Lise 1. nakil yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte belirlenen tarih
LGS 1. nakil yerleştirme sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, tercih işlemlerini gerçekleştiren öğrenciler tarafından sorgulanan konular arasında yer almaya devam ediyor. Tercihleri doğrultusunda bir okula yerleşemeyen öğrenciler ve ya yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler cuma günü nakil tercih işlemlerini tamamlamıştı. Peki, LGS 1. nakil yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte belirlenen tarih.
Tercihleri doğrultusunda bir okula yerleşemeyen ya da yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler, ilk nakil dönemi kapsamındaki tercihlerini cuma günü 17:00'da kadar yapabildi. Tercihler, öğrenci ve velisi tarafından "https://eokul.meb.gov.tr" internet adresinden veya herhangi bir ortaokul veya imam hatip ortaokulunun müdürlüğünden yapılabildi. Yapılan tercihler ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatıldı.
Öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil dönemlerinde hangi okulda kaç kontenjanın boş olduğunu görebilecek. Bu dönemde öğrenciler, istedikleri okulların boş kontenjanı olmasa da boşalabilecek kontenjanlar için tercihte bulunabilecek.
BOŞ KONTENJANLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ
Tercih işlemleri, Bakanlığın "http://www.meb.gov.tr" veya "https://eokul.meb.gov.tr" internet adreslerinde yayımlanan tercih listelerine göre yapılacak. E Okul VBS ekranına giriş işlemi, TC Kimlik Numarası, öğrenci okul numarası bilgileriyle kullanılabilmektedir. E Okul VBS ekranına giriş yapmak için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.
E-OKUL VBS GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
NAKİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
1. Yerleştirmeye esas birinci nakil tercih başvurularının cuma günü saat 17.00'de tamamlanmasının ardından sonuçlar 13 Ağustos
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