yerleştirme sonuçları 22 Temmuz’da ilan edilecek. Liseler için yerleştirmeye esas nakiller iki dönemde yapılacak. Her bir dönemde sınavla, yerel yerleştirmeyle öğrenci alan ve pansiyonlu okullar için de en fazla üçer okul tercihi olacak. Tercihlerde aynı okul türünden (Anadolu, meslekî ve teknik Anadolu, Anadolu imam hatip) en fazla iki lise seçilebilecek.

Öğrenciler istemeleri hâlinde yerleştirmeye esas ikinci nakil başvuru döneminde ‘Meslekî Eğitim Merkezleri’ni de tercih edebilecek. Nakil başvuruları, tercih edilecek okulun boş kontenjanına bakılmaksızın herhangi bir ortaokul veya imam hatip ortaokulu müdürlüğüne başvurarak yapılabilecek.

TERCİH YAPMAYAN ÖĞRENCİLER NE OLACAK?

Tercih yapmayan öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı'nın sistemi tarafından otomatik olarak açık liselere yerleştirilecek. 

NAKİL TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Birinci nakil tercih başvurularının alınması 29 Temmuz-2 Ağustos arasında. Sonuçlar 5 Ağustos’ta açıklanacak. İkinci nakil tercih başvuruları 5-8 Ağustos’ta alınacak, sonuçları 10 Ağustos’ta ilan edilecek.

YERLEŞEMEYEN ÖĞRENCİLER NE YAPACAK?

Boş kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonları’nca yerleştirme başvuruları 19-23 Ağustos’ta alınacak. Sonuçları ise 6 Eylül’de duyurulacak.

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