Lisansüstü eğitim için sözlü sınava girecekler belli oldu
MEB bursuyla lisansüstü öğrenim için yurtdışında eğitim alacak adaylardan sözlü sınava çağrılmaya hak kazananlar açıklandı.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından Yurt Dışına Lisansüstü Öğrenim Görmek Üzere Gönderilecek Adayları Seçme ve Yerleştirme (YLSY) Programı kapsamında, lisansüstü öğrenim için yurtdışında eğitim alacak adaylardan sözlü sınava çağrılmaya hak kazananlar belli oldu.
MEB’in internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 1416 sayılı Kanun kapsamında MEB tarafından verilen bursla lisansüstü öğrenim görmek için yurtdışına gönderilmek üzere başvuran adaylardan sözlü sınava çağrılmaya hak kazananlar, sonuçlarını, Resmi Burslu Öğrenci Sistemi (REBUS - https://rebus.meb.gov.tr/) internet adresinden öğrenebilecek. Adaylar, REBUS giriş ekranında ‘2019 YLSY Seçme Sonuçlarını Görüntülemek İçin Tıklayınız’ bölümünden sisteme giriş yapılabilecek. Sözlü sınav tarihleri, sözlü sınav yeri, sözlü sınav giriş bilgileri ve süreçle ilgili diğer hususlar daha sonra açıklanacak.
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